Antena Căutare
Home News Social (P) Ce este, de fapt, un jucător high roller la casino

(P) Ce este, de fapt, un jucător high roller la casino

Jocurile de casino sunt făcute în așa fel încât să fie potrivite tuturor oamenilor.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 14 Ianuarie 2026, 11:24 | Actualizat Miercuri, 14 Ianuarie 2026, 11:47
Galerie
În zonele speciale dedicate high rollers-ilor, luxul este prezent la fiecare pas. | Canva

Fiind concepute ca un mijloc de distracție, mizele minime sunt stabilite în așa fel încât jocul responsabil să primeze și să nu se facă excese nedorite.

În timp ce majoritatea oamenilor joacă din banii de distracție pe care îi alocă lunar, există și o categorie numită high rollers. În această categorie se regăsesc jucătorii care mizează sume mari. La nivel mondial, sub 1% dintre cei care practică jocuri de casino sunt high rollers, însă prezența lor nu trece neobservată.

Jucătorii din categoria high roller pot avea meserii diferite. Unii sunt directori de companii, alții experți financiari, ori poate celebrități precum actori, sportivi ori cântăreți. Ce au în comun? Sunt două locuri care îi definesc în mod principal:

  • joacă sume mari, mult peste media obișnuită
  • scopul lor nu este neapărat să câștige bani, ci să se distreze
Articolul continuă după reclamă

Sumele diferă de la un cazinou la altul. În cazinourile din SUA și Las Vegas, high rollers-ii pot miza milioane într-o singură noapte. Pentru standardele din România, un high roller poate fi considerat dacă joacă echivalentul a mii de euro într-o noapte.

Cazinourile știu să prețuiască astfel de clienți și le asigură un tratament VIP. Au parte de cele mai bune băuturi, primesc diverse experiențe cadou (bilete la meciuri sau concerte), ba chiar pot avea mese speciale în care să joace, ferite de ochii celorlalți clienți.

În zonele speciale dedicate high rollers-ilor, luxul este prezent la fiecare pas. Acolo se află, de obicei, baruri speciale, iar un asistent personal este gata oricând să acționeze în funcție de nevoile lor. Sunt unele cazinouri care au zone speciale private pentru jucătorii din această categorie care doresc să ia masa. Unele cazinouri asigură și transportul de la aeroport, dar și cazarea, în hoteluri de lux.

De ce mizează sume mari de bani?

Jucătorii din această categorie au deja bani mulți, deci scopul lor nu este acela de a se îmbogăți. Ei știu încă de la început că nu au cum să anticipeze rezultatele, astfel că își doresc să se distreze. Adrenalina pe care o simt este un argument important, iar cei mai mulți dintre ei joacă de dragul distracției.

Pentru alții, contează și dorința de socializare cu oameni din aceleași cercuri. La mesele de acest tip se află oameni din diverse domenii și se pot lega prietenii, ba chiar și parteneriate. Nu în ultimul rând, pentru unii jucători contează și dorința de a fi văzuți. Aceștia nu aleg mesele private, ci joacă în văzul tuturor. Ei doresc să fie admirați de cei din jur pentru curajul pe care îl au, așa că sunt destul de vizibili.

Există jucători high roller și la casino online?

Prezența jucătorilor din această categorie nu trece neobservată nici în cazinourile online. Cele mai cunoscute platforme cu jocuri de casino au programe VIP pentru jucătorii care mizează constant. Iar cei care alocă sume mai mari pot ajunge la un nivel superior, în care să se bucure de diverse beneficii. Ei pot beneficia de cashback, de suport prioritar, bonusuri constante și chiar și bilete la anumite evenimente.

Cazinourile online nu ignoră, însă, nici clienții obișnuiți. Pentru că scopul jocurilor de casino este distracția, mizele minime au fost stabilite în așa fel încât să fie potrivite tuturor clienților, indiferent de bugetul pe care îl au la dispoziție. De asemenea, toți clienții sunt eligibili să încaseze bonusuri, fără condiții prea mari în prealabil. Acest lucru se întâmplă pentru că operatorii de casino online își doresc ca acest mediu să fie unul în care distracția să primeze și nu excesele financiare.

