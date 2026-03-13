Un nou trend din mediul online sperie părinții din lumea întreagă. Sunt vizați băieții de data aceasta

Nu doar fetele pot să cadă în capcanele internetului, ci și băieții. Iată ce sunt învățați să facă pentru a-și schimba aspectul.

Deși până acum fetele erau predispuse la tot felul de rețete minune pentru frumusețe și perfecțiune, iată că nici băieții nu sunt scutiți de noile trenduri din mediul online. Pe măsură ce rețelele sociale iau tot mai multă amploare, adolescenții încep să fie ghidați de provocări riscante.

O nouă modă în rândul băieților tineri poartă numele de „looksmaxxing”. Acest lucru s-ar traduce prin înfrumusețarea chipului cu ajutorul ciocanului.

Un nou trend din mediul online sperie părinții din lumea întreagă

Mai precis, băieții își lovesc maxilarul cu un ciocan pentru ca acest să aibă forma pe care și-o doresc și pe care o văd pe rețelele sociale. Nu doar că acest trend este unul periculos, dar se pare că ia tot mai multă putere.

Articolul continuă după reclamă

Părinții sunt avertizați în acest sens. Se pare că termenul de „looksmaxxing” a apărut inițial în grupuri mai restrâns ale bărbaților singuri. Cu toate acestea, la scurtă vreme internetul a fost acaparat de aceste „sfaturi” menite să-i facă pe băieți să-și schimbe aspectul fizic pentru a deveni mai plăcuți din punct de vedere vizual, arată acest site.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

În prezent există tot mai multe trenduri foarte periculoase, atât în rândul fetelor cât și al băieților. De la operații estetice care îți deformează chipul, până la o cultură ce nu îi lasă pe adolescenți să-și trăiască viața așa cum este.

Persoanele care au început să promoveze ideea de „looksmaxxing” sunt de părere că la pubertate copiii își pot modifica aspectul fizic în acest fel. Totuși, specialiștii trag un semnal de alarmă și demonstrează că la această vârstă corpul se află în formare continuă. Pe rețelele sociale, mulți tineri arată pașii pentru îmbunătățirea aspectului fizic.

Transformările rapide promit eficiență maximă. Dat fiind faptul că multă vreme băieții au fost „puși la zid” în legătură cu felul în care se prezintă în fața fetelor, noul trend pare să le vină în ajutor.

Trucuri noi din social media ce distrug încrederea de sine a copiilor

Deși multă vreme au fost fetele cele care au dorit să-și schimbe aspectul fizic pentru a fi plăcute de băieți, iată că nici aceștia nu sunt mai prejos. Încrederea de sine extrem de scăzută, i-a făcut pe adolescenți să-și ia viața în propriile mâini și să decidă singuri ce anume este de făcut.

Deși unele sfaturi par banale, ca cele legate de schimbarea tunsorii, există și cele periculoase, cum ar fi noile strategii de modificare a fizicului.

Un alt trend este denumit “mewing”. Presupune ca limba să fie lipită de cerul gurii pentru ca maxilarul să se schimbe în timp. Exercițiile pentru mușchii feței, dar și folosirea unor aparate precum rolele faciale și bandajarea feței în timpul somnului îi sperie deja pe părinți.