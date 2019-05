Papa Francisc în România, după șase ani de pontificat: provocări și controverse. Papa Francisc a împlinit șase ani de pontificat la data de 13 martie 2019. Biserica și rolul ei viziunea ale celui supranumit ”Papa al străzilor/ al mulțimilor”.

13 martie 2013, cinci minute după ora șapte seara. Nimeni nu se aștepta la asta. Totuși, cardinalul Jean-Louis Tauran îi pronunțe numele: Jorge Mario Bergoglio. Sinedriul de la Vatican vorbea de un italian, alții își pregătiseră chiar și discursul de felicitare. Dar Divina Providență a preferat să-l aducă pe Sfântul Scaun pe Jorge Mario Bergoglio, al 266-lea Papă al Bisericii Catolice, chiar în unul dintre momentele cheie ale istoriei.

Jorge Mario Bergoglio - un argentinian obișnuit mai mult cu colbul străzilor decât cu mochetele saloanelor romane. O majoritate formată din 115 cardiali din conclavul Bisericii Catolice, cea mai longevivă instituție politică din lume, l-a considerat pe Jorge Mario Bergoglio cel mai potrivit pentru a face față valului schimbării care domnea la Vatican.

Papa Francisc, provocări în interiorul Bisericii Catolice

Recent, Papa Francisc a împlinit șase ani de pontificat și a trecut în al șaptelea - un mandat marcat de schimbări radicale și discursuri legate teme importante precum abuzuri sau economie.

Papa Francisc, în vârstă de 82 de ani, este în plin proces de reformare a culturii Vaticanului şi tranformării Bisericii Catolice într-o instituţie eficientă, iertătoare şi care acceptă drepturile tuturor. Palatul Apostolic a fost deschis pentru toți și s-a renunțat la toate privilegiile de care s-au bucurat predecesorii săi. În semn al modestiei și smereniei, Papa Francisc locuiște într-un apartament mic din clădirea Domus Santa Marta, un imobil construit în 1996, care are 106 apartamente. Locuința sa are doar camere și este mobilat simplu.

Apartamentul în care locuiește Papa

Se știe că, începând cu Pius al X-lea, care a fost Suveran Pontif în perioada 1903 - 1914, papii au ocupat ultimul etaj al Palatului Apostolic din Vatican, beneficiind de mai mult de 10 camere, dependinţe pentru servitori şi o terasă care oferă o panoramă asupra întregii Rome.

Papa Francisc și ”jurământul sărăciei”

În plus, salariul unui papă atinge anual suma de 400.000 de dolari cu o alocare de cheltuieli de 169,000 dolari pe an. Însă Papa Francisc nu primește niciun fel de salariu și nici beneficiile locuirii în Palatul Apsotolic. De altfel, Papa Francisc a depus jurământul sărăciei, la momentul intrării în rândul clericilor. Potrivit jurământului, Papa Francisc nu poate deține nicio proprietate, în afară de cele în calitate de custode, ca episcop al Romei.

Totuși, papa Francisc are acces la sute de milioane de dolari în fiecare an, pe care le folosește însă exlusiv în scopuri caritabile. Biserica este cea care îi asigură necesarul de hrană și îmbrăcăminte. Ca o paralelă, Papa emerit Benedict al XVI-lea, cel care a fost ales papă înaintea papei Francisc, și care s-a retras pe motiv de vârstă înaintată, nu a făcut jurământul de sărăcie. Astfel, el primește încă o pensie de 24 000 de euro pe an.

Papa Francisc a dat și mașina de lux pentru una mai ieftină, o donaţie pe care ar fi primit-o din partea unui preot italian. Folosirea ei la întâlnirile cu oamenii este exemplificarea unui ordin pe care Papa l-a dat prelaţilor de la Vatican: să vândă maşinile de lux şi să doneze banii săracilor.

Pe lângă modestie, lupta pentru adevăr este unul dintre laitmotivele pontificatului Papei Francisc. Acesta a schimbat, încă de la început, maniera în care s-au transmis mesajele către popor. De la omilia de dimineață din Santa Marta, până la reformarea completă a structurii de comunicare: noi receptori și noi canale de transmitere a mesajului.

Papa Francisc și fapte care au stârnit controverse: a fost acuzat de erezie

Papa Francisc a dorit transparență și o mai mare aplecare și înțelegere față de aspecte precum: homosexualitate, concubinaj, divorț, dar și despre rolul important al femeii în societate. A pledat, de asemenea, pentru grija față de mediul înconjurător și a călătorit în locuri precum Bangladesh sau Myanmar, unde Biserica Catolică este aproape irelevantă prin numărul insignifiant de adepți.

Papa Francisc, primul Papă care nu vine din Europa, dedică un loc special femeii, care ocupă acum funcții cu responsabilitate, în funtea Muzeelor Vaticanului sau ca purtător de cuvânt al Sfântului Scaun.

