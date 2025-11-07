O practică riscantă a luat amploare pe platformele de socializare. Cât de periculoasă este ”dieta” pentru sănătate | VIDEO

Un nou trend a iscat controverse în online. Iată la ce pericol se supun cei care își doresc un minut de faimă.

Tot mai mulți internauți acceptă o provocare periculoasă lansată în mediul online. Fie că sunt adolescenți, fie adulți, aceștia se filmează urmând o ”dietă” care le-ar putea pune viața în pericol.

Trendul care pune în pericol sănătate oamenilor

Adolescenți și adulți deopotrivă urmează un nou trend pe TikTok. Este vorba de dieta cu ouă crude: Raw Egg Trend. Pentru a strânge mai mulți urmăritori, vizualizări și like-uri, tot mai mulți oameni ingerează ouă crude în cantități foarte mari.

Deși le-ar putea crește astfel vizibilitatea în mediul online, această provocare ar putea avea urmări grave. Ouăle crude pot fi contaminate cu bacteria Sallmonela, iar medicii recomandă evitarea consumului acestor produse alimentare negătite.

Cei mai mulți utilizatori se tem de gustul ouălor, însă acesta nu este cea mai mare problemă. Pe lângă infecția cu Sallmonela, consumul de ouă crude poate duce și la probleme digestive, cu febră, vomă, dureri abdominale precum și alte complicații, precum deficitul de biotină.

De asemenea, specialiștii recomandă evitarea produselor alimentare negătite suficient (precum peștele sau produsele din pește, ouă, maioneză și alte astfel de alimente) în sarcină sau celor care au probleme de imunitate, precum și persoanelor vulnerabile, precum copii sau bătrâni.

Chiar dacă ideea trendului a plecat de la informația că ouăle crude ar fi o sursă de proteină și energie, internauții nu au verificat și riscurile la care se supun urmând acest trend. Nevoia de validare și inconștiența tinerilor, dar și multor adulți, de pe TikTok i-ar putea costa grav.

„Am mâncat, da, într-adevăr, și pot să zic că și la o influență d-asta, văzută la un filmuleț de pe TikTok”, mărturisește pentu Observatornews.ro un tânăr.

„Se aruncă cu capul înainte și ce iese, iese până la urmă, doar ca să fie în trending”, spune o tânără.

„La o persoană normală, vorbim de stări febrile, de vomă, dureri abdominale, episoade de diaree. Dar la aceste grupuri de risc [femeile însărcinate, copiii, bătrânii și persoanele cu sistem imunitar fragil] complicațiile pot fi majore”, explică William Butacu, medic rezident în nutriție.

„Din oul crud noi putem să absorbim 50% din proteine, iar din oul fiert, de exemplu, absorbim 90% proteină. Ce ar fi, să zicem, oarecum benefic la oul crud: în gălbenuș se păstrează mai bine vitaminele și antioxidanții care sunt sensibili la căldură, adică vitamina A, vitamina E, luteina, colina, dar nu merită riscul”, precizează Carmen Brumă, doctorand în nutriție.

„Și mai e o problemă legată de această avidină, care există în albuș. Ea se leagă și blochează biotina, adică vitamina B7. Poți să te trezești că ai un deficit de biotină, care se manifestă prin oboseală, prin probleme dermatologice, prin căderea părului”, mai spune Carmen.

Și cantitatea de ouă ingerată este o problemă analizată atent. Excesul de ouă fierte ar duce la complicații cardiovasculare, agravarea reacțiilor alergice, îngreunarea funcției ficatului, precum și afectarea funcției rinichilor.

Potrivit medicilor, un adult sănătos poate consuma pe zi cel mult un ou fiert, adică aproximativ șapte pe săptămână, fără a cauza riscuri la inimă.

Acest trend ia amploare și în România, după ce un altul, Superman, a băgat în spital 40 de copii în doar câteva zile de la apariție.