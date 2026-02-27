Antena Căutare
Home News Social Obiceiuri, tradiții și superstiții de 1 Martie. Ce e bine să faci de Mărțișor ca să ai noroc tot anul

Obiceiuri, tradiții și superstiții de 1 Martie. Ce e bine să faci de Mărțișor ca să ai noroc tot anul

1 Martie aduce, în fiecare an, speranța și bucuria în inimile oamenilor. Pe lângă faptul că vestește venirea primăverii, Mărtișorul este și o tradiție pe care românii o respectă cu strictețe. De asemenea, există o mulțime de obiceiuri și superstiții de care se ține cont pentru a avea parte de noroc.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 27 Februarie 2026, 14:12 | Actualizat Vineri, 27 Februarie 2026, 15:18
1 Martie aduce, în fiecare an, speranța și bucuria în inimile oamenilor | Shutterstock

După o iarnă lungă și friguroasă, românii se bucură în sfârșit de venirea primăverii. Acest anotimp vine la pachet cu evenimente așteptate cu mare nerăbdare. Mărtișorul se numără printre acestea, aducând fericire și căldură în sufletele celor care sărbătoresc ziua de 1 Martie.

În fiecare an, bărbații oferă doamnelor și domnișoarelor vestitul mărtișor. Acest obicei se respectă cu strictețe în multe zone ale României. Deși unele tradiții și superstiții s-au pierdut de-a lungul timpului, domnii nu uită de surprindă persoanele dragi cu un astfel de gest.

Tradiții și obiceiuri de 1 Martie în diferite regiuni ale țări

Ziua de 1 Martie este sărbătorită într-un mod diferit în funcție de fiecare regiune a țării. Unii aleg să respecte cu sfințenie toate obiceiurile, tradițiile și superstițiile de Mărțișor pentru a le merge bine pe parcursul anului, în timp ce alții le ignoră.

Articolul continuă după reclamă

Printre cele mai cunoscute obiceiuri ale zilei de 1 Martie se numără următoarele:

Citește și: Cum va fi vremea până pe 23 martie 2026! Prognoza meteo completă pentru București și toată țara pentru 24 februarie-23 martie 2026

• În Moldova, femeile sunt cele care oferă bărbaților un mărțișor pe 1 Martie, urmând ca aceștia să facă același gest pentru ele pe 8 Martie.

• Tradiția spune, că în Dobrogea, mărțișorul se poartă până la venirea berzelor. Apoi, obiectul se aruncă spre cer pentru a avea parte de noroc și binecuvântări, potrivit libertatea.ro.

• În unele zone ale Transilvaniei, mărțișorul este purtat în primele două săptămâni din martie, ca mai apoi acesta să fie atârnat la uși, ferestre sau pe coarnele animalelor din gospodărie. Se spune că acest obicei poate alunga spiritele rele din casă.

• O altă tradiție face referire la un obicei mai puțin cunoscut din Banat. Pe data de 1 Martie, fetele obișnuiesc să se spele cu zăpadă pentru a se bucura de iubire tot anul.

• De 1 Martie, în Bucovina, părinții le leagă copiilor, de mână sau de gât, un șnur de mărțișor cu o monedă din argint sau din aur. Acest obicei este asociat cu norocul și binecuvântarea celor mici.

Superstiții de 1 Martie

În puține zone ale țării se mai ține cont de superstițiile de 1 Martie. Iată ce e bine să faci pentru a atrage norocul în viața ta, dar și ce este interzis de Mărțișor:

• Un lucru pe care puțini îl știau este faptul că mărțișorul nu trebuie aruncat la gunoi după ce nu mai este purtat. Acest obicei poate aduce ghinion.

• Se mai spune că mărțișorul trebuie legat într-un singur nod și te apără de ghinion cât timp este purtat.

• Mamele care au mărțișor în piept sau la mână trebuie să aibă mare grijă ca femeile însărcinate să nu le vadă. Încă din bătrâni se spune că bebelușul se va naște cu un semn dacă mămica apucă să vadă un astfel de obiect în sarcină.

Citește și: Când se plantează în grădină zambilele primite de 1 și 8 martie. Tot ce trebuie știi ca plantele să înflorească și anul viitor

• Pe 1 Martie, unele femei nu spală sau nu fac treburi casnice. Se spune că Baba Dochia trimite gerul înapoi, la început de primăvară, dacă doamnele sau domnișoarele obișnuiesc să muncească în casa la această dată.

• Tot în prima zi a lunii martie este bine să se consume vin roșu. Acesta aduce prosperitatea în viețile celor care îl bea.

• Certurile și supărările sunt interzise pe 1 Martie pentru a nu avea parte de tensiuni și conflicte până la venirea toamnei.

