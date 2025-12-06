Rugăciunea pe care o rostesc creștinii de Sfântul Nicolae. Ce cuvinte se înalță către cer în seara de 6 decembrie

Antena Căutare
Sfântul Nicolae este prăznuit în fiecare an pe data de 6 decembrie, iar credincioșii obișnuiesc să înalțe rugăciuni și mulțumiri către „Făcătorul de minuni” în fiecare seară de această sărbătoare.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 06 Decembrie 2025, 07:55 | Actualizat Joi, 04 Decembrie 2025, 12:37
Sfântul Nicolae este o sărbătoare pe care o așteaptă mii de credincioși cu sufletul la gură an de an. Atât cei mici, cât și cei mari sunt nerăbdători ca ziua cea sfântă să îi introducă în spitirul sărbătorilor de iarnă, iar rugăciunile pe care le înalță în această zi sunt rostite cu multă pace și bucurie în suflet, mai ales că de acum totul începe să prindă contur.

Anul acesta, ziua cea sfântă pică într-o zi de Sâmbătă, iar cei care îi poartă numele Sfântului Ierarh sărbătoresc alături de prieteni și de familie una dintre cele mai frumoase zile din an, mai ales că toată lumea primește cadouri și se bucură de sărbătoare așa cum se cuvine.

Tradițiile și obiceiurile sunt nelipsite din casele credincioșilor, iar rugăciunea pe care o rostesc aceștia în seara de 6 decembrie este, de asemenea, un lucru pe care ei obișnuiesc să îl facă, cerându-i Sfântului Nicolae protecție, sănătate și pace în suflet.

Rugăciunea care se rostește în această zi este puternică, plină de însemnătate și reușește să creeze o conexiune specială cu Dumnezeu

Iată una dintre cele mai puternice rugăciuni care se înalță către cer în această zi sfântă sărbătoare:

„O, preabunule părinte Nicolae, păstorul și învățătorul celor ce aleargă cu credință către a ta folosire și cu fierbinte rugăciune te cheamă pe tine, sârguiește degrab a le ajuta. Izbăvește turma lui Hristos de lupii ce o răpesc pe ea și toate părțile creștinești le ocrotește și le păzește, prin sfintele tale rugăciuni, de gâlcevile lumești, de cutremur, de venirea altor neamuri, de robie și de războiul cel dintre noi, de foamete, de potop, de sabie, de boală și de moarte grabnică.

Și precum ai miluit pe cei trei bărbați care ședeau în temniță și i-ai izbăvit pe ei de mânia împăratului și de tăierea sabiei, așa ne miluiește și pe noi cei ce cu mintea, cu cuvântul și cu lucrul suntem întru întunericul păcatelor și ne izbăvește de mânia lui Dumnezeu și de chinul cel veșnic ca prin mijlocirea ta, cu ajutorul, cu mila și cu harul lui Hristos, Dumnezeu să ne dea viață liniștită și fără de păcat, ca să viețuim în veacul acesta, și de partea stării de-a stânga să ne izbăvească și în partea de-a dreapta, împreună cu toți sfinții, să ne învrednicim. Amin.”

Sfântul Nicolae, unul dintre cei mai așteptați sfinți din an

Cunoscut și sub denumirea de „Făcătorul de minuni” sau „Biruitorul de popor”, Sfântul Nicolae a trăit în secolul al IV-lea, făcând fapte bune față de cei năpăstuiți și fără posibilități și mângâiându-i pe cei aflați în necaz.

El octrotea copiii, îi alina pe cei sărmani și avea credință nemărginită față de Dumnezeu.

A fost un copil milos, curajos, înțelept și provenea dintr-o familie înstărită, dar care l-a învățat cât de frumos este să împartă cu ceilalți bunătatea și smereniea ori de câte ori se ivea ocazia.

Pentru faptele sale și pentru generozitatea de care a dat dovadă, el a devenit un simbol al bunătății și al dărniciei, motiv pentru care în tradiția românească acesta aduce daruri în ghetuțe în noaptea de 5 spre 6 decembrie.

Copiii îl iubesc pe Moș Nicolae și obișnuiesc să înalțe rugăciuni către el pentru îndeplinirea tuturor dorințelor.

