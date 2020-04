Orașul Țândărei, un nou focar de coronavirus din România? Primarul: „Avem nevoie de ajutor”

Tot mai multe cazuri de coronavirus sunt confirmate în Țândărei

„La Țăndărei cred că e o stare cum e în toate localitățile din România. Avem și noi persoane venite din străinătate. Încercăm atât cât putem să îi monitorizăm, să organizăm și filtre.

citește și: Bărbat cu simptome de Covid-19, fugit pe geamul spitalului, în Cluj

Încercăm să ținem situația sub control, dar avem nevoie de ajutor. Am cerut ajutorul doamnei prefect, trebuie luate multe măsuri ca urmare a ordonanțelor date. Am solicitat forțe de ordine suplimentare.