(P) ISOMAT România consolidează relația cu profesioniștii din construcții prin lansarea IsoPro by Isomat

Pentru ISOMAT România, ultimii trei ani au reprezentat o etapă importantă de consolidare a prezenței pe piața locală, susținută prin investiții constante în capacitățile de producție, dezvoltarea echipei și întărirea relației cu profesioniștii din construcții.

Publicat: Joi, 15 Ianuarie 2026, 11:48
În paralel, compania a urmărit construirea unor parteneriate durabile, bazate pe încredere, expertiză tehnică și rezultate concrete în șantier.

IsoPro by Isomat – instrument strategic în parteneriatul cu profesioniștii din construcții

IsoPro by Isomat – www.isopro.ro însumează o serie de beneficii digitalizate din care aplicatorii profesioniști pot alege în funcție de nevoile și dorințele lor, simplu ușor, transparent.

Membrii clubului IsoPro by Isomat au acces la:

  • Instruire de specialitate și workshop-uri gratuite;
  • Resurse digitale actualizate pentru documentare rapidă;
  • Consultanță tehnică direct de la experții ISOMAT;
  • Campanii și oferte dedicate exclusiv profesioniștilor;
  • Premii utile și practice pentru meșteri.

Clubul este structurat pe trei niveluri – Silver, Gold și Platinum – și permite transformarea achizițiilor de produse ISOMAT în puncte, care pot fi ulterior valorificate în beneficii și recompense relevante pentru activitatea profesională. Membrii beneficiază, de asemenea, de instruire de specialitate, consultanță tehnică și campanii dedicate.

Conceptul „Din Meșter Priceput, Expert Recunoscut” reflectă angajamentul ISOMAT de a susține dezvoltarea profesională și recunoașterea aplicatorilor care aleg constant soluțiile companiei.

În acest context, IsoPro by Isomat a devenit un instrument esențial pentru consolidarea colaborării cu specialiștii și aplicatorii profesioniști din piață și pentru creșterea gradului de implicare și fidelitate în rândul aplicatorilor care aleg constant soluțiile ISOMAT.

Conceput ca o investiție pe termen lung în parteneriatul cu aplicatorii produselor ISOMAT, programul oferă o combinație de know-how tehnic, resurse digitale și suport concret pentru activitatea din șantier.

Despre ISOMAT

ISOMAT este un producător de materiale pentru construcții cu o prezenta globală, fondat în 1980, este în prezent unul dintre cei mai importanți producători de materiale de construcții din Europa de Sud-Est, având 3 fabrici de producție în Grecia, România și Serbia, filiale în Germania, Turcia, Bulgaria, România, Serbia și Slovenia și exporturi în mai mult de 60 de țări din întreaga lume.

Compania produce și oferă o gamă largă de produse de tehnologie avansată la prețuri accesibile. În special, produce și comercializează următoarele 6 categorii principale de produse:

  • Materiale Hidroizolante
  • Vopsele & Tencuieli
  • Adezivi & Chituri
  • Materiale Pentru Reparații
  • Aditivi Pentru Betoane & Mortare
  • Pardoseli

Principalul nostru obiectiv este să continuăm dezvoltarea organică, bazată pe principii sustenabile, ce guvernează felul în care noi ne adresăm partenerilor noștri, oferindu-le atât produse pe care se pot baza cat si oportunități de dezvoltare profesionala.

IsoPro by Isomat reunește aplicatori profesioniști care aleg constant produsele ISOMAT. Implicarea lor este apreciată și susținută prin beneficii dedicate și un raport calitate–preț competitiv.

Prin lansarea IsoPro by Isomat, compania demonstrează că investiția în parteneri înseamnă mai mult decât produse – înseamnă expertiză susținută, recunoaștere profesională și un parteneriat solid construit pe încredere, comunicare și obiective comune. – declară Tiberiu Pop Director General Isomat România.

