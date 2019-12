Mama Luizei Melencu, transportată de urgență la spital: „Sunt disperat când văd că se prăbuşeşte”

Monica Melencu, mama Luizei Melencu, a ajuns de urgență la spital, după ce i s-a făcut rău sâmbătă seara. Bunicul adolescentei a sunat la 112 când a văzut fiica sa pierdea sânge pe nas. Echipajul medical i-a luat tensiunea, iar valoarea citită a fost îngrijorătoare.

A fost primul Crăciun fără Luiza. Pentru Monica Melencu au zile extrem de dificile, iar acest lucru s-a resimțit, organismul femeii cedând. Femeia și-ar fi petrecut zilele rugându-se ca fiica ei să se întoarcă acasă.

„A fost o perioadă grea. Monica a suferit mult. Astăzi (sâmbătă, n.r.) am văzut că era foarte palidă şi pe seară din senin a început să-i curgă sânge din nas care nu se mai oprea. Sunt disperat când văd că se prăbuşeşte, că nu mai are forţă. Ne-am speriat şi am sunat la 112", a declarat bunicul Luizei, citat de Adevărul.