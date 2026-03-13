Home News Social Un nou trend din mediul online sperie părinții din lumea întreagă. Sunt vizați băieții de data aceasta

Un nou trend din mediul online sperie părinții din lumea întreagă. Sunt vizați băieții de data aceasta

Nu doar fetele pot să cadă în capcanele internetului, ci și băieții. Iată ce sunt învățați să facă pentru a-și schimba aspectul.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 13 Martie 2026, 13:30 | Actualizat Joi, 12 Martie 2026, 13:15

Deși până acum fetele erau predispuse la tot felul de rețete minune pentru frumusețe și perfecțiune, iată că nici băieții nu sunt scutiți de noile trenduri din mediul online. Pe măsură ce rețelele sociale iau tot mai multă amploare, adolescenții încep să fie ghidați de provocări riscante.

O nouă modă în rândul băieților tineri poartă numele de „looksmaxxing”. Acest lucru s-ar traduce prin înfrumusețarea chipului cu ajutorul ciocanului.

Un nou trend din mediul online sperie părinții din lumea întreagă

Mai precis, băieții își lovesc maxilarul cu un ciocan pentru ca acest să aibă forma pe care și-o doresc și pe care o văd pe rețelele sociale. Nu doar că acest trend este unul periculos, dar se pare că ia tot mai multă putere.

Părinții sunt avertizați în acest sens. Se pare că termenul de „looksmaxxing” a apărut inițial în grupuri mai restrâns ale bărbaților singuri. Cu toate acestea, la scurtă vreme internetul a fost acaparat de aceste „sfaturi” menite să-i facă pe băieți să-și schimbe aspectul fizic pentru a deveni mai plăcuți din punct de vedere vizual, arată acest site.

În prezent există tot mai multe trenduri foarte periculoase, atât în rândul fetelor cât și al băieților. De la operații estetice care îți deformează chipul, până la o cultură ce nu îi lasă pe adolescenți să-și trăiască viața așa cum este.

Persoanele care au început să promoveze ideea de „looksmaxxing” sunt de părere că la pubertate copiii își pot modifica aspectul fizic în acest fel. Totuși, specialiștii trag un semnal de alarmă și demonstrează că la această vârstă corpul se află în formare continuă. Pe rețelele sociale, mulți tineri arată pașii pentru îmbunătățirea aspectului fizic.

Citește și: O practică riscantă a luat amploare pe platformele de socializare. Cât de periculoasă este ”dieta” pentru sănătate | VIDEO

Transformările rapide promit eficiență maximă. Dat fiind faptul că multă vreme băieții au fost „puși la zid” în legătură cu felul în care se prezintă în fața fetelor, noul trend pare să le vină în ajutor.

Trucuri noi din social media ce distrug încrederea de sine a copiilor

Deși multă vreme au fost fetele cele care au dorit să-și schimbe aspectul fizic pentru a fi plăcute de băieți, iată că nici aceștia nu sunt mai prejos. Încrederea de sine extrem de scăzută, i-a făcut pe adolescenți să-și ia viața în propriile mâini și să decidă singuri ce anume este de făcut.

Deși unele sfaturi par banale, ca cele legate de schimbarea tunsorii, există și cele periculoase, cum ar fi noile strategii de modificare a fizicului.

Citește și: Tații latte, cel mai nou trend în Suedia. Cum arată și cum se comportă

Un alt trend este denumit “mewing”. Presupune ca limba să fie lipită de cerul gurii pentru ca maxilarul să se schimbe în timp. Exercițiile pentru mușchii feței, dar și folosirea unor aparate precum rolele faciale și bandajarea feței în timpul somnului îi sperie deja pe părinți.

Rezultate Loto, 12 martie 2026. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 7,26 milioane de lei la tragerile de pe 15 m...
AS.ro Milionarul celebru care şi-a înşelat soţia cu cea mai bună prietenă a acesteia, aproape de o schimbare radicală! Milionarul celebru care şi-a înşelat soţia cu cea mai bună prietenă a acesteia, aproape de o schimbare radicală!
Observatornews.ro O femeie din Suceava, acuzată de bigamie. S-a căsătorit de două ori în şase luni O femeie din Suceava, acuzată de bigamie. S-a căsătorit de două ori în şase luni
Antena 3 O femeie care a lucrat pe iahturi de lux spune cum este, de fapt, să fii pe mare alături de miliardari O femeie care a lucrat pe iahturi de lux spune cum este, de fapt, să fii pe mare alături de miliardari
SpyNews Cardi B, cu masca de oxigen pe scenă! Fanii s-au temut pentru viața ei! Imaginile cu momentul Cardi B, cu masca de oxigen pe scenă! Fanii s-au temut pentru viața ei! Imaginile cu momentul

