Nou termen de judecată în dosarul Vlad Pascu. Ar putea fi schimbată încadrarea juridică. Ce au declarat martorii accidentului

Părinții, rudele și martorii din cazul accidentului din localitatea 2 Mai au fost din nou audiați. Vlad Pascu a fost prezent în sală.

Cazul 2 Mai continuă să fie în atenția românilor. În vara anului trecut, Vlad Pascu, sub influența substanțelor interzise, s-a urcat la volanul bolidului său de lux și a curmat viața a doi tineri, Roberta și Sebastian.

Recent, judecătoarea Ioana Ancuța Popoviciu a fost recuzată, cazul accidentului din localitatea 2 Mai fiind preluat de Carmen Claudia Berevoescu. Judecătoarea Carmen Claudia Berevoescu este și prededintele Judecătoriei Mangalia.

Nou termen de judecată în dosarul Vlad Pascu. Ar putea fi schimbată încadrarea juridică

În data de 7 iunie, Judecătoria Mangalia a stabilit un nou termen de judecată, pentru 14 iunie, în procesul lui Vlad Pascu, conform unei surse.

Vineri, părinții victimelor, dar și rudele acestora și martorii accidentului mortal au fost audiați. Până pe 14 iunie, instanța de judecată va delibera asupra cererii de schimbare a încadrării juridice a faptei.

„Având nevoie de timp pentru a delibera asupra cererii de schimbare a încadrării juridice a faptei pentru care este cercetat inculpatul, amână pronunţarea la data de 14.06.2024”, este precizat.

Supraviețuitorii accidentului au vorbit pentru prima dată în prezența lui Vlad Pascu: „Am stat cu brațul în ghips cinci săptămâni. (...) Am fost informat că nu îmi voi mai recupera mâna în totalitate. (...) Am devenit un om anxios. Nu o să îmi iasă din cap imaginile prietenilor mei decedați”, a declarat unul dintre tinerii răniți în noaptea respectivă.

„Îmi țin mâna în ham. Îl port nonstop. Nu pot face multe lucruri. (...) Nici măcar esențialul. (...) Vreau să vedeți și dumneavoastră cum arată operația mea”, a spus o tânără, și ea rănită în accident.

Bunica Robertei a fost și ea audiată: „Tatăl inculpatului spunea că nu ne dorește să fim în pielea băiatului lui. Dar în pielea noastră vrea să fie? Noi nu mai avem copii, pe el măcar în vede.”

Mihai Pascu nu a fost prezent la audiere, însă s-a aflat la câteva sute de metri de judecătorie, la o terasă, împreună cu avocații fiului său. Acesta a refuzat să dea vreo declarație sau să fie filmat: „Ne jucăm, nu?”

Părinții victimelor au solicitat schimbarea încadrării juridice de la ucidere din culpă la omor calificat.

Vlad Pascu, autorul accidentului mortal din localitatea 2 Mai, a fost prezent în sala de judecată. Acesta se află în arest în Penitenciarul Poarta Albă. Avocații tânărului au cerut în repetate rânduri arestul la domiciuliu, însă cererea a fost respinsă.

Părinții Robertei Dragomir și ai lui Sebastian Olariu speră ca judecătoarea care a preluat cazul să facă dreptate, iar Vlad Pascu să primească „pedeapsa pe care o merită”.

Judecătoarea Ioana Ancuța Popoviciu a fost recuzată, după ce în mai multe rânduri a comis gafe care au stârnit consternarea celor aflați în sală cât și a oamenilor care urmăresc cu interes cazul. Cea care a indignat oamenii a fost când a întrebat dacă una dintre victime este în sală și a cerut să-i prezinte buletinul.

Inspectorii judiciari s-au sesizat în acest caz și au solicitat suspendarea din funcție. Cererea le-a fost respinsă.

„Am văzut un complet de judecată foarte profesionist, am văzut o doamnă judecător cum nu am văzut niciodată, m-am simţit în siguranţă şi ştiu că se va face dreptate în acest caz. Chiar mi-a venit să plâng. Am avut o emoţie în corp, mi-au trecut tot felul de gânduri în cap”, a declarat Valentin Olariu, tatăl lui Sebastian.

Anul trecut, în luna octombrie, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Mangalia l-au trimis în judecată, în stare de arest preventiv, pe Vlad Pascu pentru comiterea infracţiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe şi părăsirea locului accidentului.

Pe 14 iunie, acesta va afla dacă va fi judecat pentru omor calificat.

Vlad Pascu a fost audiat ieri și în dosarul lui Maru, Tudor Duma, dealerul de la care își procura substanțele interzise și prietenul său.