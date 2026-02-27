Mărțișor 2026: Felicitări cu „O primăvară frumoasă”, urări și SMS-uri pentru femei de 1 Martie

De 1 Martie, fiecare bărbat vrea să își surprindă persoana iubită cu o urare memorabilă, un SMS special sau chiar cu o felicitare de neuitat. Un mesaj frumos poate schimba complet ziua soției, partenerei sau mamei, mai ales de Mărțișor.

Martie este o lună dedicată renașterii, femeilor, dar și speranței. Încă de pe 1 Martie, doamnele și domnișoarele se bucură de întreaga atenție a persoanelor dragi. La această dată, bărbații din anumite zone ale țării obișnuiesc să le ofere mărțișoare, flori sau felicitări.

Adesea, acestea sunt impresionate peste măsură de mesajele frumoase pe care le primesc de la soți și iubiți, de Mărțișor. Așadar, a1.ro pune la dispoziție urări ce pot fi transmise printr-o felicitare sau un SMS.

Mesaje pentru femei de 1 martie 2026

Pentru a aduce un zâmbet pe chipul celor dragi este nevoie doar de un mic gest. De Mărțișor, românii aleg să își surprindă soțiile, mamele, prietenele sau fiicele cu citate motivaționale și un mărțișor.

Iată câteva mesaje ce ar putea să bucure femeile de 1 Martie:

Mesaje pentru soție și iubită de 1 martie 2026

• „Îți doresc o primăvară frumoasă! Tu ești Mărțișorul meu, să nu uiți asta! La mulți ani de 1 Martie!”

• „Un buchet de ghiocei și un mărțișor nu sunt suficiente pentru a-ți arăta cât de mult te iubesc!”

• „Zâmbetul tău e primăvara mea! Te iubesc în fiecare zi, nu doar de 1 Martie!”

• „Primăvara începe cu tine! Te iubesc și îți doresc un 1 Martie de excepție!”

• „Nu am simțit gerul iernii cât ai fost lângă mine. Îmi ești soare în fiecare zi din an, aducând căldură și lumină în viața mea! La mulți ani de 1 Martie, minunata mea!”

• „Fie că acest mărțișor să ne aducă liniștea și fericirea de care avem nevoie toți și iubirea să ne îmbrățișeze sufletul. La mulți ani!”

• „Tu ești mărțișorul meu cel mai frumos! La mulți ani, iubirea mea, să ai o primăvară minunată alături de mine!”

• „Fie ca primăvara să îți aducă doar bucurii și momente de neuitat! Îți mulțumesc că ești lângă mine și că mă iubești! Îți doresc un 1 Martie de vis!”

• „Încă o primăvară lângă tine este o binecuvântare! Aș vrea să îmi petrec toate zilele de 1 Martie lângă tine, iubirea vieții mele!”

Mesaje pentru mamă de 1 Martie 2026

• „Dragă mamă, îți mulțumesc pentru toată grija pe care mi-ai purtat-o. La mulți ani de 1 Martie!”

• „Fie ca primăvara să îți aducă în fiecare zi un zâmbet la fel de frumos ca al tău. O zi minunată să ai!”

• „M-ai crescut cu sacrificii și iubire, iar eu îți sunt recunoscător. De Mărțișor, îți doresc o primăvară frumoasă și o viață lipsită de griji, mamă!”

• „Mama, ești cel mai frumos mărțișor din viața mea. Îți mulțumesc că exiști și că îmi ești alături mereu!”

• „Mi-ai luminat calea și m-ai învățat cum să respect o femeie, iar din acest motiv îți mulțumesc din tot sufletul! Să ai o primăvară de neuitat, mamă!”

Mesaje pentru fiică, surori și bunici

• „De Mărțișor, îți ofer cele mai frumoase gânduri și toată iubirea mea!”

• „Ești comoara mea cea mai de preț! Îți doresc o primăvară plină de bucurii și sănătate!”

• „Îți doresc o primăvară frumoasă alături de cei dragi ție! Nu uita să zâmbești și să te bucuri de viață! Eu sunt lângă tine”

• „Nici cele mai grele momente nu poate distruge legătura puternică pe care o avem! 1 Martie este o zi specială, iar eu îți doresc tot ce este mai bun din lume!”

• „Fie ca primăvara să îți aducă doar momente frumoase și fericire!”

• „Îți trimit un mărțișor virtual și multe îmbrățișări! Să ai o primăvară minunată!”

• „Fie ca această primăvară să îți umple inima de bucurie și să-ți aducă numai lucruri minunate!”