România ar putea întâlni SUA, Australia și Paraguay! Tragerea la sorţi pentru CM 2026 a fost liveVIDEO pe Antena 1 şi AntenaPLAY

Tragerea la sorţi a grupelor World Cup 2026. Iată ce au decis bilele!
Grupa A: Mexic, Coreea de Sud, Africa de Sud, Danemarca - Macedonia de Nord / Cehia - Irlanda
Grupa B: Canada, Elveția, Qatar, Italia - Irlanda de Nord / Țara Galilor - Bosnia Herțegovina
Grupa C: Brazilia, Maroc, Scoția, Haiti
Grupa D: SUA, Australia, Paraguay, Turcia - România / Slovacia - Kosovo
Grupa E: Germania, Ecuador, Coasta de Fildeș, Curacao
Grupa F: Olanda, Japonia, Tunisia, Ucraina - Suedia / Polonia - Albania
Grupa G: Belgia, Iran, Egipt, Noua Zeelandă
Grupa H: Spania, Uruguay, Arabia Saudită, Capul Verde
Grupa I: Franţa, Senegal, Norvegia, Irak vs. Bolivia / Surinam
Grupa J: Argentina, Austria, Algeria, Iordania
Grupa K: Portugalia, Columbia, Uzbekistan, RD Congo – Noua Caledonie / Jamaica
Grupa L: Anglia, Croatia, Panama, Ghana
Update 19:50: A început tragerea la sorți! Prima naţională gazdă extrasă a fost Canada, care merge în Grupa B, cea de-a doua Mexic, care merge în Grupa A, iar cea de-a treia SUA, naţională care va face parte din Grupa D.
Update 19:30: Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a fost recompensat cu premiul pentru pace din partea FIFA.
Evenimentul a fost comentat de Andrei Rădulescu din cabina de comentariu, iar în platoul Observator au fost invitați prezentatorul Observator, Florin Căruceru, prezentatorul Antena Sport, Dan Pavel și foşti jucători care au evoluat pentru România la Campionatul Mondial.
Echipele care intră în tragerea la sorți:
Urna 1: Canada, Mexic, SUA, Spania, Argentina, Franţa, Anglia, Brazilia, Portugalia, Ţările de Jos, Belgia, Germania
Urna 2: Croaţia, Maroc, Columbia, Uruguay, Elveţia, Japonia, Senegal, Iran, Coreea de Sud, Ecuador, Austria, Australia
Urna 3: Norvegia, Panama, Egipt, Algeria, Scoţia, Paraguay, Tunisia, Coasta de Fildeş, Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudită, Africa de Sud
Urna 4: Iordania, Capul Verde, Ghana, Curaçao, Haiti, Noua Zeelandă, Play-off Europa A, B, C şi D, Play-Off FIFA 1 şi 2
Programul meciurilor de la baraj - Zona Europa
Meciul Turcia - România se joacă pe 26 martie 2026, pe terenul adversarilor noştri, iar învingătoarea va da piept cu învingătoarea dintre Slovacia şi Kosovo, în marea finală de pe 31 martie.
România şi Turcia s-au întâlnit ultima dată în noiembrie 2017, într-un meci amical, iar atunci "tricolorii" s-au au învins cu scorul 2-0, după o ”dublă” a lui Gicu Grozav.
Italia - Irlanda de Nord vs. Țara Galilor - Bosnia Herțegovina
Ucraina - Suedia vs. Polonia - Albania
Turcia - România vs. Slovacia - Kosovo
Danemarca - Macedonia de Nord vs. Cehia - Irlanda
Play-off FIFA
RD Congo – Noua Caledonie / Jamaica
Irak – Bolivia / Surinam
Procedura tragerii la sorţi a grupelor Cupei Mondiale 2026
Tragerea va începe cu echipele din urna 1, care vor fi repartizate în grupele A – L.
Apoi se va continua în ordine: urna 2, urna 3, urna 4.
Poziţii prestabilite ale gazdelor: Mexic – poziţia A1 (bila verde), Canada – poziţia B1 (bila roşie), SUA – poziţia D1 (bila albastră).
Celelalte nouă echipe cu coeficient FIFA superior din urna 1 vor fi alocate automat pe poziţia 1 din grupa în care sunt extrase.
FIFA a anunţat că, pentru echilibrul competitiv şi separarea traseelor spre semifinale, Spania (locul 1 FIFA) şi Argentina (locul 2) vor fi repartizate aleatoriu pe trasee opuse. Acelaşi lucru e valabil şi pentru Franţa (locul 3) şi Anglia (locul 4). Acest mecanism asigură că, dacă îşi câştigă grupele, primele două echipe din clasament nu se vor întâlni înaintea finalei.
Nicio grupă nu poate avea mai mult de o echipă din aceeaşi confederaţie, cu excepţia UEFA, care are 16 reprezentante.
Programul final al meciurilor, invlusiv stadioanele şi orele de disputare, va fi confirmat sâmbătă, 6 decembrie.
