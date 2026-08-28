„Nu aveți suficient os pentru implanturi." Pentru mulți pacienți, discuția se încheie aici. Uneori, însă, acest răspuns nu înseamnă că orice formă de reabilitare pe implanturi este exclusă.

(P) Când implanturile convenționale nu mai sunt o opțiune, implantologia avansată practicată de Dr. Vlad Dresca te poate ajuta | https://drdresca.ro/

Înseamnă că soluția convențională nu poate fi aplicată în siguranță și că situația trebuie evaluată din perspectiva chirurgiei reconstructive și a implantologiei avansate. Acestor cazuri li se adresează Dr. Vlad Dresca, medic specialist în chirurgie stomatologică și maxilo-facială.

Pacienții cu atrofie osoasă severă ajung frecvent la consultație după un traseu lung. Unii au purtat proteze mobile ani la rând. Alții au pierdut implanturi sau au trecut prin intervenții care nu au oferit rezultatul urmărit. Există și pacienți cărora li s-a explicat corect că volumul de os rămas nu permite inserarea implanturilor obișnuite.

Refuzul unui tratament convențional poate fi o decizie medicală responsabilă. Un implant nu trebuie inserat doar pentru că există un spațiu liber și nici pentru că pacientul își dorește neapărat dinți ficși. Fără o bază osoasă potrivită, riscul de eșec poate fi prea mare.

Problema apare atunci când pacientul înțelege că lipsa indicației pentru implanturile clasice înseamnă automat că nu mai există nimic de evaluat. În anumite situații, anatomia oferă alte puncte de sprijin, iar un chirurg pregătit pentru asemenea cazuri poate analiza variante care nu fac parte din implantologia curentă.

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Dr. Vlad Dresca nu promite că orice pacient refuzat poate fi operat. Îi evaluează însă și pe cei cu pierderi osoase severe, cu tratamente anterioare nereușite sau cu o anatomie care face imposibilă abordarea obișnuită. Diferența este importantă, ușa rămâne deschisă pentru o evaluare, nu pentru o promisiune.

De ce unele cazuri ies din zona implantologiei convenționale

După pierderea dinților, osul maxilar începe să se resoarbă. Ritmul diferă de la un pacient la altul și poate fi influențat de vechimea edentației, infecții, boala parodontală, traumatisme, intervenții anterioare sau purtarea îndelungată a unei proteze mobile. La maxilarul superior, apropierea sinusurilor poate limita și mai mult osul disponibil.

În cazurile obișnuite, medicul poate folosi implanturi convenționale, uneori împreună cu proceduri de augmentare osoasă. Există însă situații în care deficitul este atât de mare încât o reconstrucție osoasă ar deveni amplă, ar necesita mai multe etape sau nu ar oferi o variantă potrivită pentru pacient.

Aici începe implantologia avansată. Nu prin folosirea unui implant „mai bun", ci prin schimbarea locului și a modului în care este obținută ancorarea.

Dr. Vlad Dresca lucrează cu implanturi zigomatice, pterigoidiene, nazale și transsinusale. Alegerea nu se face după o formulă fixă și nici după denumirea cea mai spectaculoasă. Se face după anatomia fiecărui pacient, analizată tridimensional.

Implanturile zigomatice folosesc osul pomeților pentru sprijinirea unei reabilitări la maxilarul superior. Sunt luate în calcul mai ales atunci când osul maxilar este sever resorbit sau când implanturi ori grefe anterioare au eșuat.

Implanturile pterigoidiene urmăresc obținerea unui sprijin posterior în regiunea pterigoidiană. În anumite configurații anatomice, ele pot contribui la susținerea unei lucrări extinse fără ca întregul plan să depindă de o augmentare osoasă amplă în zona posterioară a maxilarului.

Implanturile nazale și cele transsinusale folosesc alte traiecte și zone de ancorare decât implanturile convenționale. Ele pot face parte dintr-un plan personalizat atunci când investigațiile arată că anatomia permite acest lucru.

Nu toate aceste tipuri de implanturi sunt necesare în același caz, iar simplul fapt că există o pierdere mare de os nu stabilește indicația. Uneori este suficientă o combinație de implanturi convenționale și speciale. Alteori trebuie comparate mai multe variante reconstructive. Planul poate fi stabilit numai după examen clinic, CBCT, evaluarea sinusurilor, analiza mușcăturii și discutarea istoricului medical și chirurgical.

Fără adiții osoase complexe, dar numai când anatomia permite

Unul dintre motivele pentru care pacienții caută implantologia avansată este posibilitatea ca, în anumite cazuri, o reabilitare să fie realizată fără adiții osoase extinse și fără lunile de așteptare dintre mai multe intervenții.

