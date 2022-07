(P) Cum te poți înscrie la cursuri de programare și cât durează?

Și tu ți-ai dori să începi o carieră în programare, dar încă nu știi cum? E simplu! Fă primul pas și înscrie-te la cursuri programare în cadrul unui mentorat IT! Mentoratul îți oferă mai mult decât un suport de curs și informații specializate, îți oferă posibilitatea de a învăța interactiv și de a-ți dezvolta atât abilitățile profesionale, cât și pe cele personale.

Cum te poți înscrie la cursuri de programare?

Înscrierea ta în cadrul mentoratului WellCode este mai simplă decât ți-ai putea imagina: e la un click distanță! Odată înscris, vei beneficia de acces la platforma de învățare și de suportul mentorilor. Vei fi ghidat de mentori, astfel încât să înveți să scrii cod corect și curat încă de la prima logare pe platformă.

Pe parcursul mentoratului, vei avea posibilitatea să înveți atât noțiunile de bază – necesare oricărui tip de limbaj de programare, cât și să optezi pentru cursuri IT dedicate unui anumit tip de limbaj, de tipul Java, Java Script, C++, Python etc.

Programul de mentorat vizează mai mult decât simpla dezvoltare a abilităților profesionale, pentru că filosofia pe care a fost construit este următoarea: pentru a putea gândi ”curat”, trebuie să-ți eliberezi mintea de ”viruși”. În consecință, mentorii îți vor fi aproape la orice impas și te vor ajuta să înveți să-ți gestionezi nereușitele, să te mobilizezi și să te motivezi pentru a găsi soluția cea mai bună la problemele de pe platformă.

Cât durează o serie de cursuri de programare?

Cât vrei tu! Da, da, nu e glumă! Durata cursurilor va fi influențată exclusiv de evoluția ta și de ritmul tău de învățare. O altă particularitate a mentoratului este că poți rezolva problemele de pe platformă și poți parcurge partea teoretică în ritmul tău, fără să fii grăbit sau influențat de evoluția celorlalți cursanți.

Mai mult decât atât, durata de studiu și intervalul orar ți le stabilești singur. Fie că îți vei dori să te loghezi pe platformă și să rezolvi probleme ziua, fie noaptea, o poți face fără nicio restricție. Fie că îți vei petrece 30 de minute sau 5-6 ore, e alegerea ta. Evident, timpul petrecut și dedicat rezolvării problemelor influențează și durata cursurilor, însă nu ești condiționat sau grăbit de nimeni. Astfel, ține doar de tine dacă vei reuși să finalizezi aceste cursuri de programare în câteva luni sau în mai mult timp.

Cert este că pe toată durata cursurilor, vei beneficia de ghidaj și susținere din partea mentorilor, care te vor ajuta mereu să-ți găsești motivația și resursele pentru a ajunge la final și a-ți atinge obiectivul. In plus, la finalul cursului, vei avea șansa de a crea propria aplicație și propriul portofoliu de proiecte pe care să le prezinți potențialilor tăi angajatori.

Mentorii îți vor fi alături și după finalizarea mentoratului și te vor ajuta să îți dezvolți strategiile necesare pentru a trece cu brio de provocările pe care le-ai putea întâlni în cadrul unui interviu de angajare.

Intră pe WellCode.ro și consultă oferta completă de cursuri programare! Stabilește o ședință de consultanță cu mentorii și fă primul pas în cariera ta de programator: înscrie-te, indiferent de vârstă - niciodată nu e prea devreme sau prea târziu!

