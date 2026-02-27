Antena Căutare
Home News Social Mărțișor 2026: Felicitări cu „O primăvară frumoasă”, urări și SMS-uri pentru femei de 1 Martie

Mărțișor 2026: Felicitări cu „O primăvară frumoasă”, urări și SMS-uri pentru femei de 1 Martie

De 1 Martie, fiecare bărbat vrea să își surprindă persoana iubită cu o urare memorabilă, un SMS special sau chiar cu o felicitare de neuitat. Un mesaj frumos poate schimba complet ziua soției, partenerei sau mamei, mai ales de Mărțișor.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 27 Februarie 2026, 15:43 | Actualizat Vineri, 27 Februarie 2026, 16:49
Galerie
De 1 Martie, fiecare bărbat vrea să își surprindă persoana iubită cu o urare memorabilă, un SMS special sau chiar cu o felicitare de neuitat | Shutterstock

Martie este o lună dedicată renașterii, femeilor, dar și speranței. Încă de pe 1 Martie, doamnele și domnișoarele se bucură de întreaga atenție a persoanelor dragi. La această dată, bărbații din anumite zone ale țării obișnuiesc să le ofere mărțișoare, flori sau felicitări.

Citește și: Obiceiuri, tradiții și superstiții de 1 Martie. Ce e bine să faci de Mărțișor ca să ai noroc tot anul

Adesea, acestea sunt impresionate peste măsură de mesajele frumoase pe care le primesc de la soți și iubiți, de Mărțișor. Așadar, a1.ro pune la dispoziție urări ce pot fi transmise printr-o felicitare sau un SMS.

Mesaje pentru femei de 1 martie 2026

Articolul continuă după reclamă

Pentru a aduce un zâmbet pe chipul celor dragi este nevoie doar de un mic gest. De Mărțișor, românii aleg să își surprindă soțiile, mamele, prietenele sau fiicele cu citate motivaționale și un mărțișor.

Iată câteva mesaje ce ar putea să bucure femeile de 1 Martie:

Mesaje pentru soție și iubită de 1 martie 2026

• „Îți doresc o primăvară frumoasă! Tu ești Mărțișorul meu, să nu uiți asta! La mulți ani de 1 Martie!”

• „Un buchet de ghiocei și un mărțișor nu sunt suficiente pentru a-ți arăta cât de mult te iubesc!”

• „Zâmbetul tău e primăvara mea! Te iubesc în fiecare zi, nu doar de 1 Martie!”

• „Primăvara începe cu tine! Te iubesc și îți doresc un 1 Martie de excepție!”

• „Nu am simțit gerul iernii cât ai fost lângă mine. Îmi ești soare în fiecare zi din an, aducând căldură și lumină în viața mea! La mulți ani de 1 Martie, minunata mea!”

• „Fie că acest mărțișor să ne aducă liniștea și fericirea de care avem nevoie toți și iubirea să ne îmbrățișeze sufletul. La mulți ani!”

Citește și: Ce flori nu se oferă de Ziua Femeii. Pe 8 martie este mai bine să eviți aceste alegeri populare

• „Tu ești mărțișorul meu cel mai frumos! La mulți ani, iubirea mea, să ai o primăvară minunată alături de mine!”

• „Fie ca primăvara să îți aducă doar bucurii și momente de neuitat! Îți mulțumesc că ești lângă mine și că mă iubești! Îți doresc un 1 Martie de vis!”

• „Încă o primăvară lângă tine este o binecuvântare! Aș vrea să îmi petrec toate zilele de 1 Martie lângă tine, iubirea vieții mele!”

Mesaje pentru mamă de 1 Martie 2026

• „Dragă mamă, îți mulțumesc pentru toată grija pe care mi-ai purtat-o. La mulți ani de 1 Martie!”

• „Fie ca primăvara să îți aducă în fiecare zi un zâmbet la fel de frumos ca al tău. O zi minunată să ai!”

