Alimente neperisabile pe care e recomandat să le ai în casă în caz de urgență. Ce poți adăuga pe lista de cumpărături

Află ce alimente neperisabile și produse esențiale este recomandat să ai în casă în caz de urgență, război, pandemie sau dezastre naturale.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 31 Mai 2026, 17:16 | Actualizat Duminica, 31 Mai 2026, 17:18
Alimente neperisabile pe care este recomandat să le ai în caz de urgență | Shutterstock
Situațiile din ultima perioadă i-au făcut pe mulți oameni să se gândească mai atent la siguranța lor și la modul în care se pot pregăti pentru eventuale situații de criză. Incidentul cu drona căzută la Galați a stârnit îngrijorare în rândul populației, însă nu doar războiul din Ucraina ar trebui să ne determine să avem provizii de rezervă.

Alimentele neperisabile sunt utile nu doar în cazul unui conflict, ci și în situații precum dezastre naturale, pene de curent, inundații sau pandemii. Situațiile de urgență pot apărea oricând, iar accesul la hrană și produse esențiale poate deveni dificil.

Fie că este vorba despre o perioadă scurtă sau una de lungă durată, hrana este esențială pentru supraviețuire. Deși fiecare produs are un termen de valabilitate, anumite alimente pot fi consumate și după expirarea acestuia, dacă au fost depozitate corespunzător. Păstrarea corectă a alimentelor este esențială pentru a le menține sigure și consumabile pe termen lung.

Mierea

Mierea este unul dintre alimentele cunoscute pentru rezistența sa în timp. Datorită conținutului ridicat de zahăr și proprietăților naturale antibacteriene, aceasta poate rezista ani întregi dacă este depozitată corect. În plus, mierea conține numeroși nutrienți benefici și poate fi consumată de aproape orice categorie de persoane.

Untul de arahide

Untul de arahide poate fi inclus cu succes pe lista alimentelor neperisabile necesare în caz de urgență. Acesta poate rezista chiar și până la cinci ani după data expirării, dacă este păstrat în condiții corespunzătoare. Este bogat în grăsimi sănătoase și vitamina E, oferind energie și nutrienți importanți organismului.

Orezul

Orezul este unul dintre cele mai recomandate alimente pentru stocurile de urgență. Orezul alb poate rezista ani de zile dacă este păstrat într-un recipient etanș și într-un loc uscat. Este ușor de preparat, oferă senzația de sațietate pentru mai mult timp și poate fi combinat cu numeroase alte alimente.

Fasolea

Fasolea este bogată în fibre și proteine și poate fi depozitată pentru perioade îndelungate. Deși fasolea uscată necesită un timp mai mare de preparare, există și variante la conservă, mult mai practice în situații de urgență. Consumul de fasole contribuie la digestie și poate înlocui parțial proteinele din carne.

Carnea deshidratată

Carnea deshidratată este o sursă importantă de proteine și poate fi extrem de utilă în situații de urgență. Aceasta poate fi cumpărată din magazine și păstrată într-un loc răcoros și ferit de lumină. Dacă este depozitată corect, poate rezista până la două luni.

Batoanele energizante

Batoanele energizante sunt ideale pentru situațiile de urgență pe termen scurt. Nu necesită preparare și pot fi consumate imediat. Deși nu oferă sațietate pentru o perioadă foarte lungă, reprezintă o sursă rapidă de energie.

Laptele praf și cafeaua instant

Laptele praf poate fi păstrat pentru perioade îndelungate dacă este depozitat într-un loc uscat și răcoros. În mod similar, cafeaua instant poate rezista mult timp și este utilă pentru confortul zilnic în situații dificile.

Alte produse esențiale în caz de urgență

Nu doar alimentele neperisabile ar trebui să fie prioritare într-o situație de criză. Apa este absolut esențială pentru supraviețuire. Specialiștii recomandă o rezervă de minimum patru litri de apă pe zi pentru fiecare persoană, necesară atât pentru consum, cât și pentru igienă și gătit.

De asemenea, este recomandat să ai în casă:

  • baterii de rezervă pentru lanterne și alte dispozitive;
  • o trusă de prim ajutor;
  • medicamente esențiale;
  • produse de igienă personală;
  • haine groase și pături;
  • telefoane și acumulatori externi;
  • hărți și surse alternative de iluminat.

Pregătirea din timp poate face diferența în momentele dificile și îți poate oferi mai multă siguranță și liniște în situații neprevăzute.

