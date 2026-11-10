Implantologia este ramura medicinei dentare care înlocuiește dinții pierduți cu implanturi, adică mici piese din titan fixate în os, peste care se montează ulterior o coroană

(P) Ce înseamnă implantologia și cum afli, înainte de orice intervenție, dacă ai destul os pentru un implant dentar? | https://highcare.ro

Dacă ai destul os pentru un implant afli înainte de orice intervenție, din examinarea clinică și din imagistică. Radiografia panoramică oferă imaginea de ansamblu, iar computer tomograful arată înălțimea, lățimea și calitatea osului exact în locul în care ar urma să fie pus implantul.

Ce înseamnă implantologia și cum afli, înainte de orice intervenție, dacă ai destul os pentru un implant dentar

Dacă te gândești de ceva vreme la un implant dentar în București, probabil ai auzit deja expresia „nu ai destul os”. Sună ca o sentință, mai ales când o auzi în treacăt, fără explicații. În realitate, e doar începutul unei discuții. Osul se măsoară, rezultatele se interpretează, iar abia apoi se vorbește despre soluții.

Mulți oameni amână ani de zile tocmai din cauza acestei incertitudini. Le e teamă de intervenție, se jenează de golul din zâmbet sau pur și simplu nu știu de unde să înceapă. E absolut normal să eziți. De aceea merită să înțelegi ce se întâmplă cu osul tău și cum arată, concret, evaluarea dinaintea unui implant.

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Ce înseamnă implantologia, pe înțelesul tuturor

Implantologia se ocupă de tot drumul unui dinte nou. Începe cu evaluarea și planul, continuă cu inserarea implantului în os și se încheie, după vindecare, cu coroana care se vede în gură. Implantul ține locul rădăcinii. Osul se reface în jurul lui și îl prinde, un proces numit osteointegrare, care are nevoie de timp.

Pentru că implantul se sprijină pe os, totul pornește de aici. E nevoie de os suficient pe înălțime, ca implantul să nu ajungă în apropierea structurilor vecine, și pe lățime, ca să fie înconjurat de os pe toate părțile. Contează și densitatea, adică cât de compact este osul în zona respectivă.

La Intermedica High Care, implantologia face parte dintr-un parcurs mai larg: consultație, apoi, dacă e nevoie, parodontologie, chirurgie, tratarea dinților rămași și, la final, protetica. Implanturile folosite sunt din titan, iar peste ele se realizează coroana pe implant. Ordinea asta nu e întâmplătoare: fiecare etapă pregătește terenul pentru următoarea.

De ce dispare osul după ce pierzi un dinte

Osul maxilarelor are nevoie de stimul. Rădăcina dintelui îl solicită la fiecare mușcătură. Când dintele lipsește, organismul începe să resoarbă treptat osul din zona aceea. Cu cât trece mai mult timp de la extracție, cu atât creasta osoasă tinde să devină mai îngustă și mai joasă.

Al doilea motiv frecvent este boala parodontală. Inflamația cronică a gingiilor distruge, în timp, osul care susține dinții, de multe ori fără nicio durere. Mulți oameni află abia la radiografie cât os au pierdut, deși dinții păreau în regulă.

Mai pot conta extracțiile dificile, infecțiile vechi de la vârful rădăcinii sau o proteză mobilă purtată mulți ani, care apasă constant pe creastă. Niciuna dintre aceste situații nu înseamnă automat „nu se poate”. Înseamnă doar că evaluarea trebuie făcută cu multă atenție.

„Pacienții vin uneori speriați după ce li s-a spus că nu au os. Primul lucru pe care îl facem e să ne uităm împreună pe imagini și să vedem cât os există și unde. Abia apoi vorbim despre ce se poate face”, spune Dr. Radu Marinescu.

Evaluarea pentru un implant dentar în Sectorul 3: radiografie panoramică și computer tomograf

Răspunsul la întrebarea „am destul os?” nu vine dintr-o privire în gură. Vine din imagini. În planul de reabilitare orală, echipa folosește radiografia panoramică și computer tomograful, fiecare cu rolul lui.

Radiografia panoramică arată toată gura pe o singură imagine: dinții, rădăcinile, zonele fără dinți, eventuale infecții sau resturi de rădăcini rămase după extracții vechi. E o hartă bună de pornire. Are însă o limită: fiind o imagine plană, nu arată lățimea osului.

Computer tomograful completează exact ce lipsește. Pe imaginile tridimensionale, medicul vede creasta osoasă în secțiune, îi măsoară înălțimea și grosimea și identifică structurile de care trebuie ținut cont: canalul nervului din mandibulă, jos, sau sinusul maxilar, sus. Pe baza acestor măsurători se aleg dimensiunea implantului și poziția lui, înainte ca tu să ajungi pe scaunul de intervenție.

