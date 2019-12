Părinții Alexandrei Măceșanu, gest extraordinar pentru familia părurarului ucis de hoții de lemne: „Ajutați și dumneavoastră!”

Astfel, cu ajutorul lui Alexandru Cumpănașu, a luat naștere Fundația „Alexandra Măceșanu”. Primii care vor beneficia de ajutor sunt soția și copiii lui Liviu Pop, pădurarul ucis în Maramureș în timp ce încerca să oprească o grup de hoți de lemne.

Pe pagina sa de Facebook, Alexandru Cumpănașu a lansat un apel către populație:

„Campanie umanitara: Ajutati si dumneavoastra! Adevaratii EROI ai Romaniei sunt persoane ca Alexandra sau PADURARUL Liviu Pop ucis in Maramures de catre un CLAN INTERLOP, clan acoperit si acum de catre autoritati! Ei sunt EXEMPLELE copiilor nostri nu unele vedete smecherite din sistem care cauta functii pe la Bucuresti.

De aceea am hotarat, dupa discutia cu Teodora si cu Nelu sa oferim prin Fundatia "Alexandra Macesanu" familiei padurarului ucis salbatic pentru ca apara padurile romanilor, familie din care fac parte 3 copii mici (2 copii de 1 an si unul de 5 ani) urmatoarele: toate hainele necesare pentru urmatorii 2 ani pentru copii, jucarii, alimente, consumabile (pampers, rechizite, etc) dar si o suma de bani pentru medicamentele necesare copiilor pentru urmatorii 2 ani. Alexandra si-ar fi dorit mult sa ajutam adevaratii EROI ai Romaniei precum ea - fara sa caute faima sau functii.

Astfel, demaram o campanie de strangere de haine, hrana, medicamente, consumabile, dulciuri, brad, instalatii si globuri pentru acest craciun. Fundatia va mai acorda si o suma de bani familiei acestui EROU pentru acoperirea altor cheltuieli in conditiile in care STATUL NOSTRU NENOROCIT acorda o pensie de urmas de 1000 RON/luna pentru cresterea celor 3 copii si pentru sotie. Am stabilit si cu colegii din CNMR al carei Presedinte sunt acordarea acestui om obisnuit a titlului de Ambasador CNMR pentru CURAJ.

Este o initiativa pur civica si solicit ajutorul tuturor SPARTANILOR care vor face parte din Fundatia "Alexandra Macesanu" sa ajutam familia acestui adevarat EROU.

Pentru cei care doresc sa doneze haine, hrana, medicamente, consumabile, rechizite sau orice alt ajutor ii rog sa ne contacteze la: [email protected] sau la nr de tel: 021/3115196

Ajutoarele si donatiile vor fi stranse pana la data de 17 Decembrie 2019 urmand a fi transportate familiei pe data de 18 Decembrie 2019.

Dragi romani: SA NE CINSTIM EROII SIMPLI SI ADEVARATI SI SA-I TRANSFORMAM IN MODELE PENTRU COPIII NOSTRI SI SOCIETATEA ROMANEASCA!”