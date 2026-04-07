(P) Bicarbonatul de sodiu în alimentație: ce beneficii are și cum îl folosești corect

Bicarbonatul de sodiu este prezent în aproape orice bucătărie.

Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 07 Aprilie 2026, 13:14 | Actualizat Marti, 07 Aprilie 2026, 13:14

Îl folosești la prăjituri, îl adaugi în aluaturi pentru a le face mai aerate sau îl dizolvi rapid în apă dacă te supără arsurile la stomac. Deși pare un ingredient banal, are efecte biologice clare și limite bine stabilite.

Dacă te interesează un stil de viață echilibrat sau cauți soluții simple pentru disconfort digestiv ocazional, merită să înțelegi cum acționează bicarbonatul în organism, ce beneficii reale are și în ce situații trebuie să îl eviți. În acest ghid găsești informații validate medical, explicații accesibile și recomandări practice pentru utilizare responsabilă.

Ce este bicarbonatul de sodiu și cum acționează în organism

Bicarbonatul de sodiu (hidrogenocarbonat de sodiu, NaHCO₃) este o substanță alcalină. „Alcalin” înseamnă că poate neutraliza acizii. În stomac, reacționează cu acidul clorhidric și formează apă, sare și dioxid de carbon. Gazul eliberat explică senzația de eructație după ce bei apă cu bicarbonat.

Organismul tău reglează strict pH-ul sângelui prin mecanisme controlate de rinichi și plămâni. Nu poți modifica acest echilibru prin consum ocazional de bicarbonat. În schimb, poți reduce temporar aciditatea gastrică.

Un aspect important: conține mult sodiu. O jumătate de linguriță poate furniza peste 600 mg de sodiu. Organizația Mondială a Sănătății recomandă un aport zilnic sub 2.000 mg de sodiu pentru adulți (WHO, accesat 6 aprilie 2026). Dacă ai hipertensiune sau boală renală, discută cu medicul înainte să îl folosești.

Utilizări în prepararea alimentelor

În bucătărie, bicarbonatul are aplicații clare. În contact cu ingrediente acide (iaurt, zeamă de lămâie), eliberează dioxid de carbon și ajută aluatul să crească.

Îl poți folosi pentru:

  • prăjituri și biscuiți;
  • clătite și brioșe;
  • reducerea acidității din sosul de roșii (o cantitate foarte mică).

Pentru gătit, un exemplu de ingredient potrivit ar fi bicarbonatul de sodiu disponibil în categoria de produse dedicate preparării alimentelor.

De asemenea, îl poți utiliza pentru spălarea fructelor și legumelor. Un studiu publicat în Journal of Agricultural and Food Chemistry arată că o soluție cu bicarbonat poate reduce reziduuri de pesticide de la suprafață (Yang et al., 2017). Clătește bine produsele după spălare.

Beneficii pentru arsuri gastrice și indigestie

Cel mai cunoscut efect este calmarea rapidă a arsurilor gastrice ocazionale. Bicarbonatul acționează ca antiacid. Reduce aciditatea și poate diminua:

  • senzația de arsură retrosternală;
  • gustul acru în gură;
  • disconfortul după mese abundente.

Mayo Clinic confirmă utilizarea bicarbonatului pentru ameliorarea temporară a hiperacidității gastrice (Mayo Clinic, accesat 6 aprilie 2026).

Cum îl administrezi corect

Pentru utilizare uzuală la adult sănătos:

  • Dizolvă ½ linguriță în 200 ml de apă.
  • Amestecă până la dizolvare completă.
  • Bea soluția lent.
  • Nu depăși 3–4 doze pe zi și nu îl folosi mai mult de câteva zile consecutiv.

Nu îl lua pe stomacul foarte plin. Gazul format poate accentua balonarea. Dacă ai arsuri de mai mult de două ori pe săptămână, consultă un gastroenterolog. Refluxul gastroesofagian necesită evaluare și tratament dedicat.

Farmacistul Dr. Max îți poate oferi mai multe informații despre diferența dintre antiacidele clasice și bicarbonat, astfel încât să alegi o soluție potrivită situației tale.

Apa cu bicarbonat dimineața: ajută sau nu?

Probabil ai citit despre curele de „alcalinizare” cu apă și bicarbonat. Ideea că această băutură ar detoxifia organismul nu are susținere științifică solidă. NIH și MedlinePlus arată clar că bicarbonatul are indicații limitate, în principal pentru neutralizarea acidității gastrice (MedlinePlus, accesat 6 aprilie 2026).

Dacă bei apă cu bicarbonat dimineața, poți observa:

  • reducerea temporară a acidității;
  • ameliorarea ușoară a disconfortului gastric nocturn.

