Miracle Xia Xia, o influenceriță din China abandonată de părinți după diagnosticul de cancer, a murit la 23 de ani. Povestea ei este cutremurătoare.

O influenceriță abandonată de părinți după ce a fost diagnosticată cu o boală gravă a murit la doar 23 de ani. Povestea tinerei | Douyin

O influenceriță din China a devenit cunoscută în mediul online după ce părinții săi au abandonat-o în urma unui diagnostic crunt.

Povestea cutremurătoare a influenceriței din China abandonate de părinți după un diagnostic crunt

Tânăra avea doar 23 de ani atunci când s-a stins din viață, după o luptă îndelungată cu o formă agresivă de cancer. Povestea sa a impresionat mii de oameni, mai ales după ce aceasta și-a pregătit singură mesajul de adio și chiar și-a ales portretul memorial.

Pe 27 octombrie, contul influenceriței Miracle Xia Xia a publicat un necrolog prin care anunța că aceasta a murit într-un spital din Shanghai. Videoclipul distribuit în mediul online o arată pe tânără alegându-și propriul portret memorial, transformându-l în alb-negru și înregistrându-și discursul funebru pe telefon.

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În mesajul său, Xia Xia le-a cerut scuze urmăritorilor pentru că a devenit „o dezertoare” și le-a mulțumit pentru sprijinul și dragostea oferite în ultimii cinci ani. De asemenea, le-a transmis că își dorește să fie înmormântată într-un loc cu copaci, înconjurată de flori și plante, unde să nu mai existe durere sau griji. Ultimele sale cuvinte au emoționat profund comunitatea care i-a urmărit povestea, relatează The Star.

Miracle Xia Xia, abandonată de părinți după ce a fost diagnosticată cu o boală gravă

Influencerița, al cărei nume real era Xia Jinhe, provenea din provincia Anhui, din centrul Chinei. La doar 18 ani, cu puțin timp înainte de examenele de admitere la facultate, a fost diagnosticată cu osteosarcom, o formă rară și agresivă de cancer osos.

După aflarea diagnosticului, tatăl său nu a vizitat-o niciodată, iar mama a rupt legătura cu ea aproximativ un an mai târziu. Singura persoană din familie care a continuat să îi fie alături a fost bunica sa, care avea peste 80 de ani.

Pe măsură ce boala a progresat, medicii au fost nevoiți să îi amputeze piciorul drept. Cu toate acestea, tânăra nu a renunțat la visurile sale. A fost acceptată la Universitatea Normală din Hefei și a continuat să participe la cursuri atât timp cât starea de sănătate i-a permis.

Pentru a-și plăti tratamentele, a scris ficțiune pe internet și a confecționat jucării croșetate, pe care le-a vândut. Și-a cumpărat singură o proteză pentru picior și a învățat să o folosească. Chiar și atunci când a fost internată într-un spital din Shanghai, a călătorit singură, având grijă de propriul bagaj și de toate formalitățile medicale. De-a lungul luptei cu boala, a semnat singură de șase ori formulare de consimțământ pentru intervenții chirurgicale.

Ultima dorință a influenceriței din China

În ciuda suferinței, Xia Xia și-a păstrat optimismul și dorința de a trăi. Cu ajutorul a șase tineri și al unor turiști, a reușit chiar să escaladeze muntele Tai, unul dintre cei cinci munți sacri ai Chinei.

Situația sa medicală s-a agravat după ce cancerul s-a răspândit la plămâni și la pleură. Pentru o perioadă, a fost nevoită să întrerupă tratamentul din cauza costurilor, însă donațiile primite de la internauți au ajutat-o să îl reia.

Pe 18 septembrie, tânăra anunța că a trecut prin cea de-a șaptea operație majoră. De această dată, nu a mai fost singură: mai mulți prieteni pe care și-i făcuse de-a lungul timpului au însoțit-o la spital.

În ultimele zile de viață, Xia Xia a reușit să vorbească prin apel video cu bunica sa. De asemenea, părinții au vizitat-o la spital pentru ultima dată, a scris South China Morning Post.

Un prieten apropiat, pe nume Shen, a declarat că o va ajuta să își îndeplinească ultima dorință și să înființeze o fundație în numele ei, prin care să fie sprijiniți și alți oameni aflați în situații dificile.