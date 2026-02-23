Cum va fi vremea până pe 23 martie 2026! Prognoza meteo completă pentru București și toată țara pentru 24 februarie-23 martie 2026

Specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) au anunțat cum va fi vremea în perioada 24 februarie-23 martie 2026. Află detalii complete despre evoluția vremii în țară și în București.

Meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) au realizat o prognoză meteo detaliată pentru intervalul 24 februarie - 23 martie2026.

Află cum va fi vremea în Capitală sau în restul zonelor din țară în următoarele săptămâni, potrivit prognozei meteo extinse.

Cum va fi vremea până pe 23 martie 2026. Prognoza meteo complet pentru țară și București pentru perioada 24 februarie-3 martie 2026

Specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) au realizat prognoza meteo detaliată pentru intervalul 3 februarie-2 martie 2026. Află în rândurile de mai jos cum va fi vremea în perioada următoare în București, dar și în celelalte zone ale țării și descoperă câte grade se vor înregistra în fiecare zonă.

Articolul continuă după reclamă

Prognoza meteo pentru săptămâna 24 februarie 2026 – 2 martie 2026

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în regiunile vestice și sud-vestice. Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile sudice, dar și local excedentar în cele nordice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru acest interval.

În Banat și Crișana, media regională a termperaturilor va fi între 10 și 16 grade Celsius, iar temperaturile minime se vor situa între -3 și 4 grade Celsius. Vor fi precipitații în perioada 23 – 25 februarie, iar cu o probabilitate în creștere și după 4 martie.

În Transilvania și Maramureș și Moldova media temperaturilor maxime va fi de 6 grade Celsius, urmând ca la finalul lunii să atingă valori de 10-12 grade Celsius. Valorile minime se vor situa între -8 până la 4 grade Celsius. Vor fi precipitații în perioada 23 – 25 februarie, iar cu o probabilitate în creștere și după 4 martie.

În Dobrogea și Muntenia media temperaturilor maxime vor fi între 7-9 grade Celsius în perioada 24-25 februarie, urmând ca apoi temperaturile să crească peste 10 grade Celsius în cea mai mare parte a regiunii. Temperaturile minime se vor situa între -4 și 0 grade Celsius. Se vor semnala precipitații în 23, 24 și 25 februarie și posbil după 6 martie.

În Oltenia temperaturile se vor situa între 10 și 14 grade Celsius, iar ulterior vor crește, după data de 30 februarie. Trecător vor fi precipitații slabe în 23 și 24 februarie, iar cu o probabilitate în creștere și spre finalul intervalului de anticipație.

La munte, în zona de munte vor fi maxime în jurul a 2 grade în prima zi, însă în 24, 25 și 26 februarie se va răci ușor, astfel media acestora va scădea la -2...0 grade. O perioada mai caldă este estimată după 27 februarie și până spre 7 martie, când media temperaturilor maxime se va menține la valori de 3...4 grade. Temperaturile minime vor fi de -4...-2 grade, cu valori mai scăzute în perioada 25 – 27 februarie, când sunt prognozate valori de -8...-6 grade. Temporar vor fi precipitații, local însemnate cantiativ în 23 și 24 februarie, iar trecător și pe arii restrânse și în 25 februarie. Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va crește și după 4 martie 2026.



Prognoza meteo pentru săptămâna 2 martie 2026 – 9 martie 2026

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile, dar mai ales în jumătatea vestică a teritoriului. Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

Prognoza meteo pentru săptămâna 9 martie 2026 – 16 martie 2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă, în regiunile intracarpatice, iar în rest vor apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

Prognoza meteo pentru săptămâna 16 martie 2026 – 23 martir 2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Sursa: meteoromania.ro