De ce mănâncă toți influencerii sardine. Trendul care a cucerit rețelele sociale și ce beneficii ar avea

Mulți utilizatori se întreabă de ce mănâncă toți influencerii sardine, după ce un nou trend a cucerit rețelele de socializare.

Din ce în ce mai mulți influenceri se filmează în timp ce mănâncă sardine | Shutterstock

Conservele de sardine, care până nu demult erau adeseori evitate în supermarket de către tineri, au devenit cel mai nou trend pe TikTok și Instagram.

Beneficiile acestor pești sunt cunoscute de sute de ani, dar noua tendință a adus acest produs în atenția generației noi, scrie NBC News.

Tendința are și o nouă denumire, respectiv „sardinemaxxing”, din trendul mai mare de „looksmaxxing”.

Acesta presupune optimizarea aspectului fizic, uneori prin introducerea unor obiceiuri neobișnuite în rutina zilnică.

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Ce e „sardinemaxxing”

În timp ce „looksmaxxing” se concentrează pe diferite obiceiuri precum exercițiile fizice și programul de somn, „sardinemaxxing” e o nișă în acest segment viral de pe rețelele de socializare.

„Sardinemaxxing” presupune un consum cât mai frecvent al sardinelor, datorită beneficiilor pe care le pot avea asupra sănătății și, potrivit influencerilor, aspectului fizic, scrie CBC News. „Sardinemaxxing” e un trend diferit față de „sardine fast”.

Cel din urmă presupune un consum aproape exclusiv al sardinelor. Ca orice dietă restrictivă, poate avea un impact negativ asupra sănătății, susțin experții.

Unii influenceri folosesc și rețete ieșite din comun și potențial periculoase, precum aprinderea uleiului din conservă, pentru a obține un gust mai afumat, scrie CBC News.

Tendința cu sardine a început în 2025, dar a prins amploare în vara anului 2026. Pe TikTok, aproape 100.000 de videoclipuri sunt etichetate cu #sardines. Influencerii au dezvăluit rețete și platouri de tip charcuterie cu sardine, evaluează sortimentele la conservă și numesc sardinele „îngrijire pentru piele într-o conservă”.

„Dacă spuneți că vreți o transformare spectaculoasă anul acesta, dar nu mâncați sardine, atunci ce faceți?” a declarat influencerița Ally Renee într-un videoclip publicat pe TikTok, care a strâns 2.7 milioane de vizualizări.

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În videoclipurile „sardinemaxxing”, creatori precum Nick Norwitz, cercetător în domeniul sănătății metabolice, care are sute de mii de urmăritori, vorbesc despre beneficiile acestei tendințe. Unii susțin că mănâncă peste 1.000 de sardine pe lună. În cazuri extreme, că au consumat doar sardine timp de 36 sau 48 de ore, tendință care nu e susținută de studii sau experți.

Tendința a trecut dincolo de rețelele de socializare. Seafish, o companie cunoscută care produce conserve de pește, a înregistrat o creștere de 30% a vânzărilor de sardine în Marea Britanie în ultimele 12 luni, scrie Fishing News.

Dar experții atrag atenția utilizatorilor care vor să încerce „sardinemaxxing” să se informeze mai bine cu privire la proveniența și sustenabilitatea produselor din pește și fructe de mare pe care le consumă.

De ce mănâncă toți influencerii sardine

Trendul a început ca un fenomen vizual pe rețelele de socializare, susținut și de declarațiilor unor vedete precum Anok Yai, Alex Consani și Eva Longoria, care consumă sardine.

Pe Internet au apărut numeroase imagini cu veri mediteraneene, în care erau incluse și conserve cu sardine, consumate în țări precum Italia și Spania, scrie Premium Medical Circle.

Ulterior, industria de beauty s-a folosit de această tendință pentru a promova presupusele beneficii ale sardinelor pentru piele. Acestea au fost prezentate drept o sursă naturală de omega-3, benefică pentru aspectul pielii.