• „M-ai crescut cu sacrificii și iubire, iar eu îți sunt recunoscător. De Mărțișor, îți doresc o primăvară frumoasă și o viață lipsită de griji, mamă!”

• „Mama, ești cel mai frumos mărțișor din viața mea. Îți mulțumesc că exiști și că îmi ești alături mereu!”

• „Mi-ai luminat calea și m-ai învățat cum să respect o femeie, iar din acest motiv îți mulțumesc din tot sufletul! Să ai o primăvară de neuitat, mamă!”

Mesaje pentru fiică, surori și bunici

• „De Mărțișor, îți ofer cele mai frumoase gânduri și toată iubirea mea!”

• „Ești comoara mea cea mai de preț! Îți doresc o primăvară plină de bucurii și sănătate!”

• „Îți doresc o primăvară frumoasă alături de cei dragi ție! Nu uita să zâmbești și să te bucuri de viață! Eu sunt lângă tine”

• „Nici cele mai grele momente nu poate distruge legătura puternică pe care o avem! 1 Martie este o zi specială, iar eu îți doresc tot ce este mai bun din lume!”

• „Fie ca primăvara să îți aducă doar momente frumoase și fericire!”

• „Îți trimit un mărțișor virtual și multe îmbrățișări! Să ai o primăvară minunată!”

Un buchet de ghiocei cu un mărțișor și un fundal alb
+4
Mai multe fotografii

• „Fie ca această primăvară să îți umple inima de bucurie și să-ți aducă numai lucruri minunate!”

Obiceiuri, tradiții și superstiții de 1 Martie. Ce e bine să faci de Mărțișor ca să ai noroc tot anul...
Înapoi la Homepage
AS.ro Milionarul român cu 3 pensii s-a revoltat când a auzit că afacerea lui Gigi Neţoiu s-ar închide: “Sunt nebuni” Milionarul român cu 3 pensii s-a revoltat când a auzit că afacerea lui Gigi Neţoiu s-ar închide: &#8220;Sunt nebuni&#8221;
Observatornews.ro Oraşul din România unde sunt anunţate temperaturi de 20°C în acest weekend Oraşul din România unde sunt anunţate temperaturi de 20°C în acest weekend
Antena 3 Femeia care a zburat fără bilet din SUA până la Paris a călătorit clandestin încă o dată, la Milano. Cum a reușit să urce în avion Femeia care a zburat fără bilet din SUA până la Paris a călătorit clandestin încă o dată, la Milano. Cum a reușit să urce în avion
SpyNews Descoperire macabră într-o destinație turistică îndrăgită de români. Un cadavru decapitat a fost găsit pe câmp Descoperire macabră într-o destinație turistică îndrăgită de români. Un cadavru decapitat a fost găsit pe câmp

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Din 1 martie, începe un nou sezon Insula Iubirii | Spania în AntenaPLAY. Cinci cupluri, ispite dornice și emoții intense. Nu rata!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Din 1 martie, începe un nou sezon Insula Iubirii | Spania în AntenaPLAY. Cinci cupluri, ispite dornice și emoții intense. Nu rata!
Comentarii


Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Obiceiuri, tradiții și superstiții de 1 Martie. Ce e bine să faci de Mărțișor ca să ai noroc tot anul
Obiceiuri, tradiții și superstiții de 1 Martie. Ce e bine să faci de Mărțișor ca să ai noroc tot anul
Câtă cafea este prea multă? Nutriționiștii împărtășesc cantitatea ideală pentru o sănătate mai bună
Câtă cafea este prea multă? Nutriționiștii împărtășesc cantitatea ideală pentru o sănătate mai bună Catine.ro
Rezultate Loto, 26 februarie 2026. Report la Joker la categoria I de peste 10,78 milioane de euro
Rezultate Loto, 26 februarie 2026. Report la Joker la categoria I de peste 10,78 milioane de euro
Artistul RBD care a fost internat într-o clinică de reabilitare. Despre cine este vorba și ce s-a întâmplat
Artistul RBD care a fost internat într-o clinică de reabilitare. Despre cine este vorba și ce s-a întâmplat Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Aleksandar Vučić se așteaptă la cel mai rău scenariu posibil din cauza războiului din Ucraina: „Cu toții știți despre ce vorbesc”
Aleksandar Vučić se așteaptă la cel mai rău scenariu posibil din cauza războiului din Ucraina: „Cu toții... Libertatea.ro
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor”
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor” AntenaSport
Cătălin Botezatu, primele declarații după ce a fost jefuit la Londra. Creatorul de modă a rămas fără un ceas în valoare de două milioane de lire sterline:
Cătălin Botezatu, primele declarații după ce a fost jefuit la Londra. Creatorul de modă a rămas fără un ceas... Elle
Adriana Bahmuțeanu, apariție rară alături de fostul său cumnat! Asemănarea dintre el și Silviu Prigoană este izbitoare
Adriana Bahmuțeanu, apariție rară alături de fostul său cumnat! Asemănarea dintre el și Silviu Prigoană este... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Salată de cartofi cu ceapă roșie și maioneză vegetală, pentru o masă de post
Salată de cartofi cu ceapă roșie și maioneză vegetală, pentru o masă de post HelloTaste.ro
Femeia care a zburat fără bilet din SUA până la Paris a călătorit clandestin încă o dată, la Milano. Cum a reușit să urce în avion
Femeia care a zburat fără bilet din SUA până la Paris a călătorit clandestin încă o dată, la Milano. Cum a... Antena3.ro
Samsung a dezvăluit seria Galaxy S26. Cât costă noile smartphone-uri
Samsung a dezvăluit seria Galaxy S26. Cât costă noile smartphone-uri useit
Laura Cosoi, confesiune emoționantă despre pierderea părinților! „Prea puțin timp în care să plâng!”
Laura Cosoi, confesiune emoționantă despre pierderea părinților! „Prea puțin timp în care să plâng!” BZI
Soțul Ioanei Băsescu, notara Nordis, a pierdut cu dezvoltatorul imobiliar procesul în care cerea despăgubiri de… 5.000 de lei
Soțul Ioanei Băsescu, notara Nordis, a pierdut cu dezvoltatorul imobiliar procesul în care cerea despăgubiri... Jurnalul
Iulia Albu și Mike, apariție surpriză la un eveniment monden. Relația lor ridică semne de întrebare. Formează din nou un cuplu?
Iulia Albu și Mike, apariție surpriză la un eveniment monden. Relația lor ridică semne de întrebare. Formează... Kudika
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii Redactia.ro
Vremea de mâine 28 februarie. Se încălzește în cea mai mare parte a țării. Maxime, între 5 şi 16 grade
Vremea de mâine 28 februarie. Se încălzește în cea mai mare parte a țării. Maxime, între 5 şi 16 grade Observator
Ce provoacă presiunea în spatele ochilor. Cum apare acest simptom ocular
Ce provoacă presiunea în spatele ochilor. Cum apare acest simptom ocular MediCOOL
Penne cu pui și ciuperci în sos cremos. Un preparat simplu și hrănitor
Penne cu pui și ciuperci în sos cremos. Un preparat simplu și hrănitor HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să gestionezi factorii declanșatori emoționali în 5 pași
Cum să gestionezi factorii declanșatori emoționali în 5 pași DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Aplicația Anului pe iPhone. Cum funcționează Tiimo și la ce ajută
Aplicația Anului pe iPhone. Cum funcționează Tiimo și la ce ajută UseIT
Cușcuș cu ciuperci sotate și mazăre. Rețetă simplă pentru un prânz savuros, de post
Cușcuș cu ciuperci sotate și mazăre. Rețetă simplă pentru un prânz savuros, de post Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x