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Thrillerul The Ex-Wife te prinde într-un joc psihologic fără scăpare. Sezonul 1 e disponibil acum în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Thrillerul The Ex-Wife te prinde într-un joc psihologic fără scăpare. Sezonul 1 e disponibil acum în AntenaPLAY
Comentarii


Videoclipul zilei
Insula Iubirii Spania se vede acum în AntenaPLAY! Show-ul suprem vine cu noi surprize!
Citește și
Rezultate Loto, 12 martie 2026. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 7,26 milioane de lei la tragerile de pe 15 martie
Rezultate Loto, 12 martie 2026. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 7,26 milioane de lei la tragerile de pe...
Nicole Kidman a vorbit pentru prima dată despre divorțul de Keith Urban. Dezvăluiri neașteptate din partea actriței
Nicole Kidman a vorbit pentru prima dată despre divorțul de Keith Urban. Dezvăluiri neașteptate din partea actriței Catine.ro
Rezultate Loto azi, 12 martie 2026. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus
Rezultate Loto azi, 12 martie 2026. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus
William Levy are probleme financiare? Ce a declarat actorul de telenovele
William Levy are probleme financiare? Ce a declarat actorul de telenovele Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Petrolul depășește din nou 100 de dolari pe baril, în ciuda eliberării istorice a celor 400 de milioane de barili
Petrolul depășește din nou 100 de dolari pe baril, în ciuda eliberării istorice a celor 400 de milioane de barili Libertatea.ro
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra AntenaSport
Andreea Bănică spune adevărul despre conflictele cu soțul ei, Lucian Mitrea. De la ce porneau certurile și cum le-au gestionat: „Aveam momente când nu mai vorbeam...”
Andreea Bănică spune adevărul despre conflictele cu soțul ei, Lucian Mitrea. De la ce porneau certurile și cum... Elle
Cardi B, cu masca de oxigen pe scenă! Fanii s-au temut pentru viața ei! Imaginile cu momentul
Cardi B, cu masca de oxigen pe scenă! Fanii s-au temut pentru viața ei! Imaginile cu momentul Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Prăjitura Lamington de post. Rețeta de prăjitură tăvălită în variantă vegană
Prăjitura Lamington de post. Rețeta de prăjitură tăvălită în variantă vegană HelloTaste.ro
O femeie care a lucrat pe iahturi de lux spune cum este, de fapt, să fii pe mare alături de miliardari
O femeie care a lucrat pe iahturi de lux spune cum este, de fapt, să fii pe mare alături de miliardari Antena3.ro
Console de gaming care acum valorează o avere. Ce dispozitiv se vinde cu mii de dolari
Console de gaming care acum valorează o avere. Ce dispozitiv se vinde cu mii de dolari useit
Ilie Bolojan, despre venirea americanilor la Deveselu: „Este în interesul siguranței naționale“
Ilie Bolojan, despre venirea americanilor la Deveselu: „Este în interesul siguranței naționale“ BZI
Se pregătește Educația fără profesori: Școlile și liceele, conduse de membri de partid și ONG-iști
Se pregătește Educația fără profesori: Școlile și liceele, conduse de membri de partid și ONG-iști Jurnalul
Alertă aeriană în nordul județului Tulcea. Două aeronave F-16 au decolat după detectarea unor ținte pe radar
Alertă aeriană în nordul județului Tulcea. Două aeronave F-16 au decolat după detectarea unor ținte pe radar Kudika
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București Redactia.ro
O femeie din Suceava, acuzată de bigamie. S-a căsătorit de două ori în şase luni
O femeie din Suceava, acuzată de bigamie. S-a căsătorit de două ori în şase luni Observator
Tulburarea de panică: simptome, cauze și metode de tratament
Tulburarea de panică: simptome, cauze și metode de tratament MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
5 moduri de a încuraja relațiile de familie
5 moduri de a încuraja relațiile de familie DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Primele imagini cu un iPhone pliabil au ajuns pe Internet. Cum ar arăta viitorul smartphone
Primele imagini cu un iPhone pliabil au ajuns pe Internet. Cum ar arăta viitorul smartphone UseIT
Supă de ciuperci cu morcovi, țelină apio și orz perlat
Supă de ciuperci cu morcovi, țelină apio și orz perlat Hello Taste