Rezultate Loto, 26 februarie 2026. Report la Joker la categoria I de peste 10,78 milioane de euro...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ce rentă viageră are Marius Urzică. A pierdut premiul cel mare la Power Couple, dar nu duce lipsă de bani Ce rentă viageră are Marius Urzică. A pierdut premiul cel mare la Power Couple, dar nu duce lipsă de bani
Observatornews.ro Oraşul din România unde sunt anunţate temperaturi de 20°C în acest weekend Oraşul din România unde sunt anunţate temperaturi de 20°C în acest weekend
Antena 3 O profesoară a primit de Mărțișor un lănțișor cu diamant de 8.000 de lei. Discuții pe grupurile de părinți pentru cadourile de 1 martie O profesoară a primit de Mărțișor un lănțișor cu diamant de 8.000 de lei. Discuții pe grupurile de părinți pentru cadourile de 1 martie
SpyNews Descoperire macabră într-o destinație turistică îndrăgită de români. Un cadavru decapitat a fost găsit pe câmp Descoperire macabră într-o destinație turistică îndrăgită de români. Un cadavru decapitat a fost găsit pe câmp

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Din 1 martie, începe un nou sezon Insula Iubirii | Spania în AntenaPLAY. Cinci cupluri, ispite dornice și emoții intense. Nu rata!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Din 1 martie, începe un nou sezon Insula Iubirii | Spania în AntenaPLAY. Cinci cupluri, ispite dornice și emoții intense. Nu rata!
Comentarii


Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Rezultate Loto azi, 26 februarie 2026. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus
Rezultate Loto azi, 26 februarie 2026. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și...
Câtă cafea este prea multă? Nutriționiștii împărtășesc cantitatea ideală pentru o sănătate mai bună
Câtă cafea este prea multă? Nutriționiștii împărtășesc cantitatea ideală pentru o sănătate mai bună Catine.ro
Cât costă traiul în sudul Spaniei. Ce a povestit un român despre cheltuielile lunare: „Dacă vrei confort...”
Cât costă traiul în sudul Spaniei. Ce a povestit un român despre cheltuielile lunare: „Dacă vrei confort...”
Başak Gümülcinelioğlu revine pe micile ecrane la 4 luni de când a devenit mămică pentru prima oară. Unde va putea fi urmărită
Başak Gümülcinelioğlu revine pe micile ecrane la 4 luni de când a devenit mămică pentru prima oară. Unde va... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Aleksandar Vučić se așteaptă la cel mai rău scenariu posibil din cauza războiului din Ucraina: „Cu toții știți despre ce vorbesc”
Aleksandar Vučić se așteaptă la cel mai rău scenariu posibil din cauza războiului din Ucraina: „Cu toții... Libertatea.ro
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor”
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor” AntenaSport
Cătălin Botezatu, primele declarații după ce a fost jefuit la Londra. Creatorul de modă a rămas fără un ceas în valoare de două milioane de lire sterline:
Cătălin Botezatu, primele declarații după ce a fost jefuit la Londra. Creatorul de modă a rămas fără un ceas... Elle
Adriana Bahmuțeanu, apariție rară alături de fostul său cumnat! Asemănarea dintre el și Silviu Prigoană este izbitoare
Adriana Bahmuțeanu, apariție rară alături de fostul său cumnat! Asemănarea dintre el și Silviu Prigoană este... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Salată de cartofi cu ceapă roșie și maioneză vegetală, pentru o masă de post
Salată de cartofi cu ceapă roșie și maioneză vegetală, pentru o masă de post HelloTaste.ro
O profesoară a primit de Mărțișor un lănțișor cu diamant de 8.000 de lei. Discuții pe grupurile de părinți pentru cadourile de 1 martie
O profesoară a primit de Mărțișor un lănțișor cu diamant de 8.000 de lei. Discuții pe grupurile de părinți... Antena3.ro
Aplicația Anului pe iPhone. Cum funcționează Tiimo și la ce ajută
Aplicația Anului pe iPhone. Cum funcționează Tiimo și la ce ajută useit
Laura Cosoi, confesiune emoționantă despre pierderea părinților! „Prea puțin timp în care să plâng!”
Laura Cosoi, confesiune emoționantă despre pierderea părinților! „Prea puțin timp în care să plâng!” BZI
Soțul Ioanei Băsescu, notara Nordis, a pierdut cu dezvoltatorul imobiliar procesul în care cerea despăgubiri de… 5.000 de lei
Soțul Ioanei Băsescu, notara Nordis, a pierdut cu dezvoltatorul imobiliar procesul în care cerea despăgubiri... Jurnalul
Iulia Albu și Mike, apariție surpriză la un eveniment monden. Relația lor ridică semne de întrebare. Formează din nou un cuplu?
Iulia Albu și Mike, apariție surpriză la un eveniment monden. Relația lor ridică semne de întrebare. Formează... Kudika
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii Redactia.ro
Destinația Anului în România 2026. Zona care a rămas punctul-cheie pentru turismul românesc
Destinația Anului în România 2026. Zona care a rămas punctul-cheie pentru turismul românesc Observator
Ce provoacă presiunea în spatele ochilor. Cum apare acest simptom ocular
Ce provoacă presiunea în spatele ochilor. Cum apare acest simptom ocular MediCOOL
Penne cu pui și ciuperci în sos cremos. Un preparat simplu și hrănitor
Penne cu pui și ciuperci în sos cremos. Un preparat simplu și hrănitor HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să gestionezi factorii declanșatori emoționali în 5 pași
Cum să gestionezi factorii declanșatori emoționali în 5 pași DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Apple renunță la o tradiție importantă pentru următorul eveniment de lansare. Ce se va întâmpla în doar câteva săptămâni
Apple renunță la o tradiție importantă pentru următorul eveniment de lansare. Ce se va întâmpla în doar... UseIT
Cușcuș cu ciuperci sotate și mazăre. Rețetă simplă pentru un prânz savuros, de post
Cușcuș cu ciuperci sotate și mazăre. Rețetă simplă pentru un prânz savuros, de post Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x