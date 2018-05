MIHĂILEȘTI. 14 ANI de la tragedie. "Nu era tura lui, a făcut schimb cu un coleg şi a murit. Tot din bunătate!"

Şapte pompieri, doi jurnalişti ai Antenei 1 şi nouă localnici au murit după ce un camion încărcat cu 400 de saci de azotat de amoniu a ieşit în afara şoselei, s-a aprins şi ulterior a explodat, formând în carosabil un crater de peste 20 de metri în diametru şi adânc de şapte metri.

La 14 ani de la tragedie, durerea celor care şi-au pierdut rude ori colegi în deflagraţia de la Mihăileşti este la fel de mare.

"Nu putem să-l uităm niciodată că a fost o bunătate de copil, nu era schimbul lui, a făcut schimb cu un coleg şi şi-a pierdut viaţa. Tot din bunătate. Când vine ziua asta e durerea cea mai mare”, a declarat o mătuşă a sublocotenentului Romeo Necula ucis de explozia din urmă cu 14 ani.

Printre participanţii de joi s-a numărat şi Sorin Teşcan, unul dintre puţinii pompieri care au supravieţuit dezastrului pentru că s-a aflat în maşină, la distanţă ceva mai mare de camionul care a explodat şi a avut între el şi camion un rezervor cu apă.

"În fiecare an m-a ajutat Dumnezeu să vin aici, e o chemare, trebuie să ajung mereu aici pe 24 mai, în fiecare an. Ieri am fost de serviciu şi astăzi am venit aici, am venit din nou să-mi comemorez colegii cu care am împărţit împreună o pâine. Vin cu durere în suflet, cu o rană destul de adâncă, cu speranţa şi cu gândul ca ei de sus ne veghează, ne dau speranţă şi putere să putem continua lupta cu focul”, a spus Sorin Teşcan, care a venit însoţit de fiul său să aprindă o lumânare şi să aducă o floare la monumentul ridicat în memoria camarazilor săi.