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„Maxxing”, desemnat cuvântul anului 2026. Ce înseamnă termenul care a devenit popular pe rețelele de socializare

Internetul, divizat după ce Dictionary.com a desemnat „maxxing” drept cuvântul anului 2026. Iată ce înseamnă termenul.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Miercuri, 28 Octombrie 2026, 13:49 | Actualizat Miercuri, 28 Octombrie 2026, 13:48
Ce înseamnă termenul care a devenit popular pe rețelele de socializare | Gettyimages
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Dictionary.com a anunțat duminică faptul că „maxxing” este cuvântul anului 2026, o decizie care a stârnit reacții puternice și a împărțit utilizatorii internetului.

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„Maxxing”, desemnat cuvântul anului 2026

Potrivit site-ului, termenul se referă la „practica de a duce o activitate la maximum sau de a optimiza un anumit aspect al vieții”. Conceptul a devenit extrem de popular pe parcursul anului 2026.

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„Maxxing” poate fi folosit independent sau în combinație cu alte cuvinte, pentru a crea expresii noi.

Unul dintre cele mai cunoscute exemple este „looksmaxxing”, o cultură online aflată în plină expansiune, alcătuită în principal din tineri bărbați care recurg la diverse tehnici pentru a-și maximiza atractivitatea fizică și a-și îmbunătăți trăsăturile faciale. Această tendință este promovată, în parte, de controversatul influencer Clavicular, conform DailyMail.

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Unii utilizatori s-au arătat revoltați de decizia Dictionary.com și au apelat la platforma X pentru a critica organizația.

„De ce normalizăm jargonul comunității incel?” a scris un utilizator.

„[Acesta este] un semn al apocalipsei care se apropie”, a glumit altcineva.

„Trăim în iad”, a scris simplu un alt utilizator, în timp ce o a patra persoană a comentat: „Suntem condamnați.”

„Penibil”, se arăta într-o altă postare. Un alt utilizator a reacționat: „Să fie rasă de pe fața pământului întreaga generație.”

Alții, însă, au lăudat decizia, considerând-o o alegere perfectă.

„Faptul că «maxxing» a fost desemnat cuvântul anului se potrivește perfect cu ceea ce a însemnat internetul în acest an”, a scris un utilizator.

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„Chiar am reușit să introducem «maxxing» în dicționar”, a publicat cu mândrie altcineva.

„Felicitări Dictionary.com pentru că recunoaște ceea ce se întâmplă”, a apreciat un alt utilizator.

„Să desemnezi «maxxing» drept cuvântul anului este cel mai reprezentativ lucru pentru 2026”, se arăta într-o altă postare.

Printre cuvintele luate în considerare, dar care nu au fost alese, s-au numărat „affordability” (accesibilitate financiară), „data center” (centru de date), „odyssey” (odisee) și „unc”, un termen de argou folosit pentru a desemna o persoană mai în vârstă.

Într-un comunicat de presă, reprezentanții Dictionary.com au explicat că, atunci când aleg cuvântul anului, încearcă să „surprindă tendințele din limbaj și cultură”.

„Cuvântul câștigător este cel care pare deosebit de relevant pentru parcursul nostru colectiv de-a lungul anului. Acesta este motivul pentru care cuvântul anului 2026 desemnat de Dictionary.com este «maxxing»”, a transmis organizația.

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„«Maxxing» și conceptele asociate, precum «looksmaxxing», au apărut inițial pe Reddit și pe alte forumuri, înainte de a se răspândi pe rețelele de socializare.

Într-un an dominat de discuțiile despre rolul tehnologiei în societate, era firesc să alegem un cuvânt născut în mediul online.

După ce s-a consacrat pe internet, «looksmaxxing» a devenit subiectul unor articole de analiză privind starea lumii în 2026, precum și al unor materiale despre evoluția limbii engleze — inclusiv articolul pe care îl citiți în acest moment”, a mai fost specificat.

Organizația a subliniat că termenul „maxxing” a depășit granițele comunităților online în care a apărut inițial și a devenit un tipar lingvistic recognoscibil, folosit de oameni din medii diverse.

„Pe măsură ce conceptul de «maxxing» se extinde în noi domenii și câștigă teren pe rețelele de socializare mainstream, tot mai mulți oameni încep să înțeleagă și să folosească termenul”, a precizat organizația.

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„Primele comunități dedicate fenomenului «looksmaxxing» erau alcătuite în mare parte din tineri bărbați, inclusiv participanți la așa-numita manosphere - o rețea de comunități online centrate pe masculinitate și pe perspectiva masculină asupra societății.

În prezent, «maxxing» a ajuns la un public mult mai larg, format din persoane cu interese diverse și motive foarte diferite pentru care folosesc acest termen.

Astăzi, familia de cuvinte construite în jurul termenului «maxxing» apare în conținuturi despre frumusețe și fitness, în discuții despre utilizarea Inteligenței Artificiale la locul de muncă, în recomandări privind starea de bine și în numeroase alte domenii ale vieții cotidiene.”

Clavicular, al cărui nume real este Braden Peters, a sărbătorit vestea pe platforma X.

„Ar trebui să fiu și Persoana Anului desemnată de The New York Times, nu doar anul acesta, ci în fiecare an de acum înainte”, a scris el, redistribuind anunțul Dictionary.com.

Luna trecută, Clavicular a fost pus sub acuzare în urma unor acuzații de viol, administrare de substanțe unei persoane în scopul întreținerii de relații sexuale și furnizare de alcool unui minor, în Cape Cod.

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Potrivit documentelor judiciare consultate anterior de Daily Mail, acuzațiile au legătură cu un incident petrecut la 23 mai 2025. La începutul acestei luni, influencerul s-a prezentat în fața instanței din Massachusetts și a pledat nevinovat în dosarul de viol.

Anul trecut, Dictionary.com a provocat reacții împărțite în mod similar, după ce a ales „67” drept cuvânt al anului. Termenul a devenit extrem de popular printre copiii din generația Alpha, în școli, stârnind totodată frustrarea profesorilor din întreaga țară.

Daily Mail a relatat anterior că termenul provine din piesa „Doot Doot (6,7)”, a rapperului Skrilla, și că a câștigat popularitate în vara anului trecut.

Potrivit Dictionary.com, definiția lui „67” rămâne dificil de stabilit. Unii oameni folosesc termenul cu sensul de „așa și așa”, în timp ce alți copii îl utilizează pur și simplu pentru a-și enerva părinții.

Termenul este însoțit și de un gest specific al mâinilor, în care „ambele palme sunt orientate în sus și se mișcă alternativ în sus și în jos”, a explicat Dictionary.com.

colaj dicționar deschis pe iarbă și maxxing noul cuvânt al anului 2026 din dictionary.com
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Expresia a devenit atât de iritantă pentru unii profesori, încât aceștia au fost nevoiți să interzică folosirea ei în sălile de clasă.

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