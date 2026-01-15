Motivul pentru care un turist nu s-ar mai întoarce niciodată în București. Ce l-a dezamăgit la Capitala României

Un turist din Paris a fost complet dezamăgit de București. Experiența trăită în Capitala României i-a lăsat un gust amar. Nu a mai întâmpinat astfel de situații în cele peste 100 de orașe europene pe care le-a vizitat.

Un bărbat stabilit în Franța a vorbit despre orașele europene pe care le-a vizitat și pe care le va evita pe viitor. Turistul nu a avut cuvinte de laudă pentru Capitala României, spunând că a fost dezamăgit profund de ceea de a găsit în București.

De asemenea, printre orașele europene care i-au lăsat un gust amar se mai numără Dublin, Bratislava, Helsinki și Zurich. Cele mai mari așteptări le-a avut de la Capitala României, care a fost numită și „Micul Paris”.

Nici bine nu a aterizat că bărbatul a fost luat prin surprindere de „blocuri brutaliste și turnuri masive de beton”.

„Venind din Paris, aveam așteptări mari de la așa-numitul Paris al Estului. Dar cum avionul cobora spre aterizare și tot ce se desfășura sub mine era o întindere de blocuri brutaliste și turnuri masive de beton, am știut că ceva nu e în regulă.”, a povestit acesta, potrivit click.ro.

Articolul continuă după reclamă

Ce a găsit un turist din Paris atunci când a ajuns la o cazare din Centrul Vechi al Bucureștiului

Experiența cazării i-a lăsat un gust amar turistului din Franța. Acesta și-a dorit să își petreacă câteva zile în România într-un apartament de tip Airbnb situat în Centrul Vechi, însă când a ajuns în locație a rămas uluit.

Pe lângă faptul că proprietatea nu i-a satisfăcut așteptările, bărbatul a dat și peste o situație neașteptată: „În București, asta înseamnă de obicei praf și disperată nevoie de renovare. Poate că aș fi fost totuși fermecat, dacă n-ar fi trebuit să calc, la propriu, peste oameni care își injectau droguri în curtea comună a clădirii, de fiecare dată când urcam spre cameră.”

De asemenea, nici plimbările pe străduțele din Capitală nu l-au făcut pe bărbat să își schimbe percepția.

„Primeam flyere pentru spectacole de striptease la fiecare cinci pași. În parcuri, cerșetorii nu mă slăbeau o clipă. Iar cele mai impresionante ‘atracții’ din București sunt clădirile în stil sovietic care parcă se întrec în a fi cele mai înalte, mai colosale și mai urâte behemoth-uri din beton.

Are un centru mic și sărăcuț, cu câteva alei pietonale și clădiri de final de secol XIX, scăpate de demolările comuniste. Dar asta e prea puțin, mai ales când îl compari cu fastul și eleganța Parisului. Bucureștiul e ieftin, da. Dar accentul e pe murdar”, a mai punctat el, conform sursei citate mai sus care citează traveloffpath.com.

Ce alt oraș din România recomandă turistul celor care vor să ne viziteze țara

Bărbatul le recomandă celor care își doresc să călătorească în România să evite Bucureștiul. Mai mult, susține că Brașovul este mult mai frumos.

„Adevărata Românie de poveste pe care o vezi în broșurile de călătorie este Brașovul, un oraș medieval perfect, în inima Transilvaniei. Are un skyline intact din secolul al XV-lea, dominat de Biserica Neagră în stil gotic, și este așezat spectaculos la poalele muntelui Tâmpa. Piața centrală e una dintre cele mai atmosferice din Europa, cafenelele sunt superbe, iar accesul la natură e greu de egalat.”, a dezvăluit turistul din Franța.