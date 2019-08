O nouă instituție ar putea apărea în România, în urma cazului de la Caracal! Alexandru Cumpănașu a făcut anunțul

Alexandru Cumpănașu a făcut noi declarații după ce a discutat cu ministrul Afacerilor de Interne. Unchiul Alexandrei susține că în cadrul Jandarmeriei Române ar putea apărea o nouă instituție care să se ocupe de siguranța elevilor în școli.

„Domnul ministru a fost, în principiu, de acord. Urmează ca în zilele următoare să vin cu draftul de proiect pe care l-am construit împreună cu colegii mei din coaliție care se ocupă de ordinea publică. Această „Poliție a Școlilor” înseamnă, de fapt, câte un jandarm la fiecare unitate de învățământ care să aibă acces și în interiorul acesteia, astfel încât elevii să se simtă în siguranță și să dispară rechinii aceștia din jurul liceelor care, astăzi, sunt foarte mulți. Această nouă instituție ar urma să funcționeze în cadrul Jandarmeriei”, a precizat Alexandru Cumpănașu.

Unchiul Alexandrei Măceșanu, adolescenta pe care Gheorghe Dincă a mărturisit că a ucis-o, a vorbit despre Poliția Școlilor și pe pagina sa de Facebook:

„POLITIA SCOLILOR!. Dragi prieteni, fenomenul de infractionalitate la nivelul liceelor si scolilor generale din Romania este unul pe care nici nu - l puteti banui. Gastile de cartier, golani dar si crima organizata este mai prezenta ca oricand. Racolarea fetelor de la varste fragede prin metode diverse pt PROSTITUTIE, coruperea tinerilor sa consume DROGURI, RECHINII care dau tarcoale pt violarea si santajarea fetelor, organizarea in grupuri infractionale pt colectarea de "taxa de protectie" de la elevi sunt doar cateva dintre grozaviile care au devenit un fenomen scapat de sub control de catre stat. De aceea voi propune Ministrului de Interne infiintarea Politiei Scolilor, astfel incat la fiecare liceu din Romania sa existe cel putin un jandarm in uniforma si scolile in loc sa faca tot felul de smecherii cu firme de paza care angajeaza tot felul de batranei de care nu se sperie nici musca mai bine platesc mai putini bani Jandarmeriei si pe tot parcursul orelor acesta vegheaza si intervine in forta. Plus activitatea de culegere de informatii ce pot fi transmise politiei. Impreuna cu un grup din CNMR am realizat un astfel de proiect de Ordin de Ministru pe care il voi prezenta foarte curand Ministrului de Interne. Ajunge!!!!”, a fost mesajul postat de Alexandru Cumpănașu, pe 26 august.

Sursa: Antena 3