În culisele prezentării Victoria’s Secret, modelul celebru Anok Yai a dezvăluit pentru Hypebae că secretul pielii sale strălucitoare e consumul de sardine. Astfel, tendința a luat amploare, cu diferite slogan-uri de marketing, precum „îngrijirea naturală a pielii” și „strălucirea pielii pe care o poți mânca”.

În ciuda promisiunilor de marketing din industria de beauty, dermatologii nu sunt convinși că beneficiile sunt atât de mari.

„Din păcate, nu există dovezi directe că un consum de sardine are beneficii evidente pentru sănătatea pielii. Sau că, în mod specific, consumul de sardine îmbunătățește vreo afecțiune cutanată,” a declarat dr. Jodi Logerfo, expertă în îngrijirea pielii, pentru Hypebae. „Adevăratul beneficiu al sardinelor e faptul că sunt documentate ca fiind o sursă excelentă de acizi grași omega-3.”

Cât de sănătoase sunt sardinele, de fapt

În realitate, potrivit experților, chiar dacă sardinele nu garantează „strălucirea pielii” promovată pe rețelele de socializare, acești pești conțin compuși benefici pentru sănătate.

Conceptul de „a-ți hrăni pielea” din interior, în special prin consumul de pește gras, precum sardinele la conservă, somonul și macroul, nu e unul nou. Considerate de mult timp în cercurile de wellness un fel de „Botox al naturii”, sardinele sunt bogate în acizi grași omega-3, proteine de înaltă calitate, calciu, vitamine, seleniu și fier.

Ele au fost asociate cu îmbunătățirea funcției barierei cutanate și reducerea răspunsurilor inflamatorii. Acești factori, în timp, pot contribui la un aspect mai sănătos al pielii, scrie NBC News.

Experții spun că sardinele sunt, fără îndoială, foarte bogate în nutrienți. Acestea au fost asociate de mult timp cu sănătatea generală și hidratarea organismului, precum și cu menținerea unui echilibru antiinflamator și susținerea barierei cutanate.

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„Dezavantajul e că sardinele la conservă pot avea un conținut ridicat de sodiu, iar unele persoane s-ar putea să nu le tolereze bine din cauza refluxului, a migrenelor declanșate de histamine sau pur și simplu din cauza preferințelor de gust,” susține Amy Goodson, expertă în dietă, scrie NBC News. „Din punct de vedere nutrițional, sunt excelente. Dar nu sunt un aliment „magic” și nu funcționează pentru toată lumea.”

În ceea ce privește sănătatea pielii, Goodson a subliniat că cel mai mare organ al corpului nu reacționează la un singur aliment. Ci la „mai mulți nutrienți care acționează împreună”, precum vitamina C, necesară pentru producerea colagenului, și zincul, care contribuie la vindecarea rănilor și la gestionarea acneei.

Cum sardinele au un preț mai accesibil decât alți pești bogați în omega 3, precum somonul, mai multe persoane sunt tentate să le încerce.

Cum poți mânca sardine

Experții recomandă ca sardinele să nu fie consumate în exces. Pentru cei tentați să le integreze sănătos în dieta lor, există numeroase posibilități.

În primul rând, sardinele scoase direct din conservă pot fi servite cu o baghetă sau biscuiți sărați și puțină zeamă de lămâie, scrie Serious Eats.

Pot fi adăugate și în paste, alături de ulei de măsline, usturoi, lămâie, capere, parmezan și puțin unt. Lămâia echilibrează gustul intens și bogat al sardinelor, așa că reprezintă o variantă bună pentru cei care nu sunt obișnuiți cu gustul acestor pești.

Sardinele pot fi incluse și într-un sandwich, cu aioli cu usturoi, ardei roșii copți și ceapă murată. Pe Internet au apărut și numeroase rețete cu platouri charcuterie cu sardine. Acestea includ conservele așezate pe o farfurie mică, alături de legume murate, măsline și puțin unt.