(P) Energie verde la tine acasă: tot ce trebuie să știi despre sistemele fotovoltaice

Energia solară nu mai este o nișă rezervată pasionaților de tehnologie sau fermierilor cu teren întins.

În 2026, zeci de mii de case obișnuite din România au panouri fotovoltaice pe acoperiș și produc propria electricitate. Ceea ce păreau investiții riscante acum cinci ani a devenit o decizie pragmatică: facturile la curent scad dramatic, iar prețul echipamentelor a coborât la jumătate față de acum cinci ani.

Dar cum funcționează de fapt un sistem fotovoltaic? Din ce e compus, cât costă și ce presupune montajul? Acest ghid explică totul de la zero, fără presupuneri.

Cum funcționează un sistem fotovoltaic, explicat simplu

Principiul e mai simplu decât pare. Panourile fotovoltaice, montate pe acoperișul casei, captează lumina solară și o transformă în curent electric. Curentul produs este de tip continuu (similar cu cel din baterii), iar pentru a-l folosi în casă ai nevoie de un aparat numit invertor, care îl transformă în curent alternativ. Curentul alternativ e tipul de electricitate pe care îl folosesc toate aparatele din casă, de la frigider la mașina de spălat.

Energia produsă merge direct la consumatorii din locuință. Dacă produci mai mult decât consumi la un moment dat, și în zilele însorite de vară asta se întâmplă frecvent, surplusul are două destinații posibile: fie se stochează într-o baterie, dacă ai una instalată, fie se injectează automat în rețeaua de distribuție. În al doilea caz, devii ceea ce se numește prosumator, adică o persoană care atât produce, cât și consumă energie, și primești compensare financiară de la furnizorul de energie. Noaptea, când panourile nu produc, consumi din rețea în mod normal sau din energia stocată în baterie.

Un aspect pe care mulți îl subestimează: producția variază semnificativ în funcție de sezon. Vara, un sistem de 10 kW produce până la 1.800 kWh pe lună, mult mai mult decât consumul unei case obișnuite. Iarna, producția scade la circa 400 kWh pe lună, acoperind parțial necesarul. Pe întreg anul, media este de aproximativ 14.000 kWh, suficient pentru a acoperi integral consumul unei familii de 4 persoane și a genera surplus.

Durata de viață a componentelor este generoasă: panourile funcționează 25-30 de ani, invertorul 10-15 ani, iar bateriile 10 ani. Întreținerea este minimă: o spălare a panourilor de două ori pe an și o verificare periodică sunt tot ce trebuie.

Din ce e compus un sistem fotovoltaic complet

Un sistem fotovoltaic modern vine ca un pachet integrat. Iată componentele principale și rolul fiecăreia.

Panourile fotovoltaice

Sunt elementele vizibile, plăcile mari, de regulă negre sau albastru-închis, montate pe acoperiș. Tehnologia dominantă în 2026 este cea monocristalină, cu eficiență de 22-24%, ceea ce înseamnă că aproape un sfert din energia solară care ajunge pe suprafața panoului este transformată în electricitate. Fiecare panou are o putere de 550-600 W, iar pentru un sistem de 10 kW ai nevoie de aproximativ 17-18 panouri.

Invertorul

Este creierul sistemului. Convertește curentul continuu produs de panouri în curent alternativ utilizabil în casă. Există trei tipuri principale: on-grid (conectat la rețea, fără baterie), hibrid (conectat la rețea și la baterie) și off-grid (independent de rețea, pentru zone izolate). Majoritatea sistemelor rezidențiale folosesc invertoare hibride, care permit și stocarea energiei.

Structura de montaj și cablajele

Structura de aluminiu fixează panourile pe acoperiș. Cablajele conectează panourile între ele și cu invertorul. Aceste componente sunt standardizate și nu necesită întreținere specială. Un detaliu important: montajul nu deteriorează acoperișul, deoarece panourile se fixează pe cleme speciale care nu perforează țigla sau tabla.

Bateria de stocare (opțională)

Permite stocarea energiei produse ziua pentru utilizarea seara sau în zilele înnorate. Adaugă 2.000-4.000 EUR la costul sistemului, dar oferă independență energetică reală. În 2026, prețurile bateriilor au scăzut cu circa 30% față de acum doi ani, făcându-le mai accesibile. Întregul ansamblu, adică panouri, invertor, structură și cablaje, formează sisteme fotovoltaice cu montaj inclus, disponibile în configurații de la 5 kW la peste 100 kW.

Montajul: cât durează și ce presupune

Procesul de instalare panouri fotovoltaice acasă durează de regulă 1-3 zile, de la montajul fizic până la configurarea și testarea completă a sistemului. Iată ce presupune concret.

Evaluarea inițială

Un specialist vizitează locuința, măsoară acoperișul, verifică orientarea și structura și analizează consumul pe baza facturilor din ultimele 12 luni. Pe baza acestor date, dimensionează sistemul optim pentru nevoile tale.

Montajul fizic

Echipa de instalare fixează structura pe acoperiș, montează panourile, instalează invertorul de regulă în garaj sau în camera tehnică și conectează cablajele. Totul se face fără a deteriora acoperișul, panourile se fixează pe cleme care nu perforează țigla.

Punerea in funcțiune

După montaj, invertorul este configurat, sistemul este testat și se verifică dacă totul funcționează corect. Se pregătește și documentația pentru statutul de prosumator, certificatul care îți permite să injectezi surplusul de energie în rețea și să primești compensare.

Documentația de prosumator

Această etapă presupune depunerea unei cereri la operatorul de distribuție, obținerea unui aviz tehnic și montarea unui contor bidirecțional, adică un contor special care măsoară atât cât consumi din rețea, cât și cât injectezi. Procesul durează în medie 2-4 săptămâni. Instalatorii serioși, cum este echipa Siana Energie, gestionează această documentație integral, fără să te trimită să alergi după hârtii.

Cât costă și cum finanțezi

Un sistem fotovoltaic complet de 10 kW costă în 2026 între 5.500 și 9.000 EUR cu montaj inclus. Prețul depinde de brandul echipamentelor, complexitatea acoperișului și opțiunile suplimentare, cum ar fi bateria sau monitorizarea smart.

Programul Casa Verde, prin care statul oferea o subvenție nerambursabilă de până la 30.000 de lei, a fost suspendat în 2025 din cauza constrângerilor bugetare. La data publicării acestui articol, AFM nu a anunțat o nouă sesiune pentru 2026 și nicio dată clară de reluare. Dacă te interesează subvenția, cel mai bun lucru pe care îl poți face acum este să pregătești dosarul din timp. Când o sesiune se deschide, locurile se epuizează înminute.