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Durerea fără margini a părinților Anastasiei Piron. Ce au scris pe coroana funerară: „Îngerul nostru”

Momente sfâșietoare la înmormântarea Anastasiei Piron. Părinții tinerei de 22 de ani au lăsat un mesaj emoționant pe coroana funerară: „Te vom iubi mereu, îngerul nostru care ai zburat la cer.”

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 31 Iulie 2026, 15:53 | Actualizat Vineri, 31 Iulie 2026, 15:57
Durerea fără margini a părinților Anastasiei Piron. Ce au scris pe coroana funerară: „Îngerul nostru” | Shutterstock/Facebook
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Familia Anastasiei Piron a trăit una dintre cele mai grele zile din viață. Tânăra, în vârstă de doar 22 de ani, și-a pierdut viața în urma unui tragic accident feroviar petrecut în halta Brănești, iar joi, 30 iulie, a fost condusă pe ultimul drum de familie, prieteni și toți cei care au cunoscut-o.

Durerea fără margini a părinților Anastasiei Piron

Slujba de înmormântare a avut loc la Biserica „Sfântul Nicolae” din Brănești, începând cu ora 11:00. Zeci de persoane au venit să își ia rămas-bun de la Anastasia, iar atmosfera a fost una copleșitoare. Curtea bisericii s-a umplut de lumânări, candele, flori și coroane funerare, toate în semn de respect și dragoste pentru tânăra a cărei viață s-a încheiat mult prea devreme.

Cea mai emoționantă dintre toate coroanele a fost cea depusă de părinții Anastasiei. Devastați de pierderea fiicei lor, aceștia au ales să îi transmită un ultim mesaj, care i-a făcut pe toți cei prezenți să lăcrimeze.

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„Te vom iubi mereu, îngerul nostru care ai zburat la cer. Mami și tati.”, a fost mesajul scris pe coroana funerară, potrivit Cancan.

Durerea familiei este cu atât mai mare cu cât nimic nu părea să prevestească tragedia. Anastasia Piron a fost văzută ultima dată vineri, 24 iulie. În acea zi, tânăra a mers împreună cu tatăl său la un cabinet, iar după întâlnire i-a spus că urma să meargă la bibliotecă pentru a studia.

La scurt timp după despărțirea de tatăl ei, tânăra a fost implicată într-un accident feroviar produs în halta Brănești. În aceeași seară, după ce nu au mai reușit să ia legătura cu ea, părinții au alertat autoritățile și au anunțat dispariția fiicei lor.

Au urmat zile de căutări și de speranță pentru familie și apropiați, care au crezut până în ultimul moment că Anastasia va fi găsită în viață. Din păcate, luni, 27 iulie, s-a confirmat cel mai sumbru scenariu. Tânăra de 22 de ani își pierduse viața, vestea căzând ca un trăsnet peste cei care o iubeau.

Moartea Anastasiei a stârnit un val de emoție în comunitatea din Brănești și în mediul online, acolo unde numeroși prieteni și cunoscuți au publicat mesaje de condoleanțe și fotografii în memoria ei. Cei care au cunoscut-o o descriu ca pe o tânără inteligentă, liniștită și cu multe planuri de viitor, iar dispariția ei a lăsat un gol imens în sufletele tuturor.

Ziua înmormântării a fost una marcată de lacrimi și de o durere greu de descris în cuvinte. Părinții, rudele și prietenii au însoțit-o pe Anastasia pe ultimul drum, încercând să își găsească puterea de a-și lua rămas-bun. Mesajul scris de mama și tatăl ei pe coroana funerară rămâne mărturia unei iubiri care nu se va stinge niciodată și a unei pierderi imposibil de vindecat.

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