(P) Șef sau lider? 4 calități care fac diferența

Ce face diferența între un șef și un lider? Calitățile, aptitudinile și, mai ales, atitudinea sa. Șeful sau managerul este persoana care deține o funcție de conducere și are în subordinea sa o echipă sau un departament. Un manager care este și un lider, în plus, își inspiră și motivează echipa să-și atingă obiectivele și să lucreze armonios.

Descoperă în articolul de mai jos câteva caracteristici ale unui lider bun, utile mai ales dacă ești sau vrei să fii într-o poziție de management.

Capacitatea de a inspira și motiva

Poate că un șef tinde să pună succesul organizației deasupra oamenilor, în schimb ce un lider face invers - are grijă în primul rând de oamenii săi. Un șef poate fi concentrat mai degrabă pe profit, un lider bun vrea să aibă impact pozitiv în lume și în viețile celor din jur. Un lider are o viziune puternică pentru organizația sa și are grijă să o transmită într-un mod armonios echipei prin toate acțiunile sale.

În același timp, un lider bun este concentrat pe învățarea oamenilor din echipa sa. Le alocă sarcini realiste, îi ghidează în realizarea lor cu succes și le oferă resursele de care au nevoie pentru a se dezvolta.

Gândirea strategică

Gândirea strategică este un proces de analiză și planificare pe termen lung, pentru a crește o companie sau o echipă de succes. Aceasta înseamnă să ai capacitatea de a anticipa, disciplina de a te pregăti din timp, precum și flerul de a lua cele mai bune decizii pentru echipa și organizația ta. Un lider bun are grijă să-și dezvolte constant capacitatea de a privi strategic următorii pași ai echipei sale.

Îți poți dezvolta această abilitate, atât prin parcurgerea unor cărți de specialitate, cât și prin diverse metode practice precum: învață să-ți pui întrebările potrivite, concentrează-te pe a găsi soluții (nu pe probleme), prioritizează, delegă și concentrează-te pe imaginea de ansamblu.

Abilități bune de comunicare

Un lider nu doar comunică cu subalternii săi, ci își conectează echipa și o inspiră. Știe cum să se facă înțeles și auzit, știe ce mesaje contează pentru echipa sa și cunoaște puterea limbajului. Este empatic, are în vedere emoțiile celor cu care lucrează și folosește comunicarea într-un mod pozitiv și inspirațional.

Îți poți dezvolta abilitățile de comunicare fiind atent la emoțiile oamenilor din echipa ta, întrebându-i cum se simt și păstrând constant legătura cu ei, mai ales în cazul lucrului remote care a devenit deja o normalitate.

Își asumă responsabilitatea

Responsabilitatea este o parte importantă pentru orice manager, iar obligațiile pot crește dramatic pe măsură ce urci în ierarhia companiei. În calitate de manager, îți reprezinți echipa și ești responsabil pentru performanța sa per ansamblu. În același timp, îi menții pe ceilalți responsabili pentru acțiunile lor.

Liderii de succes își asumă responsabilitatea atunci când un proiect nu decurge conform planului. Ei analizează ce a mers prost și iau măsuri pentru a-și readuce echipa pe drumul cel bun. Un lider bun este un exemplu pentru echipa sa, inclusiv prin acțiunile sale de zi cu zi.

Ce poți face pentru echipa ta? Data viitoare când te confrunți cu un obstacol, schimbă abordarea de la „avem o problemă” la încurajarea echipei să găsească soluții prin promovarea unui dialog deschis. Susține împărtășirea în siguranță a ideilor, precum și practica ascultării fără judecată.

