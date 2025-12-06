Cum arată acum Noni Ene, băiețelul simpatic din celebra reclamă la brânză topită

Băiețelul simpatic din celebra reclamă la brânză topită a cucerit o țară întreagă în copilăria lui.

După reclama care l-a făcut cunoscut, Noni Ene și-a continuat cariera artistică, devenind cântăreț. | Facebook

Tânărul actor Noni Ene a cucerit România în reclama la brânză topită în care spunea “Dacă mă sărută data viitoare?”. Băiețelul cu gropițe în obraji și tunsoare castron care făcea senzație la începutul anilor 2000 are acum 33 ani.

Cum arată acum Noni Ene, la vârsta de 33 ani

Tânărul activează în continuare în domeniul artistic, reușind să își construiască deja o carieră de succes.

Noni Ene a reușit să devină celebru înainte ca „viral” să devină un termen popular la noi în țară. Imaginile cu ei din reclama la brânza topită au intrat în memoria colectivă.

Mai mulți copii din reclame, exact cum a fost și cea cu fetița care făcea reclamă la salam săsesc, au devenit vedete fără să știe, iar acum telespectatorii sunt curioși să afle cum arată acum puștii de altă dată.

Noni Ene și-a croit propriul drum în domeniul artistic, dar a renunțat să mai fie în lumina reflectoarelor. La 23 de ani de la succesul pe care l-a înregistrat, băiețelul simpatic s-a transformat acum într-un bărbat de 33 ani.

În anul 1996, el a ales muzica și are acum o carieră de peste un deceniu în acest domeniu artistic. Încă din copilărie s-a remarcat pentru timbrul său vocal unic.

Noni a paticipat apoi și la Festivalul Mamaia Copiilor, unde a interpretat o piesă de-a cântărețului Adrian Daminescu și a reușit să câștige trofeul pentru interpretare.

Tânărul cântăreț a reprezentat în 2003 România în Belarus acolo unde a reușit să obțină trofeul Slavianski Bazar. În 2004, puștiul a participat la festivalul european de muzică pentru copii Eurovision Junior Song Contest cu piesa „Îți mulțumesc”.

Noni Ene a participat în trecut și la faimoasa emisiune Abracadabra, acolo unde s-a remarcat prin energia și carisma lui, aceea devenind rampa de lansare în cariera sa.

În 2006, tânărul artist a lansat primul lui CD care s-a numit „Îți mulțumesc”, iar în 2010 a fost ales de Walt Disney Records să înregistreze piesa „I Wouldn’t Change a Thing” de pe coloana sonoră a filmului Camp Rock 2.

În adolescență, Noni Ene a făcut parte din proiectul muzical Numai cu Acordul Minorilor, acolo unde a fost coleg cu alți artiști cunoscuți precum Bubu Cernea, Alina Eremia, Ana Baniciu și Liviu Teodorescu, potrivit Viva.

Începând cu anul 2011, Noni Ene a decis să se focuseze pe muzica dance și chiar și astăzi continuă să producă și să cânte acest gen muzical. El a lansat mai multe melodii de succes, inclusiv „Give me the sunlight”, piesă de un mare succes în Franța. În 2012, Noni lansează piesa de succes Agapi Mou împreună cu Bob Taylor, iar în 2013 single-ul Amare, apoi Money Chin.

Single-ul său „No te puedo olvidar” lansat în 2014 a ajuns să fie în topurile muzicale în țări ca Spania, Elveția și Azerbaidjan.

Artistul își continuă și astăzi cariera muzicală, fiind foarte dedicat și pasionat de tot ceea ce face.