Rezultate Loto, 11 ianuarie 2026. Report de peste 2,89 milioane de euro la categoria I...
Înapoi la Homepage
AS.ro Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil
Observatornews.ro Comuna din România care stă pe o adevărată "comoară". Trebuie 3.000.000 de euro ca să o scoată la suprafață Comuna din România care stă pe o adevărată "comoară". Trebuie 3.000.000 de euro ca să o scoată la suprafață
Antena 3 Cum se trăiește în cel mai geros oraș din lume, unde - 40 de grade este temperatura normală. O femeie arată ce face când iese din casă Cum se trăiește în cel mai geros oraș din lume, unde - 40 de grade este temperatura normală. O femeie arată ce face când iese din casă
SpyNews Un celebru sportiv a murit într-o avalanță în Alpii Elvețieni. Fanii sunt în stare de șoc Un celebru sportiv a murit într-o avalanță în Alpii Elvețieni. Fanii sunt în stare de șoc

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Theo Zeciu & Cesima îți arată secretele probelor din sezonul 3 Power Couple România. Vezi episodul 1 Power Challenge exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Theo Zeciu & Cesima îți arată secretele probelor din sezonul 3 Power Couple România. Vezi episodul 1 Power Challenge exclusiv în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Rezultate Loto, 11 ianuarie 2026. Report de peste 2,89 milioane de euro la categoria I
Rezultate Loto, 11 ianuarie 2026. Report de peste 2,89 milioane de euro la categoria I
Condimentul care nu ar trebui pus niciodată în ciorbă. Gospodinele spun că i-ar putea strica gustul
Condimentul care nu ar trebui pus niciodată în ciorbă. Gospodinele spun că i-ar putea strica gustul Catine.ro
Rezultate Loto azi, 11 ianuarie 2026. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus
Rezultate Loto azi, 11 ianuarie 2026. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și...
Can Yaman a făcut primele declarații după acuzațiile care i s-au adus. Ce a avut de spus actorul turc
Can Yaman a făcut primele declarații după acuzațiile care i s-au adus. Ce a avut de spus actorul turc Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Jack Devine, fost șef al operațiunilor CIA la nivel global: „Sper și mă aștept ca România să rămână o țară sigură”
Jack Devine, fost șef al operațiunilor CIA la nivel global: „Sper și mă aștept ca România să rămână o... Libertatea.ro
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil AntenaSport
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare pe care mi-o arăți…” Foto
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare... Elle
Se închid școlile din România din cauza frigului. Județele unde elevii învață online
Se închid școlile din România din cauza frigului. Județele unde elevii învață online Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de brânză cu lămâie, stafide și miez cremos de jeleu de lămâie
Budincă de brânză cu lămâie, stafide și miez cremos de jeleu de lămâie HelloTaste.ro
Cum se trăiește în cel mai geros oraș din lume, unde - 40 de grade este temperatura normală. O femeie arată ce face când iese din casă
Cum se trăiește în cel mai geros oraș din lume, unde - 40 de grade este temperatura normală. O femeie arată ce... Antena3.ro
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real 
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real  useit
Mădălina Ghenea a dezvăluit cum stă cu dragostea: „E posibil să…“ – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a dezvăluit cum stă cu dragostea: „E posibil să…“ – GALERIE FOTO BZI
Guvernul va împrumuta 1 miliard de euro/lună de la populație. Statul a lansat Tezaur 2026 cu dobânzi sub rata inflației
Guvernul va împrumuta 1 miliard de euro/lună de la populație. Statul a lansat Tezaur 2026 cu dobânzi sub rata... Jurnalul
Fiica Alinei Sorescu a împlinit 12 ani! Mesajul lui Alexandru Ciucu, după ce s-a plâns pe Instagram că nu a fost invitat
Fiica Alinei Sorescu a împlinit 12 ani! Mesajul lui Alexandru Ciucu, după ce s-a plâns pe Instagram că nu a fost... Kudika
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT Redactia.ro
Românii care au investit în aur au dat lovitura. Gramul a ajuns la cea mai mare valoare din istorie
Românii care au investit în aur au dat lovitura. Gramul a ajuns la cea mai mare valoare din istorie Observator
Remedii naturale pentru secreții nazale abundente. Cum poți ameliora acest simptom
Remedii naturale pentru secreții nazale abundente. Cum poți ameliora acest simptom MediCOOL
Koshari, mâncarea egipteană care nu impresionează prin aspect, dar este delicioasă
Koshari, mâncarea egipteană care nu impresionează prin aspect, dar este delicioasă HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Criză de sănătate mintală la adolescenți – cum pot ajuta părinții
Criză de sănătate mintală la adolescenți – cum pot ajuta părinții DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Noile tehnologii care au impresionat la CES 2026. Ce dispozitive au atras atenția tuturor
Noile tehnologii care au impresionat la CES 2026. Ce dispozitive au atras atenția tuturor UseIT
Clătite cu lămâie și mac în compoziție. Cum poți transforma un desert banal într-unul de excepție
Clătite cu lămâie și mac în compoziție. Cum poți transforma un desert banal într-unul de excepție Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x