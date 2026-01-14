(P) Ce este, de fapt, un jucător high roller la casino

Jocurile de casino sunt făcute în așa fel încât să fie potrivite tuturor oamenilor.

Fiind concepute ca un mijloc de distracție, mizele minime sunt stabilite în așa fel încât jocul responsabil să primeze și să nu se facă excese nedorite.

În timp ce majoritatea oamenilor joacă din banii de distracție pe care îi alocă lunar, există și o categorie numită high rollers. În această categorie se regăsesc jucătorii care mizează sume mari. La nivel mondial, sub 1% dintre cei care practică jocuri de casino sunt high rollers, însă prezența lor nu trece neobservată.

Jucătorii din categoria high roller pot avea meserii diferite. Unii sunt directori de companii, alții experți financiari, ori poate celebrități precum actori, sportivi ori cântăreți. Ce au în comun? Sunt două locuri care îi definesc în mod principal:

joacă sume mari, mult peste media obișnuită

scopul lor nu este neapărat să câștige bani, ci să se distreze

Sumele diferă de la un cazinou la altul. În cazinourile din SUA și Las Vegas, high rollers-ii pot miza milioane într-o singură noapte. Pentru standardele din România, un high roller poate fi considerat dacă joacă echivalentul a mii de euro într-o noapte.

Cazinourile știu să prețuiască astfel de clienți și le asigură un tratament VIP. Au parte de cele mai bune băuturi, primesc diverse experiențe cadou (bilete la meciuri sau concerte), ba chiar pot avea mese speciale în care să joace, ferite de ochii celorlalți clienți.

În zonele speciale dedicate high rollers-ilor, luxul este prezent la fiecare pas. Acolo se află, de obicei, baruri speciale, iar un asistent personal este gata oricând să acționeze în funcție de nevoile lor. Sunt unele cazinouri care au zone speciale private pentru jucătorii din această categorie care doresc să ia masa. Unele cazinouri asigură și transportul de la aeroport, dar și cazarea, în hoteluri de lux.

De ce mizează sume mari de bani?

Jucătorii din această categorie au deja bani mulți, deci scopul lor nu este acela de a se îmbogăți. Ei știu încă de la început că nu au cum să anticipeze rezultatele, astfel că își doresc să se distreze. Adrenalina pe care o simt este un argument important, iar cei mai mulți dintre ei joacă de dragul distracției.

Pentru alții, contează și dorința de socializare cu oameni din aceleași cercuri. La mesele de acest tip se află oameni din diverse domenii și se pot lega prietenii, ba chiar și parteneriate. Nu în ultimul rând, pentru unii jucători contează și dorința de a fi văzuți. Aceștia nu aleg mesele private, ci joacă în văzul tuturor. Ei doresc să fie admirați de cei din jur pentru curajul pe care îl au, așa că sunt destul de vizibili.

Există jucători high roller și la casino online?

Prezența jucătorilor din această categorie nu trece neobservată nici în cazinourile online. Cele mai cunoscute platforme cu jocuri de casino au programe VIP pentru jucătorii care mizează constant. Iar cei care alocă sume mai mari pot ajunge la un nivel superior, în care să se bucure de diverse beneficii. Ei pot beneficia de cashback, de suport prioritar, bonusuri constante și chiar și bilete la anumite evenimente.

Cazinourile online nu ignoră, însă, nici clienții obișnuiți. Pentru că scopul jocurilor de casino este distracția, mizele minime au fost stabilite în așa fel încât să fie potrivite tuturor clienților, indiferent de bugetul pe care îl au la dispoziție. De asemenea, toți clienții sunt eligibili să încaseze bonusuri, fără condiții prea mari în prealabil. Acest lucru se întâmplă pentru că operatorii de casino online își doresc ca acest mediu să fie unul în care distracția să primeze și nu excesele financiare.