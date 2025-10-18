Cu ce bărbați celebri s-a iubit Alina Pușcău de la Asia Express 2025. Patru nume mari de la Hollywood: „Mă visam la altar”

Alina Pușcău este considerată una dintre cele mai frumoase românce ale ultimelor decenii. A fost model internațional și a câștigat titlul de Miss în 1998.

De-a lungul anilor, a colaborat cu branduri renumite din lumea modei și a avut o viață atât de intensă, încât ar putea scrie o carte.

Cu cine s-a iubit Alina Pușcău de la Asia Express 2025

Frumoasa româncă și-a construit o carieră impresionantă printre vedetele de top și a acceptat provocarea Asia Express, unde participă alături de Cristina Postu. Născută în 1981, la București, Alina Pușcău are 43 de ani și locuiește în prezent în Los Angeles, SUA.

Alina Pușcău s-a făcut remarcată la Hollywood și a apărut în mai multe producții, însă înainte de actorie a avut o carieră de succes în modelling. Frumoasa bucureșteancă a început să lucreze ca model de la o vârstă fragedă, iar în 1998 a fost desemnată câștigătoarea concursului Elite Model Look.

În același an, a plecat în Statele Unite, unde a defilat pentru branduri renumite precum Victoria’s Secret, GAP, JCPenney și Pepe Jeans.

De-a lungul anilor, Alina Pușcău a avut relații cu mai mulți bărbați celebri, printre care miliardarul Jeffrey Epstein, fostul pilot de Formula 1 Eddie Irvine și actorul Vin Diesel.

Alina Pușcău: „Eu m-am visat ca o prințesă într-o poveste de dragoste”

Vedeta a povestit că legătura cu Vin Diesel a fost una complicată și a recunoscut că bărbatul nu i-a spus niciodată „Te iubesc”.

„Eu m-am visat ca o prințesă într-o poveste de dragoste, în drum spre altar. Nu l-am convins. Nu-mi spunea nimic de genul țin la tine sau te iubesc. Îmi făcea poftele, servicii, mă ducea în vacanțe, dar îmi spunea doar mă gândesc la tine. Ce naiba e asta? E greu să spui acel cuvânt, dragoste, și să îl simți”, a povestit Alina Pușcău.

Relația dintre cei doi s-a încheiat din cauza modului diferit în care priveau angajamentele și limitele personale. Influențată de experiențele din familie, Alina era extrem de atentă la greșelile dintr-o relație și alegea să se retragă de fiecare dată când simțea că îi este afectată încrederea.

„Din cauza tiparului familial și a tatălui meu, mi-era frică de căsătorie, mi-era frică să am copii. (…) Am suferit. Mă duceam acasă și plângeam. Eram rănită. Dar n-am vrut să arăt. Dacă cineva îmi greșea o dată se termina. Vin Diesel a făcut o singură greșeală și s-a terminat. M-a invitat la părinții lui de Crăciun. Un prieten de-ai lui a zis că prietena lui l-a lăsat și că vor să meargă toți, ei și alți prieteni, în Miami. Mi-a zis: «Te superi?». I-am zis nu, dar bineînțeles că m-am supărat. Din cauza aia s-a terminat relația”, a mai spus vedeta, conform Cancan.ro.

Regizorul care o copleșea cu cadouri

Alina Pușcău a avut o relație dificilă și cu regizorul Brett Ratner. Ea a mărturisit că acesta nu știa să își exprime sentimentele și încerca să compenseze prin cadouri.

„Brett mi-a dat diamante, «Ia-le, ia-le!», dar nu putea să-mi spună cuvinte de dragoste. Mi-a dat, spre sfârșitul relației, un caiet cu scrisorile de dragoste ale soldaților de pe front de la 1900 și ceva. «Mă, spune-mi tu ceva, ce-mi dai astea?!»”, a declarat Pușcău.

Alina s-ar fi iubit și cu afaceristul Jeffrey Epstein și pilotul Formula 1 Eddie Irvine.