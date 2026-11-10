(P) Managementul costurilor flotei auto: provocări și soluții

Într-un sector în care prețul combustibilului, costurile cu personalul și modificările legislative influențează direct profitabilitatea, managementul costurilor flotei auto devine o prioritate strategică pentru orice companie care operează vehicule.

Pentru transportatori, dar și pentru companiile din distribuție, logistică sau servicii, provocarea nu mai constă doar în reducerea cheltuielilor, ci și în identificarea oportunităților de optimizare, fără a compromite calitatea serviciilor.

În acest context, digitalizarea și utilizarea datelor operaționale reprezintă instrumente esențiale pentru un control mai bun asupra costurilor.

România, un jucător important în transportul rutier european

Transportul rutier de mărfuri reprezintă unul dintre sectoarele în care România deține o poziție importantă la nivel european. Potrivit datelor Eurostat, în 2025, transportul rutier de mărfuri din Uniunea Europeană a atins aproximativ 1.886 de miliarde de tone-kilometru, în creștere cu 0,9% față de anul anterior.

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România se situează în rândul primelor zece state membre după volumul activității de transport rutier, măsurat în tone-kilometru. În 2024, transportatorii români au realizat aproximativ 67 de miliarde de tone-kilometru, reprezentând circa 3,6% din totalul Uniunii Europene. Un indicator relevant pentru competitivitatea transportatorilor români este și activitatea de transport internațional între alte state decât România (cross-trade). Conform Eurostat, în 2025, România a deținut 9,2% din activitatea cross-trade a UE, ocupând locul al treilea, după Polonia și Lituania.

Această poziție reflectă importanța companiilor românești în lanțurile logistice europene, dar și expunerea acestora la fluctuațiile economice și la reglementările internaționale.

Contextul economic și legislativ în 2026: presiune asupra costurilor de transport

Anul 2026 aduce provocări semnificative pentru companiile care administrează flote auto. Potrivit prognozei economice publicate de Comisia Europeană în mai 2026, creșterea economică a României este estimată la doar 0,1%, în timp ce inflația medie anuală este prognozată la 7%.

Creșterea prețurilor la energie, consolidarea fiscală și încetinirea consumului influențează activitatea companiilor de transport, care trebuie să gestioneze cheltuieli operaționale ridicate într-un mediu economic dificil. Presiunea asupra costurilor este vizibilă și la nivel european. Conform unui raport IRU x Upply x Ti, prețul mediu al motorinei în UE a ajuns la 1,94 euro/litru în trimestrul al doilea din 2026, cu 27% peste nivelul aceleiași perioade din 2025.

În paralel, modificările legislative introduc noi cerințe de conformitate și planificare financiară. În România, aplicarea sistemului TollRo, începând cu 1 octombrie 2026, schimbă cadrul de taxare rutieră pentru vehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone.

La nivel european, de la 1 iulie 2026, obligațiile privind tahografele inteligente și respectarea timpilor de conducere și odihnă se extind și asupra anumitor vehicule comerciale ușoare de peste 2,5 tone, utilizate în transportul internațional și operațiunile de cabotaj.

Aceste schimbări impun companiilor o abordare mai riguroasă a bugetării, monitorizării și controlului operațional.

Care sunt cele mai importante costuri în managementul flotelor auto?

Structura cheltuielilor diferă în funcție de tipul vehiculelor, dimensiunea flotei și specificul activității. Totuși, câteva categorii au un impact major asupra costului total de operare.

1. Combustibilul și consumul nejustificat

Combustibilul reprezintă una dintre cele mai importante cheltuieli operaționale, în special pentru flotele de transport greu. Costurile sunt influențate nu doar de prețul motorinei, ci și de stilul de conducere, traseele utilizate, încărcarea vehiculelor, funcționarea la ralanti și eventualele pierderi de carburant.

De exemplu, pentru un camion care parcurge 120.000 km anual, cu un consum mediu de 30 l/100 km, o reducere de doar 5% a consumului înseamnă 1.800 de litri economisiți anual.

La nivelul unei flote de zeci sau sute de vehicule, impactul financiar poate deveni considerabil.

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