Nu vei „curăța toxinele” și nu vei modifica pH-ul sângelui. Ficatul și rinichii gestionează aceste procese în mod natural.

Evită administrarea zilnică fără recomandare medicală. Excesul poate duce la alcaloză metabolică – o creștere anormală a pH-ului sanguin – manifestată prin slăbiciune, confuzie sau crampe musculare.

Bicarbonatul de sodiu și performanța fizică

Unele studii publicate în reviste de medicină sportivă arată că bicarbonatul poate întârzia oboseala în eforturi intense, de scurtă durată. Mecanismul implică tamponarea ionilor de hidrogen acumulați în mușchi în timpul exercițiilor anaerobe (Carr et al., Sports Medicine).

Dozele utilizate în cercetări sunt calculate în funcție de greutate (aprox. 0,2–0,3 g/kg corp) și administrate înainte de efort. Totuși, mulți participanți au raportat:

  • greață;
  • diaree;
  • crampe abdominale.

Dacă practici sport de performanță, discută cu un medic sportiv înainte să testezi această strategie. Pentru sport recreațional, beneficiile sunt în majoritatea cazurilor limitate.

Ajută bicarbonatul la slăbit?

Nu există dovezi clinice solide care să susțină pierderea în greutate prin consum de bicarbonat. Ideea că un mediu „mai alcalin” ar accelera arderea grăsimilor nu se bazează pe studii riguroase.

Dacă vrei să slăbești în mod sănătos:

  • redu aportul caloric în mod echilibrat;
  • crește nivelul de activitate fizică;
  • cere sfatul unui medic sau nutriționist.

Nu încerca să compensezi o alimentație dezechilibrată prin soluții rapide. Bicarbonatul nu înlocuiește o strategie nutrițională corectă.

Riscuri și contraindicații

Nu ignora riscurile. Consumul frecvent sau în cantități mari poate provoca:

  • balonare și eructații;
  • creșterea tensiunii arteriale prin aport crescut de sodiu;
  • alcaloză metabolică;
  • dezechilibre electrolitice.

Evită utilizarea dacă ai:

  • insuficiență cardiacă;
  • boală renală;
  • hipertensiune necontrolată;
  • dietă strict hiposodată.

Bicarbonatul poate interacționa cu anumite medicamente prin modificarea absorbției lor. Întreabă un farmacist Dr. Max dacă este nevoie să ajustezi intervalul de administrare față de alte tratamente.

Pentru copii, nu administra fără recomandare medicală. În caz de indigestie ușoară, farmacistul Dr. Max recomandă odihnă și repaus în caz de disconfort gastric minor și monitorizarea simptomelor înainte de a apela la soluții medicamentoase.

Diferența dintre bicarbonat alimentar, farmaceutic și praf de copt

Bicarbonatul alimentar și cel farmaceutic conțin aceeași substanță activă, dar varianta farmaceutică respectă standarde mai stricte de control al calității pentru administrare internă.

Praful de copt conține bicarbonat plus agenți acizi și amidon. Nu îl utiliza pentru arsuri gastrice. Ingredientele suplimentare nu sunt destinate administrării ca antiacid.

Adoptă o abordare echilibrată și informează-te din surse medicale validate. Dacă ai nelămuriri legate de digestie, tensiune arterială sau interacțiuni medicamentoase, solicită sfatul unui profesionist.

Acest articol nu inlocuieste consultul de specialitate. Daca te confrunti cu simptome sau probleme de sanatate, recomanda-ti sa mergi la medic pentru evaluare si diagnostic corect.

Bibliografie

1. Carr, A. J., et al. “Effects of Acute Alkalosis and Acidosis on Performance: A Meta-Analysis.” Sports Medicine, vol. 41, no. 10, 2011, pp. 801–814. Accesat 6 aprilie 2026.

2. Mayo Clinic. “Sodium Bicarbonate (Oral Route).” Mayo Clinic, www.mayoclinic.org/drugs-supplements/sodium-bicarbonate-oral-route/description/drg-20065950. Accesat 6 aprilie 2026.

3. MedlinePlus. “Sodium Bicarbonate.” U.S. National Library of Medicine, medlineplus.gov/druginfo/meds/a682001.html. Accesat 6 aprilie 2026.

4. World Health Organization. “Sodium Intake for Adults and Children.” WHO, www.who.int/publications/i/item/9789241504836. Accesat 6 aprilie 2026.

5. Yang, Tianxi, et al. “Effectiveness of Commercial and Homemade Washing Agents in Removing Pesticide Residues on and in Apples.” Journal of Agricultural and Food Chemistry, vol. 65, no. 44, 2017, pp. 9744–9752. Accesat 6 aprilie 2026.

