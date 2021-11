(P) Rezervă-ți vacanța la un preț special la Târgul de turism de la Hello Holidays!

Avem soluția ideală: vino la Târgul de Turism de la Hello Holidays, ce se desfășoară atât online, pe site-ul agenției, dar și fizic la cele două sedii din București, respectiv Agentie de turism din Piața Romană nr. 9 și Agenția Kaufland-Odăi, Șoseaua Alexandriei nr. 152.

Ofertele Hello Magic Sales se desfășoară în perioada 11-15 noiembrie și includ reduceri tentante pentru toți cei care vor să se bucure de oferte First Minute pentru anul 2022 sau vacanțe la preț special pentru sfârșitul acestui an, inclusiv de Revelion. Ofertele tentante pentru anul 2022 cuprind și posibilitatea de a cumpăra vacanțe cu doar 10% avans, 20% din sumă poate fi plătită până la 28 februarie, iar restul cu o lună înainte de plecare. În cele ce urmează, îți prezentăm câteva dintre ofertele de nerefuzat de care te poți bucura la Târgul de Turism Hello Holidays!

Egipt este una dintre destinațiile preferate din această perioadă, unde poți petrece o vacanță de neuitat, lăsând în urmă frigul și atmosfera mohorâtă din țară. Toate sejururile din Egipt au o reducere de până la 45% pentru plecările din noiembrie și decembrie. Este o ofertă unică, pe care te sfătuim să nu o ratezi. Iată care sunt cele mai tentante sejururi Hurghada 2021 de la Hello Holidays.

Dacă vrei să petreci 7 nopți în Hurghada, îți recomandăm un Sejur Egipt - Makadi Bay la Hotel Jaz Aquaviva. Aici, te vei bucura atât de frumusețile zonei, dar și de incredibilul parc acvatic Makadi Water World, gazduit chiar de către resort. Data de plecare este 12.12.2021, iar pachetul turistic include următoarele: 7 nopți de cazare la hotel de 5 stele, transport cu avionul, mese all inclusiv, asistență turistică, taxe de aeroport și transfer aeroport-hotel-aeroport.

Pentru cei care vor să petreacă un sejur la malul mării, în Hurghada, avem pachetul turistic ideal: Sejur Egipt - Hurghada, la Titanic Beach Spa and Aqua Park. Un sejur de 7 nopți, cu plecare din data de 05.12.2021. Complexul hotelier a fost deschis în anul 2007, este cotat cu 5 stele și este amplasat chiar pe malul mării. Lângă hotel vei regăsi și un aqua park. Oferta include 7 nopți de cazare, mese UA, transport cu avionul, taxe de aeroport, transfer aeroport-hotel-aeroport și asistență turistică.

Acestea au fost doar două dintre ofertele pe care le poți rezerva cu destinația Hurghada, însă pe site și în Agențiile Hello Holidays te poți bucura de mult mai multe, nu doar pentru Egipt.

Pentru Revelion, circuitele cu avion sau autocar pentru Cappadocia, Istanbul, Skopje, Chișinău sau Atena au reduceri de 15%. Dacă vrei să petreci Revelionul în Bulgaria, te vei bucura de pachete turistice cu reducere de 30%. Vrei să petreci un sejur de neuitat în Grecia? Pentru lunile mai și septembrie 2022 plătești doar 109 euro/persoană pentru un sejur de 7 nopți cu autocarul în Halkidiki, Thassos sau Paralia Katerini.

Pentru mai multe oferte de nerefuzat, intră pe site-ul Hello Holidays sau mergi în una dintre agenții!