Campioana uitată a României. Povestea incredibilă a Lilianei Petrișor care a ajuns să trăiască în Gara de Nord | VIDEO

Liliana Petrișor ducea România pe culmi înalte la campionatele de biliard, însă viața i-a dat o lovitură grea. Iată prin ce situații incredibile a trecut de-a lungul timpului.

Publicat: Joi, 18 Decembrie 2025, 17:01 | Actualizat Joi, 18 Decembrie 2025, 17:01

Liliana Petrișor este campioana uitată a României. Aceasta câștiga lumea pe masa de biliard, însă a ajuns să locuiască în Gara de Nord printre șobolani.

Povestea de viață a Lilianei Petrișor. Ce s-a ales de tânăra care câștiga medalie după medalie

Liliana Petrișor a fost de neînvins la biliard timp de zece ani, câștigând peste 40 de turnee. A fost pasionată de biliard din adolescență, când la 15 ani a ajuns într-un club de biliard. S-a dedicat în totalitate sportului, renunșând la școală și a fost desemnată de zece ori Campioană Națională a României, iar în 2012 a devenit Campioană Balcanică.

„A fost o perioadă a vieții mele de extaz”, relatează ea.

Anul 2012 a fost și cel în care viața sa s-a transformat complet. Clubul de biliard s-a închis, sportiva suferind o depresie severă. Liliana a încercat chiar să-și pună capăt zilelor, aruncându-se de pe casă, însă a supraviețuit. Ea trăiește cu un handicap la mână și la picior în urma căzăturii. De asemenea, ea s-a confruntat cu tuberculoza, ceea ce unii spun că i-ar fi determinat căderea de pe clădirea clubului.

„M-am urcat pe casă, când am auzit că se închide clubul de biliard, și m-am aruncat, eram cu gândul la suicid, nu înțelegeam de ce nu am murit. Deciziile în viață vin odată cu consecințele. Am două regrete în viață: că mi-am abandonat școala pentru muncă și ziua când s-a închis clubul. La spital am conștientizat ce am făcut, am zis că m-am nenorocit pe viață. O decizie proastă, din suflet o regret”, a declarat ea.

După trei ani de la acest incident, Liliana Petrișor a fost găsită în Gara de Nord, unde trecătorii o ignorau sau îi aruncau câțiva bănuți din milă. Aceasta s-a infectat și cu HIV după traiul pe stradă, după ce și-a pierdut tatăl.

Liliana a fost bătută, abuzată, a trăit în condiții mizere, a fost mușcată de șobolani în Gara de Nord. Abuzurile suferite au traumatizat-o, iar tânăra a încercat tot ce i-a stat în putință pentru a scăpa. Tocmai de aceea a decis să se tundă scurt și să-și schimbe înfățișarea, astfel încât să semene cât mai mult cu un bărbat. Ba mai mult, se recomanda Luci. Această metodă a funcționat, Liliana scăpând de bătăi și abuzuri.

„La casa de la părinți nu puteam să mă întorc, era părăsită, m-am îmbolnăvit și m-am dus la Gara de Nord, doi ani mi-a fost casă. Mi s-au întâmplat toate nenorocirile, am fost bătută, abuzată, râdea lumea de mine, am stat trei luni nespălată, m-am infectat cu HIV, m-au mușcat șobolanii. M-am tuns, arătam ca un bărbat și mă chema Luci, a funcționat ca să nu se mai ia lumea de mine”, a mărturisit fosta campioană.

Deși viața a pus-o la pământ, Liliana a avut puterea de a învinge din nou prin credință și un strop de speranță. Și-a revenit complet și s-a întors la marea ei pasiune, biliardul. Fosta campioană este foarte activă pe rețelele de socializare, unde postează imagini din viața de zi cu zi sau din timpul partidelor de biliard. Ea le insuflă dragostea pentru sport și copiilor și radiază optimism și pozitivitate în jurul său.

Liliana Petrișor este un exemplu de luptătoare în cele mai aprige condiții. Pusă la pământ de boală, de invursiunile vieții, ea a avut tăria de a se ridica din nou și din nou. Nu o dată pasiunea a fost cea care i-a arătat calea potrivită, salvând-o de la pieire.

