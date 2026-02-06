(P) Rolul biogazului și al biomasei în lupta împotriva schimbărilor climatice

Antena Căutare
Schimbările climatice reprezintă una dintre cele mai mari provocări ale secolului XXI, iar tranziția către surse de energie regenerabilă este esențială pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Publicat: Vineri, 06 Februarie 2026, 11:06

În acest context, biogazul și biomasa joacă un rol strategic, oferind soluții sustenabile pentru producerea de energie, valorificarea deșeurilor și reducerea dependenței de combustibilii fosili. Prin utilizarea resurselor organice regenerabile, aceste surse contribuie activ la economia circulară și la protejarea mediului înconjurător.

Ce sunt biomasa și biogazul și de ce sunt considerate surse de energie verde

Biomasa reprezintă materia organică de origine vegetală sau animală care poate fi utilizată pentru producerea de energie. Aceasta include resturi agricole (paie, coceni, gunoi de grajd), deșeuri forestiere, culturi energetice dedicate, dar și deșeuri biodegradabile provenite din gospodării sau industrie. Fiind o resursă regenerabilă, biomasa se reînnoiește constant prin procese naturale și activități agricole, ceea ce o transformă într-o alternativă viabilă la combustibilii fosili. Utilizarea biomasei contribuie la reducerea cantității de deșeuri și la scăderea emisiilor nete de carbon.

Biogazul este produs prin digestia anaerobă a biomasei, un proces biologic prin care microorganismele descompun materialele organice în absența oxigenului. Rezultatul este un amestec de gaze, în principal metan și dioxid de carbon, care poate fi utilizat pentru producerea de energie electrică, energie termică sau biometan. Un avantaj major al biogazului este faptul că transformă deșeurile problematice într-o resursă valoroasă, reducând simultan poluarea și emisiile de gaze cu efect de seră.

Impactul biogazului asupra reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră

Metanul este un gaz cu efect de seră extrem de puternic, având un impact climatic de peste 25 de ori mai mare decât dioxidul de carbon. Prin producerea biogazului, metanul rezultat din descompunerea naturală a deșeurilor este captat și utilizat controlat, în loc să fie eliberat direct în atmosferă. Astfel, biogazul contribuie semnificativ la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și la limitarea încălzirii globale. Energia produsă într-o statie de biogaz Genesis Biopartner poate înlocui combustibilii fosili utilizați în centrale electrice, sisteme de încălzire sau transport. Această substituție reduce emisiile de dioxid de carbon și sprijină tranziția către un sistem energetic mai curat și mai sustenabil.

Rolul biomasei în economia circulară și protecția mediului

Biomasa este un element central al economiei circulare, deoarece promovează reutilizarea resurselor și reducerea risipei. Deșeurile organice care ar ajunge în depozite de gunoi sunt transformate în energie, compost sau îngrășăminte naturale. Această abordare reduce poluarea solului și a apei, limitează emisiile de gaze nocive și contribuie la o gestionare mai eficientă a resurselor naturale.

Utilizarea biomasei sprijină dezvoltarea agriculturii sustenabile și oferă fermierilor surse suplimentare de venit. Digestatul rezultat în urma producției de biogaz poate fi folosit ca îngrășământ natural, îmbunătățind fertilitatea solului și reducând necesitatea fertilizanților chimici.

Contribuția biogazului și biomasei la securitatea energetică

Biogazul și biomasa permit producerea de energie la nivel local, utilizând resurse disponibile în proximitate. Această producție descentralizată reduce pierderile de energie din transport și crește reziliența sistemelor energetice. În același timp, investițiile în aceste surse contribuie la diminuarea dependenței de importurile de energie și la stabilizarea prețurilor pe termen lung.

Provocări în dezvoltarea biogazului și biomasei

Dezvoltarea proiectelor de biogaz și biomasă presupune investiții inițiale semnificative, acces la tehnologii moderne și un cadru legislativ stabil. Lipsa infrastructurii și a stimulentelor financiare poate încetini adoptarea acestor soluții. Cu toate acestea, prin politici publice eficiente, fonduri europene și parteneriate public-private, aceste bariere pot fi depășite.

Perspectivele pentru biogaz și biomasă în contextul schimbărilor climatice

Viitorul biogazului și biomasei este strâns legat de inovația tehnologică și de implementarea strategiilor climatice ambițioase. Tehnologiile moderne permit creșterea eficienței energetice și reducerea costurilor, făcând aceste surse tot mai competitive. Integrarea lor în mixul energetic este esențială pentru atingerea neutralității climatice și pentru construirea unui sistem energetic durabil.

Biogazul și biomasa reprezintă soluții durabile și eficiente în lupta împotriva schimbărilor climatice, contribuind la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, la valorificarea deșeurilor și la creșterea securității energetice. Prin adoptarea pe scară largă a acestor surse de energie regenerabilă, societatea poate face pași concreți către un viitor mai curat, mai sigur și mai prietenos cu mediul. Investițiile în biogaz și biomasă nu sunt doar o opțiune strategică, ci o necesitate pentru protejarea planetei și asigurarea dezvoltării durabile pe termen lung.

