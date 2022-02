Orașele din România unde s-au refugiat ucrainenii. În Galați, hotelurile și căminele studențești s-au umplut

Oameni sau persoane juridice din turism pun la dispoziţie vile, pensiuni, camere de hotel. ONG-uri ajută deja refugiaţi ajunşi în România, ”flămânzi, obosiţi, epuizaţi, speriaţi”, notează news.ro.

În Suceava, la Vama Siret, cei care vin din Ucraina povestesc despre cozi de un kilometru la care cei plecaţi pe jos spre România aşteaptă. În zona de nord-vest, traficul în Vama Halmeu din Satu Mare este unul normal, în schimb mulţi ucraineni se îndreaptă spre Ungaria, prin Vama Petea. Pe reţelele de socializare, români din toate judeţele se mobilizează pentru a ajuta dacă va fi nevoie.

Tulcea: Sute de oameni au intrat deja pe la Isaccea

Câteva sute de ucraineni au intrat în România pe la Vama Isaccea. În contextul situaţiei din Ucraina, tulcenii sunt dispuşi să ajute.

Un tânăr care la alegerile locale a reuşit să obţină ca independent un mandat în consiliul local al comunei Sarichioi anunţă că sute de refugiaţi au intrat deja, încă de joi, din Ucraina pe la punctul de trecere a frontierei de la Isaccea, potrivit sursei menționate mai sus.

Ucrainenii au umplut hotelurile din Galați

Oamenii au spus că aici stau fie temporar până îşi găsesc o altă variantă unde să locuiască, fie doar o perioadă de tranzit până când vor ajunge într-o altă ţară, care să le ofere mai multă siguranţă.

În Galaţi, majoritatea punctelor de cazare, pensiuni şi hoteluri, sunt în mare parte pline de cetăţeni ucraineni. Unii au venit doar cu hainele de pe ei, sunt însoţiţi de copii, dar şi de alte rude şi au stat până târziu în noapte pentru a-şi căuta un loc de cazare. Autorităţile române se aşteaptă însă ca acest flux de ucraineni să continue şi în zilele următoare, potrivit Observatornews.ro.

Satu Mare: Autorităţile pot pregăti o tabără de 200 de locuri, dar afluxul dinspre Ucraina nu e mai mare decât de obicei

La Punctul de Trecere a Frontierei de la Halmeu, traficul dinspre Ucraina este acelaşi ca într-o zi obişnuită, a declarat pentru News.ro Cristian Mariţa, de la Prefectura Satu Mare.

Potrivit acestuia, traficul în ultimele două zile nu este unul care să depăşească valorile normale înregistrate în alte zile, respectiv aproximativ o mie de persoane în 24 de ore.

Maramureş: Oamenii îşi pun casele la dispoziţia refugiaţilor

La punctul de trecere a frontierei de la Sighetu Marmaţiei din judeţul Maramureş situaţia este aceeaşi: oamenii ajung din Ucraina care cu autoturismul, care pe jos, cu câte un bagaj în spate.

Primarul din Sighetu Marmaţiei, Vasile Moldovan, a declarat pentru maramedia.ro că organizaţii neguvernamentale locale s-au mobilizat deja şi strâng alimente, medicamente sau haine.

Suceava, Vama Siret: ”Un kilometru de oameni, pe două rânduri, aşteaptă să intre în România”

La Suceava, zeci de refugiaţi au ajuns deja pe teritoriu românesc. Noaptea trecută, Fight for Freedom, un ONG din judeţ, a primit şi a cazat numeroşi copii, însoţiţi de mamele lor.

Ucrainenii care au fugit din calea bombelor au ajuns în România ”flămânzi, obosiţi, epuizaţi, speriaţi”, după cum descriu cei care i-au primit şi le-au oferit un adăpost.

”La Casa Libertăţii din comuna Veresti, jud. Suceava, au dormit, au mâncat şi s-au igienizat câteva zeci de refugiaţi, printre care mulţi copii. Tragedia este că începând de aseară autorităţile ucrainene au separat familiile, în sensul în care nu au mai lăsat pe bărbaţii şi tinerii între 18 şi 60 de ani să părăsească Ucraina. Aşadar, cei mai mulţi dintre refugiaţi sunt femei (mame) cu copii mici, ne-am ocupat şi am ajutat cât ne-a stat în putinţă. Ne rugăm in continuare pentru Ucraina şi pentru putere de implicare cât mai mare. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toţi cei care ne-aţi fost alături. continuăm”, au scris, vineri, reprezentanţii Fight for Freedom pe Facebook.

Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a decis că persoanele care vin din Ucraina în România sunt exceptate de la măsura carantinei

Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CNSU) a decis, vineri, că persoanele care vin din Ucraina în România sunt exceptate de la măsura carantinei, fie că vin direct, fie că ajung după ce au tranzitat Republica Moldova.

”Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a adoptat Hotărârea numărul 9 prin care se modifică şi completează Hotărârea CNSU nr. 6 din 31.01.2022 privind procedura de aprobare a regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor, în sensul exceptării de la măsura carantinei a persoanelor care sosesc în România din Ucraina, indiferent dacă sosesc direct din Ucraina sau tranzitează Republica Moldova”, a transmis, vineri, CNSU.

CNSU precizează că decizia a fost luată ”ţinând cont de degradarea situaţiei de securitate din Ucraina şi creşterea însemnată a numărului de persoane care au intrat în România prin punctele de trecere a frontierei cu Ucraina precum şi cele care se află în punctele de trecere a frontierei şi intenţionează să intre pe teritoriul naţional”.

Potrivit Poliţiei de Frontieră, până joi, la ora 16.00 când a fst transmisă ultima raportare, au intrat din Ucraina 5.300 de persoane, români şi străini, creşterea fiind de 120% faţă de ziua precedentă.

