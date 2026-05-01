Dinu Iancu-Sălăjanu a revenit la șefia Consiliului Județean Sălaj. De ce i-a ridicat instanța interdicția impusă

Dinu Iancu-Sălăjanu a revenit la șefia CJ Sălaj după decizia instanței, deși se află sub control judiciar. Procurorii DNA continuă ancheta pentru abuz în serviciu.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 01 Mai 2026, 15:14 | Actualizat Vineri, 01 Mai 2026, 15:15
Dinu Iancu-Sălăjanu a revenit la șefia Consiliului Județean Sălaj. De ce i-a ridicat instanța interdicția impusă

Dinu Iancu-Sălăjanu a revenit la șefia Consiliului Județean Sălaj, deși se află în continuare sub control judiciar. Instanța i-a dat dreptul să-și exercite funcția, chiar dacă măsura preventivă rămâne în vigoare. Acesta s-a întors în funcție în urma unei decizii pronunțate pe 29 aprilie de Tribunalul Sălaj, hotărârea reprezentând prima victorie în instanță pentru președintele CJ.

Dinu Iancu-Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar într-un dosar în care este acuzat de abuz în serviciu. Magistrații au admis parțial contestația formulată de acesta împotriva măsurilor dispuse de Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Cluj și au eliminat interdicția de a-și exercita funcția publică. Practic, judecătorii au desființat parțial ordonanța procurorilor DNA și au înlăturat prevederea care îi interzicea să își continue activitatea la conducerea instituției.

O decizie similară a fost luată și în cazul Ioanei Lavinia Ghilea, director executiv al Direcției Investiții și Programe Publice din cadrul Consiliului Județean Sălaj, potrivit Antena 3 CNN. Astfel, ambii oficiali au primit dreptul de a reveni la locurile de muncă, în ciuda faptului că sunt în continuare cercetați în același dosar.

De ce i-a ridicat instanța interdicția impusă

În perioada în care Dinu Iancu-Sălăjanu a fost suspendat din funcție, atribuțiile sale au fost preluate de vicepreședintele Consiliului Județean, Adrian Crișan, care a asigurat conducerea instituției. Revenirea acestuia la șefia CJ Sălaj marchează o schimbare importantă în activitatea administrației județene, însă situația juridică rămâne una delicată.

Ancheta în care este implicat a inclus mai multe percheziții atât la domiciliul său, cât și la sediul instituției. Procurorii au sigilat mai multe birouri, inclusiv pe cel al președintelui CJ, dar și spații aparținând unor funcționari din cadrul direcțiilor de investiții, achiziții publice și patrimoniu. Ulterior, au fost ridicate numeroase documente considerate relevante pentru dosarul de urmărire penală.

Deși decizia instanței îi permite să-și reia activitatea, cazul este departe de a fi încheiat. Ancheta continuă, iar evoluția dosarului va fi decisivă pentru viitorul său politic și administrativ. În acest context, revenirea sa în funcție ridică semne de întrebare, dar și așteptări privind modul în care își va exercita atribuțiile în perioada următoare.

Vezi LIVE meciurile naționalei României la Campionatul Mondial de Hochei, Divizia 1, Grupa B în AntenaPLAY!
