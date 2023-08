(P) Optimizarea SEO atunci și acum: iată pe ce să te concentrezi în prezent

În trecut, activitatea de optimizare SEO presupunea, în linii mari, să te concentrezi pe cuvinte cheie și link-uri interne, însă, astăzi, abordarea trebuie să fie mai degrabă calitativă și nu cantitativă. Cel mai mare motor de căutare din lume, Google, ține din ce în ce mai mult cont de intenția utilizatorilor și experiența acestora de navigare, iar, în calitate de expert în marketing online, trebuie să fii întotdeauna la curent cu update-urile de algoritmi și să iei în considerare, pe lângă densitatea de keyword-uri, și factori precum backlink-urile de pe site-uri respectabile, engagement-ul din social media, cât de intuitivă este varianta de mobile a site-ului etc.

Practic, așa cum arată agenția de optimizare SEO iAgency , activitatea de Search Engine Optimization este, în 2023, una complexă și care "reclamă" un set numeros de skill-uri și know how, atât tehnice, cât și sociale și creative. Spre exemplu, repetarea la intervale regulate a acelorași expresii nu mai este suficientă, fiind nevoie de conturarea unei experiențe a utilizatorilor care să convertească (să se traducă în acțiuni, achiziții etc.).