Dr. Radu Anton Marinescu, fondatorul Intermedica, explică: „Pe CT nu vedem doar dacă există os, ci și cum arată el. Două zone care par la fel pe panoramică pot fi foarte diferite în secțiune. De aceea nu planificăm un implant fără să știm exact cu ce lucrăm.” Medic primar în chirurgie oro-maxilo-facială și cadru universitar la UMF Carol Davila București, el a format în jurul clinicii o echipă care lucrează împreună de mulți ani.

De ce gingiile sănătoase vin înaintea implantului

Osul suficient nu e singura condiție. Un implant pus într-o gură cu inflamație gingivală activă pornește cu un dezavantaj. Aceleași bacterii care au afectat dinții naturali pot afecta și țesuturile din jurul implantului, iar inflamația de acolo se numește periimplantită.

De aceea, în multe cazuri, primul pas nu e chirurgia, ci parodontologia. Protocolul clinicii Intermedica High Care pentru tratamentul parodontal cu laser include decontaminarea pungilor parodontale, irigarea cu clorhexidină și geluri antimicrobiene și, acolo unde e cazul, Hybenx pentru reducerea inflamației. Despre afecțiunile gingiilor și felul în care sunt tratate poți citi mai multe pe pagina dedicată de la clinica Intermedica High Care.

Echipa Intermedica High Care din Sectorul 3 recomandă ca gingiile să fie liniștite înainte de inserarea implantului. E un pas care uneori pare că lungește drumul, dar protejează tot ce urmează. Și îți dă ocazia să înveți, împreună cu medicul, cum să-ți îngrijești gura după aceea.

Candidatul ideal pentru un implant dentar

Nu există un profil unic, dar câteva situații apar des la evaluare și, de obicei, se potrivesc bine cu un implant:

Un pacient căruia i s-a extras de curând un dinte și care vrea să-l înlocuiască înainte ca osul să se retragă mult.

Un adult cu un singur dinte lipsă și cu dinții vecini sănătoși, care nu vrea ca aceștia să fie șlefuiți pentru o punte.

Un pacient cu gingiile tratate și stabilizate, care își face igiena corect acasă și vine la controale.

O persoană care poartă de ani buni o proteză mobilă și caută o variantă mai stabilă, cu condiția ca evaluarea să confirme osul necesar.

Sunt și situații în care implantul trebuie amânat: inflamație gingivală netratată, infecții active în zonă, anumite afecțiuni generale necontrolate sau un volum de os care cere mai întâi o etapă pregătitoare. Fumatul poate îngreuna vindecarea, iar medicul îți va spune deschis dacă e cazul să aștepți. Un „nu încă” spus la timp e de preferat unui implant pus în condiții nepotrivite.

La Intermedica High Care, planul de tratament este adaptat nevoilor fiecărui pacient, așa că decizia vine după analiza situației tale, nu după un șablon.

Ce să întrebi la consultația de implantologie în București

Consultația e momentul tău. Merită să pleci de acolo cu răspunsuri clare, nu doar cu o programare în calendar. Câteva întrebări care te ajută să înțelegi unde te afli:

Cât os am în zona respectivă, pe înălțime și pe lățime? Îmi puteți arăta pe imagini?

Este nevoie de o etapă pregătitoare înainte de implant?

Gingiile mele sunt pregătite sau am nevoie mai întâi de tratament parodontal?

Ce dinți trebuie tratați înainte, ca să pornim de la o gură sănătoasă?

Cine face fiecare etapă și cine mă urmărește după intervenție?

La clinică, fiecare medic lucrează cu un asistent dedicat, iar pacientul trece, după caz, pe la parodontolog, chirurg și medicul care se ocupă de protetică. E bine să știi de la început cine îți coordonează tratamentul și pe cine suni când ai o nelămurire. Nicio întrebare nu e prea mică atunci când e vorba de gura ta.

Întrebări frecvente

Doare computer tomograful?

Nu. Este o investigație imagistică de scurtă durată, fără nicio manevră dureroasă. Stai nemișcat câteva momente, cât aparatul preia imaginile.

Pot afla doar din radiografia panoramică dacă am os suficient?

Panoramica oferă o primă imagine, dar nu arată grosimea osului. Pentru planificarea implantului, medicul are nevoie, de regulă, și de imagini tridimensionale.

Dacă nu am destul os, renunț la implant?

Nu neapărat. În funcție de situație, medicul poate discuta etape pregătitoare sau alte variante de tratament. Decizia se ia după evaluare, împreună cu tine.

Cât de repede ar trebui să merg la evaluare după o extracție?

Cu cât discuți mai devreme cu medicul, cu atât ai mai multe opțiuni, pentru că osul tinde să se retragă în timp. Nu e o urgență, dar nici un subiect de amânat ani de zile.

Dacă te gândești la un implant și nu știi de unde să începi, primul pas e simplu: o consultație în care afli cât os ai și ce opțiuni ai. Echipa de la Intermedica HighCare, pe Calea Vitan, în București, te așteaptă cu răbdare, cu imaginile pe masă și cu timp pentru toate întrebările tale.

Nume: Intermedica HighCare

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