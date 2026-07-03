Blugii care par pătați au cucerit tinerii. Cât costă perechea vândută de un brand românesc

Blugii cu aspect murdar și uzat au devenit noul trend în rândul tinerilor din România. Vânduți de un brand românesc, pantalonii au stârnit controverse și mii de reacții în mediul online.

„Blugii murdari” au cucerit internetul și au stârnit mii de reacții în mediul online. Noul trend vestimentar a împărțit opiniile românilor și a provocat numeroase discuții, mai ales în rândul părinților, care privesc cu scepticism această modă adoptată de adolescenți și tineri.

Blugii care par pătați au cucerit tinerii

În ultima perioadă, tot mai mulți tineri din România aleg să poarte blugi cu aspect intenționat uzat, pătați artificial și cu un design care dă impresia că au fost deja purtați ani la rând. Pentru generația Z, acest stil reprezintă o formă de exprimare și un simbol al modei urbane, însă pentru mulți adulți este greu de înțeles de ce cineva ar plăti sute de lei pentru o pereche de pantaloni care pare murdară.

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Modelul care a atras atenția este comercializat de un brand românesc extrem de popular în rândul tinerilor. Compania este cunoscută pentru piesele vestimentare inspirate din cultura hip-hop și stilul streetwear, iar noii blugi se încadrează perfect în această estetică. Designul lor include pete aplicate artificial, efecte de uzură și rupturi atent realizate, tocmai pentru a crea impresia unui look autentic și nonconformist.

Cât costă perechea vândută de un brand românesc

Prețul este însă cel care i-a surprins pe cei mai mulți. O pereche de astfel de blugi poate ajunge la aproximativ 700 de lei, sumă care a alimentat și mai mult dezbaterile din mediul online. Imaginile cu pantalonii au devenit virale, iar secțiunile de comentarii s-au umplut rapid de păreri împărțite.

În timp ce unii internauți consideră că designul este unul îndrăzneț și că moda evoluează constant, alții susțin că trendul a depășit orice limită. „Pe vremea noastră ne certau părinții dacă ieșeam cu hainele murdare, acum se plătesc sute de lei pentru acest aspect”, a scris un utilizator. Alții au glumit spunând că pot „murdări” gratuit orice pereche de blugi, fără să fie nevoie de o investiție atât de mare.

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De cealaltă parte, susținătorii trendului spun că nu este vorba despre haine murdare în adevăratul sens al cuvântului, ci despre un efect estetic folosit de ani buni în industria modei. În opinia lor, fiecare generație are propriile tendințe, iar ceea ce pare ciudat astăzi poate deveni obișnuit peste câțiva ani.

Indiferent de opinii, un lucru este cert: blugii cu aspect murdar au reușit să atragă atenția și să genereze un val de reacții pe internet. Rămâne de văzut dacă acest trend va rezista în timp sau dacă va reprezenta doar o modă de moment care va fi înlocuită rapid de o nouă tendință vestimentară.