În Suedia, tăticii își iau concediu paternal și devin adevărați parteneri de parenting, împărțind grijile și bucuriile din primele zile ale copilului. Află cum funcționează sistemul, ce impact are asupra familiilor și de ce modelul suedez a devenit un exemplu de masculinitate pozitivă.

Tata este la cafenea cu bebelușul în brațe. Tații latte, cel mai nou trend în Suedia. Cum arată și cum se comportă | Shutterstock

Cum ar fi dacă tații din România ar sta luni întregi acasă cu bebelușul, plimbați prin parc cu căruciorul și implicându-se în tot ce înseamnă viața de părinte? În Suedia, acest scenariu nu este o fantezie, ci o realitate bine susținută de stat, care a transformat radical rolul tatălui în familie.

Imaginează-ți că mergi într-o cafenea din Stockholm într-o dimineață obișnuită și vezi zeci de tați cu bebelușii lor: unii schimbă scutece, alții le dau de mâncare, iar alții pur și simplu stau la povești despre nopți nedormite și colici. Nu e o scenă rară și nici una de film, ci un tablou din viața de zi cu zi a ceea ce suedezii numesc cu mândrie „latte dads”, tăticii care și-au luat concediu paternal și au ales să fie prezenți, activi și conectați la creșterea copiilor lor.

În timp ce în multe țări, inclusiv în România, concediul paternal este limitat și mai degrabă simbolic, în Suedia există o adevărată revoluție în parenting: 480 de zile de concediu plătit pentru fiecare copil, ce pot fi împărțite între mamă și tată până când copilul împlinește 12 ani. Rezultatul? Familii mai echilibrate, copii mai bine îngrijiți și tați care se bucură de rolul lor încă din primele luni de viață ale bebelușului.

Ce sunt „latte dads” și de ce fascinează întreaga lume

Expresia „latte dads” a apărut pentru a descrie tații suedezi care își petrec zilele de concediu plătit plimbându-se cu bebelușii prin parcuri, stând la cafenele și împărtășind experiențe despre parenting. În timp ce sorb un latte și discută despre scutece, colici sau diversificare, acești tați par să facă totul cu un aer relaxat.

Pentru străini, imaginea este surprinzătoare: bărbați tineri, carismatici, care nu doar „ajută” la treburile casnice, ci își asumă responsabilitatea de părinți cu normă întreagă. Pentru suedezi, însă, este ceva firesc și parte din cultura lor de familie.

Cum funcționează concediul paternal în Suedia

Din 1974, Suedia a introdus concediul parental plătit, iar legislația a fost îmbunătățită constant pentru a încuraja tații să îl folosească. Astăzi, părinții primesc 480 de zile de concediu plătit pentru fiecare copil, dintre care o parte este rezervată exclusiv taților.

statul acoperă până la 80% din salariu.

zilele pot fi folosite până când copilul împlinește 12 ani.

începând cu 1995, tații au primit o lună garantată, iar ulterior perioada s-a extins, ceea ce a dus la o creștere masivă a participării lor.

De la doar 1% în anii ’70, azi tații suedezi folosesc aproape 30% din totalul zilelor de concediu parental, iar în multe familii împărțirea responsabilităților este aproape egală.

Diferențele uriașe față de SUA și alte țări

În Statele Unite, concediul paternal practic nu există. Mamele, în cele mai bune cazuri, primesc două săptămâni libere, iar tații rareori pot beneficia de zile plătite. Asta înseamnă că mulți părinți revin la birou epuizați, cu bebelușii lăsați în grija bunicilor sau a creșelor private.

De aici și fascinația americanilor pentru modelul suedez: libertatea taților de a sta luni întregi acasă cu copiii, sprijinul financiar al statului și impactul pozitiv asupra relațiilor de familie.

Beneficiile vizibile ale concediului paternal

Studiile arată că implicarea timpurie a taților aduce beneficii nu doar copiilor și mamelor, ci și taților înșiși:

relații mai apropiate cu copiii, deoarece tații care petrec timp încă din primele luni devin mai conectați emoțional și mai implicați pe termen lung.

reducerea stresului pentru mame, deoarece împărțirea responsabilităților duce la mai puține cazuri de epuizare și depresie postnatală.

stare de sănătate mai bună pentru tați, așa cum a demonstrat un studiu al Universității din Stockholm care arată că spitalizările cauzate de consumul excesiv de alcool au scăzut cu 34% în rândul taților care și-au luat concediu.

echilibru emoțional, deoarece părinții împart nopțile nedormite și provocările, ceea ce întărește relația de cuplu.

Masculinitatea pozitivă: de la stereotip la normalitate

Un alt efect surprinzător al acestei politici este schimbarea percepției asupra rolului bărbatului. În timp ce în multe culturi tatăl e văzut ca „ajutorul” mamei, în Suedia el este partener egal.

Pe rețelele sociale, videoclipurile cu „latte dads” au devenit virale. Unii utilizatori au comentat cu entuziasm: „Asta e masculinitatea pe care vrem s-o vedem!”, în timp ce alții au atras atenția că, de fapt, e vorba doar de un lucru normal: un tată care își îngrijește copilul.

Lecții pentru România: se poate aplica modelul suedez?

În România, concediul paternal este de doar 10 zile lucrătoare, care pot fi prelungite la 15 dacă tatăl a urmat un curs de puericultură. Comparativ cu cele 480 de zile din Suedia, diferența este uriașă.

Totuși, discuțiile despre rolul tatălui în creșterea copilului devin tot mai prezente și la noi. Tot mai mulți părinți cer politici publice care să sprijine familiile și să încurajeze implicarea taților. În plus, sunt tot mai mulți tați care intră în concediu de creștere a copilului.

De ce e sexy un tată implicat?

Nu e vorba doar de aspectul fizic sau de imaginea de „super-dad” promovată pe rețele. E vorba despre un tip de masculinitate care atrage prin responsabilitate, grijă și empatie. Femeile văd în acești tați parteneri reali, care nu fug de scutece sau de nopțile nedormite, ci le trăiesc alături de ele.

