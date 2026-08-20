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Tendința virală de pe TikTok care pune în pericol sănătatea bărbaților. Experții îi avertizează să nu încerce acest trend

O nouă tendință periculoasă de pe TikTok, destinată bărbaților, le-ar pune în pericol sănătatea, avertizează experții.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 20 August 2026, 16:52 | Actualizat Joi, 20 August 2026, 16:57
Tendința a devenit rapid virală pe TikTok | Shutterstock
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Nu e prima dată când o tendință periculoasă de pe TikTok devine virală și pune în pericol bunăstarea utilizatorilor care o încearcă.

De această dată e vorba de un nou trend destinat bărbaților, numit „voicemaxxing”, scrie Daily Mail.

Prin această tendință, tinerii încearcă să-și îngroașe vocea, teoretic pentru a deveni mai atrăgători pentru femei.

Tendința nu e bazată pe nicio informație medicală reală și chiar poate fi periculoasă.

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Tendința virală de pe TikTok care pune în pericol sănătatea bărbaților

Creatorul de conținut @nickfraserr a distribuit pe TikTok „ghidul său pentru voicemaxxing”. În video susține că „o voce mai groasă te va face mai atrăgător.”

„E foarte important să ai un ton clar atunci când vorbești pentru a transmite încredere și pentru a-i convinge pe ceilalți că știi despre ce vorbești,” a continuat utilizatorul @kiernansheridan.

„Femeile sunt mai atrase de bărbații cu voci mai grave și cu un ritm mai lent al vorbirii,” susține creatorul de conținut @josezuniga.

Susținătorii trendului au propus o serie de metode bizare, printre care exerciții de fredonat, tehnici de respirație și chiar „abdomene pentru gât”.

Experții avertizează însă că „voicemaxxing” poate face mai mult rău decât bine.

„Vorbitul în mod obișnuit cu un ton artificial de jos contribuie la disfonia de tensiune musculară,” susțin cercetătorii australieni Samuel Cornell, Krista Fisher și Rob Brooks într-un articol publicat recent.

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„E vorba despre o suprasolicitare a vocii cauzată de încordarea mușchilor din jurul laringelui. Acest lucru face ca vocea să sune răgușită, forțată sau aerată și poate face ca aceasta să se întrerupă chiar în mijlocul unei propoziții,” au continuat experții.

„Voicemaxxing” face parte dintr-o nouă tendință mai mare care propune trucuri pentru maximizarea nivelului presupus de atractivitate.

De la „looksmaxxing” la „tanmaxxing”, trendurile de tip „maxxing”, în care participanții se concentrează la maximum pe un anumit obicei, sunt răspândite pe rețelele sociale.

Deși „voicemaxxing” e extrem de popular, experții avertizează că „s-ar putea să nu le ofere tinerilor rezultatele pe care le urmăresc”.

De ce e periculoasă tendința de „voicemaxxing”

Pe Internet există numeroase tehnici ciudate care promit să facă vocea mai groasă. Potrivit cercetătorilor, mai multe dintre aceste metode sunt relativ inofensive.

De exemplu, lucruri precum fredonatul, tehnicile de respirație și consumul regulat de apă sunt folosite frecvent de profesorii de canto.

Cu toate acestea, alte tehnici îi expun pe bărbați riscului unor probleme pe termen lung.

Cea mai periculoasă dintre ele e reprezentată de „abdomenele pentru gât”. Acestea seamănă cu abdomenele obișnuite, dar se concentrează asupra musculaturii gâtului. Astfel de exerciții pot fi periculoase pentru mușchii din acea zonă și pentru punctele nervoase foarte sensibile.

Cum zona e atât de sensibilă, astfel de exerciții pot fi periculoase pe termen scurt și lung, dincolo de faptul că nu pot îngroșa vocea.

„Pentru o voce mai gravă, bărbații sunt încurajați să facă exerciții cunoscute sub numele de „neck crunches”, pentru a-și întări mușchii sternocleidomastoidieni, mușchii lungi ai gâtului care se întind de la ureche până la claviculă,” susțin cercetătorii. „Însă specialiștii în voce spun că rezonanța, care adaugă profunzime, volum și culoare vocii, provine din eliberarea tensiunii din maxilar, nu din dezvoltarea musculaturii gâtului.”

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Indiferent de tehnica folosită, cercetările sugerează că eforturile de tip „voicemaxxing” s-ar putea dovedi inutile.

Deși studiile au arătat că femeile consideră vocile mai grave ale bărbaților mai atrăgătoare, un studiu din 2013 realizat de cercetători de la McMaster University a constatat că acest lucru nu e valabil atunci când vocea e falsificată.

„Am testat dacă modificările voite ale tonalității afectează atractivitatea vocală a vorbitorilor,” au explicat cercetătorii în studiul publicat în Animal Behaviour.

„Rezultatele noastre sugerează că exagerarea deliberată a tonalității vocale caracteristice sexului (adică scăderea tonalității la bărbați și creșterea acesteia la femei) nu crește neapărat atractivitatea vocală, în timp ce exagerarea tonalității vocale atipice pentru sexul respectiv (adică ridicarea tonalității la bărbați și scăderea acesteia la femei) poate reduce atractivitatea vocală,” continuă studiul.

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