Obiceiuri, tradiții și superstiții de 1 Martie. Ce e bine să faci de Mărțișor ca să ai noroc tot anul

1 Martie aduce, în fiecare an, speranța și bucuria în inimile oamenilor. Pe lângă faptul că vestește venirea primăverii, Mărtișorul este și o tradiție pe care românii o respectă cu strictețe. De asemenea, există o mulțime de obiceiuri și superstiții de care se ține cont pentru a avea parte de noroc.

După o iarnă lungă și friguroasă, românii se bucură în sfârșit de venirea primăverii. Acest anotimp vine la pachet cu evenimente așteptate cu mare nerăbdare. Mărtișorul se numără printre acestea, aducând fericire și căldură în sufletele celor care sărbătoresc ziua de 1 Martie.

În fiecare an, bărbații oferă doamnelor și domnișoarelor vestitul mărtișor. Acest obicei se respectă cu strictețe în multe zone ale României. Deși unele tradiții și superstiții s-au pierdut de-a lungul timpului, domnii nu uită de surprindă persoanele dragi cu un astfel de gest.

Tradiții și obiceiuri de 1 Martie în diferite regiuni ale țări

Ziua de 1 Martie este sărbătorită într-un mod diferit în funcție de fiecare regiune a țării. Unii aleg să respecte cu sfințenie toate obiceiurile, tradițiile și superstițiile de Mărțișor pentru a le merge bine pe parcursul anului, în timp ce alții le ignoră.

Printre cele mai cunoscute obiceiuri ale zilei de 1 Martie se numără următoarele:

• În Moldova, femeile sunt cele care oferă bărbaților un mărțișor pe 1 Martie, urmând ca aceștia să facă același gest pentru ele pe 8 Martie.

• Tradiția spune, că în Dobrogea, mărțișorul se poartă până la venirea berzelor. Apoi, obiectul se aruncă spre cer pentru a avea parte de noroc și binecuvântări, potrivit libertatea.ro.

• În unele zone ale Transilvaniei, mărțișorul este purtat în primele două săptămâni din martie, ca mai apoi acesta să fie atârnat la uși, ferestre sau pe coarnele animalelor din gospodărie. Se spune că acest obicei poate alunga spiritele rele din casă.

• O altă tradiție face referire la un obicei mai puțin cunoscut din Banat. Pe data de 1 Martie, fetele obișnuiesc să se spele cu zăpadă pentru a se bucura de iubire tot anul.

• De 1 Martie, în Bucovina, părinții le leagă copiilor, de mână sau de gât, un șnur de mărțișor cu o monedă din argint sau din aur. Acest obicei este asociat cu norocul și binecuvântarea celor mici.

Superstiții de 1 Martie

În puține zone ale țării se mai ține cont de superstițiile de 1 Martie. Iată ce e bine să faci pentru a atrage norocul în viața ta, dar și ce este interzis de Mărțișor:

• Un lucru pe care puțini îl știau este faptul că mărțișorul nu trebuie aruncat la gunoi după ce nu mai este purtat. Acest obicei poate aduce ghinion.

• Se mai spune că mărțișorul trebuie legat într-un singur nod și te apără de ghinion cât timp este purtat.

• Mamele care au mărțișor în piept sau la mână trebuie să aibă mare grijă ca femeile însărcinate să nu le vadă. Încă din bătrâni se spune că bebelușul se va naște cu un semn dacă mămica apucă să vadă un astfel de obiect în sarcină.

• Pe 1 Martie, unele femei nu spală sau nu fac treburi casnice. Se spune că Baba Dochia trimite gerul înapoi, la început de primăvară, dacă doamnele sau domnișoarele obișnuiesc să muncească în casa la această dată.

• Tot în prima zi a lunii martie este bine să se consume vin roșu. Acesta aduce prosperitatea în viețile celor care îl bea.

• Certurile și supărările sunt interzise pe 1 Martie pentru a nu avea parte de tensiuni și conflicte până la venirea toamnei.