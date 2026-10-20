Decizie controversată la Vatican. Ce a pățit un diacon care și-a dat demisia din biserică după ce fiul său a fost abuzat

Un diacon și-a dat demisia după ce fiul său a fost abuzat de un preot, după care a avut de înfruntat o lungă luptă cu biserica din care a făcut parte.

Scott Peyton era diacon romano-catolic în statul american Louisiana atunci când a aflat că un preot i-a abuzat fiul.

Peyton a decis să demisioneze din funcție, dar a fost ulterior excomunicat din Biserică de către episcopul local, scrie The Guardian.

Fostul diacon a decis să facă apel, dar acest proces a durat mai mult decât anticipase și decât prevedeau regulile.

După ce a așteptat mai bine de 1 an după termenul limită de primire a unei decizii, Peyton le-a cerut conducătorilor de la Vatican să îl informeze cu privire la apelul său împotriva acestei deciziei de excomunicare.

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Diaconul a trimis o scrisoare la Vatican

Într-o scrisoare adresată entității de la Vatican responsabile cu disciplina clericală, avocata în drept canonic a lui Scott Peyton afirmă că acest caz e „unul nuanțat și necesită o analiză atentă”.

„În măsura în care această întârziere reflectă o astfel de rigoare, el e recunoscător,” scria în mesajul trimis pe 3 februarie către Dicasteriul pentru Doctrina Credinței (DDF) de către avocata Dawn Eden Goldstein.

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Potrivit avocatei, Peyton „dorește să vă transmit că, din perspectiva sa, această perioadă nejustificat de lungă de timp fără nicio comunicare din partea biroului dumneavoastră nu face decât să amplifice nedreptățile pe care el și familia sa le-au suferit din partea Bisericii”.

Cazul lui Peyton a devenit cunoscut la nivel mondial în martie 2024, când numeroase publicații au descris excomunicarea sa drept o pedeapsă extrem de dură.

În plus, e o consecință pe care abuzatorul fiului său nu pare să o fi înfruntat vreodată, deoarece Biserica, în ansamblu, nu consideră fapta abuzatorului ca fiind una care atrage excomunicarea automată, scrie The Guardian.

Preotul a fost arestat de autorități

Peyton a fost hirotonit ca diacon în anul 2012 în Lafayette din Louisiana. Diaconii au roluri similare cu cele ale preoților, însă pot intra în rândul clerului chiar dacă sunt căsătoriți.

La aproximativ 6 ani de la hirotonire, un preot alături de care Peyton slujea la Biserica Sfântul Petru din Morrow, Louisiana, a mărturisit că l-a abuzat pe fiul adolescent al diaconului, Oliver. Preotul, numit Michael Guidry, a fost ulterior arestat de autorități.

Guidry, în prezent în vârstă de 83 de ani, a pledat vinovat pentru abuzarea lui Oliver Peyton. El a fost condamnat la 7 ani de închisoare, după ce parohia sa îl omagiase anterior cu un prânz de rămas-bun. Gest pentru care parohia a fost obligată să își ceară scuze public.

În 2021, Peyton a declarat că el, soția sa, Letitia, și fiul lor, Oliver, au obținut o compensație de 350.000 de dolari din partea parohiei din Lafayette. Au încheiat astfel un proces civil pe cale amiabilă, fără a mai ajunge la judecată.

Între timp, membrii familiei Peyton au devenit activiști pentru drepturile victimelor abuzurilor comise de clerici. În decembrie 2023, Peyton a demisionat și s-a alăturat ulterior comunității unei biserici anglicane.

Episcopul din Lafayette, J. Douglas Deshotel a emis pe 13 martie 2024, un decret prin care îl informa pe Peyton că a fost excomunicat, pentru că diaconul ar f rupt legăturile cu Biserica Catolică.

„Sunt conștient că familia dumneavoastră a suferit o traumă, însă răspunsul nu constă în părăsirea Sfintei Euharistii,” a scris Deshotel. Episcopul a susținut că „nu suntem catolici pentru că Biserica e perfectă”.

Pentru credincioșii catolici devotați, excomunicarea e una dintre cele mai severe pedepse posibile, scre New York Times.

Aceasta le interzice celor sancționați participarea la anumite taine și a avut istoric rolul de a-i convinge pe credincioși să își schimbe comportamentul păcătos înainte ca moartea să-i condamne la osânda veșnică. Printre cele mai faimoase personalități excomunicate din Biserica Catolică se numără Henric al VIII-lea, pentru divorț și recăsătorire, Napoleon Bonaparte, pentru anexarea Statelor Papale din Italia la Franța, și Martin Luther, pentru declanșarea Reformei.

Peyton a contestat oficial excomunicarea sa la Dicasteriul pentru Doctrina Credinței în mai 2024. El a susținut, printre altele, că sancțiunea sa „nu aduce niciun bine pastoral”.

De asemenea, el a susținut că soția sa și cei 6 copii ai lor se simt neiubiți și nedoriți în Biserica Catolică din cauza excomunicării sale, ceea ce înseamnă că pedeapsa „a dăunat vieții spirituale a 8 credincioși catolici”.

Vaticanul a luat o decizie controversată în acest caz

Reprezentanții Vaticanului au dezvăluit că Biserica Romano-Catolică menține excomunicarea lui Peyton, după ce acesta a depus un apel.

Scott Peyton a aflat decizia Dicasteriului pentru Doctrina Credinței în cadrul unei întrevederi cu episcopul eparhiei din Lafayette, J. Douglas Deshotel, scrie The Guardian.

DDF a invocat motive tehnice în respingerea apelului lui Peyton, precizând că acesta s-a alăturat unei comunități anglicane, „a publicat acest fapt pe rețelele de socializare”. Prin urmare, a refuzat să se supună Papilor catolici, scaunul papal fiind ocupat din mai 2025 de Papa Leon al XIV-lea.

„Acest act de alăturare la o comunitate de credință separată este, prin însăși natura sa, un act de refuz al supunerii față de pontiful roman și un refuz al comuniunii cu membrii Bisericii care i se supun,” a transmis DDF. „Din acest motiv, excomunicarea intervine prin însăși realizarea actului în sine.”

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Într-o declarație comună transmisă duminică, Goldstein a precizat că Peyton intenționează să atace decizia DDF.

„Deși sunt dezamăgit, nu sunt surprins,” a declarat Peyton. El a clarificat și că, între timp, a părăsit Biserica Anglicană și s-a alăturat unei alte comunități creștine.

„Se pare că, în viziunea episcopului Deshotel, găsirea unei comunități religioase în care familia mea să se poată ruga fără a retrăi trauma suferită reprezintă un scandal mai mare pentru Eparhia din Lafayette decât abuzul sexual asupra unui copil. Mi se pare un lucru profund tulburător,” a concluzionat Peyton.

Potrivit lui Goldstein, episcopul Deshotel a recunoscut că Gruidry, preotul care a abuzat adolescentul și care momentan se află în închisoare, a rămas în continuare preot catolic.

„Acesta e adevăratul scandal,” a declarat Peyton. „Aceasta e contradicția.”