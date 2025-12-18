(P) Rolul farmaciilor în menținerea sănătății digestive

Pentru mulți români, vizita într-o farmacie de încredere, în apropiere de ei, unde pot primi sfaturi utile de la un farmacist, poate reprezenta primul pas în conștientizarea riscurilor asociate cu problemele sistemului digestiv, implicit cele legate de problemele ficatului sau de colesterolul crescut.

Fie că vorbim despre ajustarea stilului de viață, fie despre sănătatea digestivă, acestea rămân obiective realizabile atunci când avem la dispoziție informații corecte și sprijin profesionist.

Fie că vorbim despre ajustarea stilului de viață, fie despre sănătatea digestivă, acestea rămân obiective realizabile atunci când avem la dispoziție informații corecte și sprijin profesionist.

Legătura dintre colesterol, ficat și digestie

Ficatul este organul care produce colesterolul, pe care îl și descompune, pentru a elimina excesul. Problemele apar atunci când ficatul ajunge să producă în mod constant o cantitate de colesterol mai mare decât ar fi nevoie, situație în care intră în ecuație colesterolul rău (LDL).

Colesterolul rău apare ca urmare a unei diete bogate în grăsimi saturate și grăsimi trans, grăsimi nesănătoase, care constituie principalul “combustibil” din care ficatul îl produce.

Colesterolul mărit, o problemă națională

Colesterolul, deseori considerat un „dușman tăcut”, este de fapt o substanță esențială pentru organism și pentru sănătatea digestivă. Problemele apar atunci când nivelurile devin dezechilibrate - un fenomen tot mai des întâlnit într-o societate sedentară, cu mese haotice, adesea copioase, cu alimentație bogată în grăsimi saturate. În România, peste o treime dintre adulți se confruntă cu valori crescute ale colesterolului, iar prevenția ține de schimbări accesibile, dar și de sprijin oferit în farmacii moderne, unde pacienții pot primi recomandări adaptate stilului lor de viață și testări ale glicemiei.

Valorile indicate în „Studiul Național Transversal CARDIO-ZONE”, coordonat de prof. dr. Mircea Cinteză, au arătat mai exact că peste 30% din populația României are colesterolemia ridicată (nivelul de colesterol din sânge). De asemenea, studiul a relevat că la nivelul întregii țări, 42,6% dintre persoanele de peste 70 de ani au colesterolemia ridicată.

Colesterolul și sănătatea inimii

Colesterolul este o substanță grasă esențială (lipid) necesară pentru sinteza hormonilor (proces prin care glandele endocrine produc mesageri chimici pentru reglarea funcțiilor corpului), pentru producerea vitaminei D și pentru structura membranelor celulare. Însă cele două forme - LDL și HDL - joacă roluri diferite.

LDL (cunoscut și drept „colesterol rău”) transportă particule care, în exces, se pot depune pe arterele principale, crescând riscul de ateroscleroză (îngustarea arterelor cauzată de acumularea de plăci de aterom - compuse din grăsimi);

HDL („colesterol bun”) contribuie la eliminarea excesului de colesterol, protejând sistemul cardiovascular.

Un stil de viață dezechilibrat poate crește LDL și scădea HDL, afectând sănătatea inimii. Farmaciile apreciate pentru rețelele lor extinse, cum este Catena, cu peste 950 de farmacii la nivel național, includ adesea campanii de informare dedicate riscurilor cardiovasculare, încurajând pacienții să își verifice profilul lipidic anual.

Cum poate alimentația să regleze colesterolul?

Schimbările alimentare sunt prima recomandare a specialiștilor:

reducerea grăsimilor saturate din carne roșie și produse procesate;

introducerea grăsimilor bune (omega-3) din pește;

consum moderat de nuci, semințe și alimente bogate în fibre;

creșterea aportului de legume și fructe.

Beneficiile ingredientelor naturale: extractul de anghinare

În acest context, plantele cu efect dovedit asupra metabolismului lipidic (proces prin care corpul folosește grăsimile pentru a produce energia folosită de organism) atrag tot mai mult atenția.

Un exemplu relevant este anghinarea (Cynara scolymus), una dintre plantele studiate de-a lungul timpului pentru efectul ei asupra sistemului hepato-biliar. Ingredientul esențial din compoziția sa, cinarina, susține:

funcționarea normală a ficatului;

producerea și eliminarea bilei, facilitând digestia grăsimilor;

menținerea unui nivel normal al colesterolului și trigliceridelor;

prevenirea acumulării excesive de grăsime în organism;

echilibrul metabolic, esențial pentru un organism energic și funcțional.