Principalele axe administrative ale mandatului Papei Francisc au fost reformarea Curiei (administrația Vaticanului), reforma economică sau lupta împotriva abuzurilor de minori, însă multe dintre acțiunile sale întâmpină piedici din partea celor care îl contestă. Nu toți pot accepta schimbările și de aceea, nu de puține ori, papa Francisc a fost acuzat de erezie și că aduce:multă dezbinare și dezaprobare, tristețe și confuzie în Biserică”. La Roma au fost puse afișe prin care acesta este atacat, iar pe bloguri au circulat bârfe și ironii la adresa sa„

Efortul Papei Francisc de a reforma finanțele și de a da mai multă transparență acestui domeniu a dat roade: a fost redus deficitul, există acum noi organisme de control, au fost închise anumite conturi considerate suspecte. Nu au fost admise scuze.

În 2018, procurorii din Vatican i-au acuzat de deturnare de fonduri chiar pe fostul preşedinte al Băncii Vaticanului, Angelo Caloia, dar şi pe avocatul său, Gabriele Liuzzo, susţinând că cei doi sunt responsabili pentru pagube care depăşesc 50 milioane de euro (62 milioane de dolari) legate de tranzacţii imobiliare suspecte. Acuzațiile de fraudă financiară şi spălare de bani datau din perioada 2001-2008.

George Pell a fost numit în 2014, de Papa Francisc, șef al Trezoreriei, pentru a impune mai multă transparenţă în finanţele Vaticanului. Însă și de numele acestuia se leagă abuzuri grave, fiind judecat și găsit vinovat pentru abuz de minori. Inițial George Pell a negat acuzațiile aduse din vremea anilor '70, de când era preot, și în anii '90, când era arhiepiscop de Melbourne (Australia). S-a autosuspendat din funcție și a mers în Australia pentru a înfrunta acuzațiile. A fost găsit vinovat și a fost condamnat la șase ani de închisoare.

George Pell, foto: Credit:Alexey Gotovskiy/CNA

Papa Francisc a luat act și mai mult de ”gravitatea plăgii abuzurilor sexuale asupra minorilor” ca ”un fenomen răspândit de-a lungul istoriei din păcate în toate culturile și societățile”. Papa Francisc declara: «Suntem, prin urmare, în fața unei probleme universale și transversale care, din păcate, se găsește aproape pretutindeni. Trebuie să fim clari: universalitatea acestei plăgi, în timp ce confirmă gravitatea ei în societățile noastre, nu diminuează monstruozitatea ei în interiorul Bisericii».

”A venit ceasul, de aceea, în care să colaborăm împreună pentru a eradica atare brutalitate din trupul omenirii noastre, adoptând toate măsurile necesare care sunt deja în vigoare la nivel internațional și la nivel bisericesc. A venit ceasul în care să găsim justul echilibru între toate valorile aflate în joc și să dăm directive uniforme pentru Biserică, evitând cele două extreme: justițialismul, provocat de sentimentul de culpă pentru erorile trecutului și de presiunea mediatică, și autoapărarea, care nu înfruntă cauzele și consecințele acestor delicte grave”, a declarat acesta în februarie 2019.

Aflat în cel de-al șaptelea mandat, papa Francisc mai are multe probleme de rezolvat: predecesorii săi ”au avut grijă” să-i lase moșteniri grele precum: scandaluri sexuale, reformarea administraţiei centrale a Vaticanului, dar şi critici venite din partea conservatorilor.

Nu în ultimul rând, popularitatea sa i-a făcut pe mulți să îl compare cu prințesa Diana, considerată ”prințesa inimilor”. Pe papa Francisc l-au numit un papă ”al străzilor”, al mulțimilor”, implicându-se în probleme sociale complexe și acordând atenție persoanelor cu dizabilități, săracilor, refugiaților și prizonierilor: "Trupul fratelui tău rănit, fiindcă îi este foame, pentru că este însetat, fiindcă este gol, fiindcă este umilit, fiindcă este rob, fiindcă este în închisoare, fiindcă este în spital. Acestea sunt rănile lui Isus astăzi", a spus el, în timpul slujbelor, pentru a atrage atenția acestor categorii defavorizate.

Papa Francisc în România

La finalul lunii mai și înceoutul lunii iunie, Papa Francisc se află în România. Vizita sa este un real eveniment istoric, cu pregătiri aflate pe ultima sută de metri. Prima oprire a Suveranului Pontif, pe 31 mai, va fi la Palatul Cotroceni. Va urma o întâlnire cu Preafericitul Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, după care Papa va ajunge la Catedrala Sfântul Iosif din Bucureşti, unde va celebra Sfânta Liturghie. Papa Francisc va ajunge a doua zi la Şumuleu Ciuc, unde va prezida celebrarea Sfintei Liturghii, iar de acolo va pleca spre Iaşi. Vizita papei Francisc în România va culmina cu destinația, Blaj, din 2 iunie, acolo unde va prezida Sfânta Liturghie cu beatificarea a șapte episcopi greco-catolici martiri.