Implanturile zigomatice sau pterigoidiene pot evita anumite reconstrucții osoase, dar traseul lor se află în apropierea unor structuri anatomice importante, iar operația cere planificare atentă și experiență chirurgicală specifică.

Raportul de consens al International Team for Implantology descrie tratamentul cu implanturi zigomatice ca pe o procedură complexă, al cărei rezultat depinde în mare măsură de pregătirea și experiența echipei chirurgicale și protetice. Același document recomandă investigație CT sau CBCT care să includă etajul mijlociu al feței, evaluarea volumului osos maxilar și zigomatic și verificarea stării sinusurilor.

Cu alte cuvinte, implantologia avansată nu elimină regulile medicinei. Le face și mai importante.

Pregătirea lui Dr. Vlad Dresca pentru chirurgia cazurilor dificile

Dr. Vlad Dresca și-a urmat studiile la Universitatea de Medicină și Farmacie «Carol Davila» din București și este medic specialist în chirurgie stomatologică și maxilo-facială. Activitatea sa este orientată către tratamente reconstructive și către reabilitarea pacienților cu atrofii osoase severe.

Este membru AO CMF, comunitate internațională care reunește specialiști din chirurgia orală și maxilo-facială, chirurgia plastică, chirurgia capului și gâtului, ORL, oftalmologie și neurochirurgie. De asemenea, este membru EACMFS – European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery, organizație științifică europeană dedicată dezvoltării chirurgiei cranio-maxilo-faciale, educației și schimbului de experiență între specialiști.

Pregătirea sa a inclus participarea la AO CMF Lighthouse Course, la Padova, în 2021 și 2024. Programul Lighthouse al AO CMF este construit în jurul pregătirii chirurgicale avansate, cu accent pe exercițiu practic și lucrul alături de formatori internaționali din chirurgia cranio-maxilo-facială.

În domeniul implantologiei zigomatice, Dr. Vlad Dresca a urmat și Nobel Zygoma Surgery Course, la Barcelona. Pregătirea dedicată acestui tip de intervenție este relevantă deoarece implanturile zigomatice nu reprezintă o extensie de rutină a implantologiei convenționale. Ele presupun o altă anatomie, alte traiecte chirurgicale și un alt nivel de coordonare între chirurgie și protetică.

Cursurile și apartenența la organizații profesionale arată direcția consecventă a pregătirii sale: chirurgie reconstructivă, anatomie cranio-maxilo-facială și soluții pentru pacienții la care implanturile obișnuite nu mai pot oferi o bază suficientă.

Format la Spitalul Clinic Militar Central din București, dr. Vlad Dresca se deplasează în clinici din mai multe orașe (Ploiești, Pitești, Galați, Craiova, Oradea, precum și din alte localități din România) special pentru cazurile complexe, refuzate deja de alți medici, unde soluția standard nu mai funcționează.

Cui i se adresează o evaluare de implantologie avansată

O asemenea consultație poate fi justificată dacă pacientului i s-a spus că nu are suficient os pentru implanturi convenționale, dacă a trecut prin implanturi sau grefe nereușite, dacă poartă o proteză mobilă pe un maxilar sever atrofiat ori dacă o lucrare extinsă pe implanturi a început să aibă probleme.

La consultație sunt utile investigațiile anterioare, scrisorile medicale, informațiile despre implanturile deja inserate și lista completă a bolilor și tratamentelor urmate. De multe ori, înțelegerea intervențiilor precedente este la fel de importantă ca radiografia actuală.

Evaluarea poate conduce la un plan cu implanturi zigomatice, pterigoidiene, nazale sau transsinusale. Poate conduce la o altă variantă chirurgicală ori protetică. Poate arăta și că riscurile sunt prea mari și că intervenția nu este indicată. Toate cele trei rezultate sunt răspunsuri medicale corecte.

Pentru Dr. Vlad Dresca, pacientul dificil nu este pacientul căruia trebuie să i se promită mai mult. Este pacientul care trebuie investigat mai atent.

Ai fost refuzat pentru implanturi dentare convenționale?

Un refuz primit anterior nu trebuie ignorat, dar nici interpretat ca un verdict universal înaintea unei evaluări dedicate cazurilor cu atrofie severă. În unele cazuri, lipsa osului maxilar exclude implanturile obișnuite, dar permite analizarea altor puncte de ancorare. În alte situații, anatomia sau starea generală a pacientului fac ca intervenția să nu fie recomandată.

Accesează Drdresca.ro pentru informații despre consultațiile și colaborările Dr. Vlad Dresca din București și din alte orașe din țară.