Suplimentul BilActiv Anghinare de la Naturalis, care conține extract standardizat de anghinare, reprezintă o opțiune pentru persoanele care doresc să își protejeze ficatul și să sprijine digestia, dar și să mențină în limite normale nivelul trigliceridelor. Prin acțiunea sa, extractul vegetal devine o recomandare frecvent întâlnită în farmaciile moderne, unde consilierea pacientului joacă un rol esențial.

Activitatea fizică: cât de mult contează?

Exercițiul fizic sau mișcarea regulată rămâne unul dintre cei mai eficienți factori în reglarea raportului LDL - HDL. Studiile arată că cel puțin 150 de minute de activitate moderată pe săptămână pot:

reduce colesterolul LDL cu până la 10 -15%;

crește colesterolul HDL;

susține controlul greutății corporale;

îmbunătăți sensibilitatea la insulină.

Farmaciile, esențiale pentru informarea pacienților

Pentru mulți pacienți, farmacistul rămâne sursa de informare preferată atunci când sunt în căutarea unor soluții sigure și ușor de implementat. Când avem nevoie de îndrumare specializată cât mai rapid, un farmacist bine pregătit poate contribui semnificativ la educarea pacientului și la ghidarea acestuia spre:

măsurarea regulată a colesterolului;

identificarea produselor adecvate;

înțelegerea interacțiunilor dintre medicamente și suplimente;

menținerea unui stil de viață echilibrat.

Iar în ultimii ani, farmaciile moderne din România oferă tot mai multe servicii, de la carduri de fidelitate și consiliere dedicată pe afecțiuni comune până la programe de prevenție și chiar testări rapide. Rețele mari, precum Catena, un exemplu prin disponibilitatea numeroaselor locații la nivel național, devin astfel puncte accesibile pentru pacienți care au nevoie de sprijin constant și informații actualizate.

BilActiv Anghinare, sprijin pentru sănătatea digestivă

Produsele pe bază de plante, precum BilActiv Anghinare de la Naturalis, sunt recomandate persoanelor care au nevoie de susținere pentru funcția hepatică și digestie. Extractul de anghinare poate contribui la menținerea nivelului normal al colesterolului, la funcționarea optimă a organismului și la controlul greutății, atunci când este folosit alături de o dietă adecvată și activitate fizică regulată.

Astfel, extractul de anghinare poate contribui la reducerea nivelului de colesterol total și a celui „rău”, LDL, un efect care s-ar datora într-o anumită măsură substanței antioxidante numită luteolină, dar și fibrelor, cu rol de a reduce absorbția colesterolulului la nivel intestinal, ceea ce poate preveni formarea acestuia. Conform unui studiu realizat în 2017, publicat în National Library of Medicine, administrarea de extract de anghinare în cazul a 702 persoane a dus la reducerea colesterolului total, dar și a nivelului de LDL.

În plus, extractul de anghinare ajută la protejarea celulelor ficatului și la regenerarea țesutului hepatic.

Conform unei cercetări din 2021, extractul de anghinare a redus inflamația și moartea celulelor hepatice la șoareci care aveau boala ficatului gras non-alcoolic. Studiile au indicat efecte benefice și în cazul subiecților umani. De exemplu, un studiu din 2018, efectuat pe 100 de persoane cu steatoză hepatica non-alcoolică a arătat că administrarea de 600 mg de extract de anghinare pe zi, timp de două luni, a îmbunătățit funcția ficatului.

Nu în ultimul rând, extractul de anghinare are și capacitatea de a ajuta la scăderea tensiunii arteriale. Un beneficiu care apare urmare a conținutului ridicat de potasiu, un mineral esențial care ajută la relaxarea vaselor de sânge. Alte cercetări sugerează că extractul de anghinare stimulează inclusiv secreția enzimei eNOS, printre cele mai importante enzime pentru sănătatea cardiovasculară.

Prin urmare, abordarea integrată, de la alimentație corectă și mișcare, până la monitorizare periodică și suplimente la nevoie, reprezintă un complex de măsuri care pot ajuta la menținerea sănătății digestive.