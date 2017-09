Mesajul unui român care a ajuns într-un spital de provincie, după ce a fost lovit pe trecerea de pietoni, a stârnit reacții dure: ”Puteam să fiu mort. Familia mi-a fost alungată și jignită!”

Scriitorul vrâncean Culiță Ioan Ușurelu a fost, recent, victima unui accident rutier, după ce a fost lovit pe trecerea de pietoni. Potrivit Ziarul de Vrancea, Culiță Ioan Ușurelu a stat internat în spitalul județean din Focșani, timp în care a tras niște concluzii despre sistemul medical din România, pe care le-a făcut publice prin intermediul paginii sale de Facebook.

”În urma unui accident rutier (lovit pe trecerea de pietoni), care putea sa fie tragic pentru mine, am fost transportat la Spitalul din Focșani. Am observat, într-un timp lung, cât am fost consultat, cât mi s-au făcut analizele și toate celelalte necesare, o mare SERIOZITATE și PROMPTITUDINE a tuturor cadrelor medicale.În schimb, n-am vazut puțin TACT, un GEST sau un CUVÂNT de ÎNCURAJARE, DE MANGÂIERE, DE SUSȚINERE pentru bietul bolnav care avea DURERI INIMAGINABILE, SUFERINȚE GREU DE SUPORTAT....De ce nu se gâandesc cadrele medicale că ar putea fi oricând în situația celor din patul de suferință? Toți, fie ei scriitori, ingineri, profesori sau muncitori erau tratați ca simple obiecte, uitându-se, probabil, că ar fi trebuit tratați ca...OAMENI. Când, oare, în România, vom fi considerați și respectați măcar ca simpli OAMENI?”, a fost primul mesaj publicat pe internet.

După ce postarea sa a stârnit controverse, scriitorul a revenit și cu alte mențiuni:

”După ce am ieșit din spital, am văzut ca afirmațiile mele au stârnit controverse. Dar eu am vrut doar să arăt o situație existentă și care ar putea fi cât de cât îndreptată. Menționez că am foarte mulți prieteni asistenți și doctori, care, cu privirea lor caldă și vorba lor blândă, vindecă pacientul înspăimântat de ceea ce i se întamplă, Zbuciumat și îngrijorat de ce va urma. Prin urmare, Comportamentul cadrelor medicale poate vindeca adesea mai mult decat Medicamentul care, în cele mai dese cazuri, lipsește. Am cerut doar ceva foarte ieftin și la îndemana oricui din cei in discuție: UN CUVÂNT BUN, BLAND, CALD pentru cei speriați de spital, de boală, de consecințele prezentei lor într-un loc în care n-au dorit să ajungă, de moarte....O fi atât de greu pentru unele cadre medicale? Repet: unele au rezultate excepționale printr-o atitudine firească, omenească față de toți cei cu care intră în contact. De ce nu li se face un instructaj, de ce nu există psiholog cu astfel de atribuții?

Ca să nu mai vorbim cum sunt tratați APARȚINĂTORII alungați, jigniți că vor să știe, că vor sa ajute. Și cât de simplu ar fi să li se comunice clar care este starea bolnavilor din familia lor!”.