Pățania unor români care au ales să-și petreacă concediul pe litoralul românesc. Ce li s-a întâmplat când au ajuns la cazare

Litoralul românesc este plin de turiștii sosiți din toate colțurile țării. Printre ei se numără și câțiva care au început vacanța cu stângul. De exemplu, o româncă susține că a plătit pentru un apartament în Năvodari, iar când a ajuns la cazare a constatat că locația nu există.

Pregătită de vacanță, o familia a avut parte de o surpriză neplăcută atunci când a sosit la locul care trebuia să le fie ”acasă” pentru câteva zile.

Aceasta l-a închiriat de pe o platformă cunoscută, așa că nu s-a gândit că se poate trezi pe străzi. Iată ce a aflat când a ajuns la adresă.

Pățania unor români care au ales să-și petreacă conceidul pe litoralul românesc. Ce li s-a întâmplat când au ajuns la cazare

Femeia a povestit pe internet ce a putut să pățească la mare. Aceasta închiriase un apartament pentru familia sa, a plătit, iar când a ajuns a avut o surpriză. Locația nu exista, dar nu avea să fie singura neplăcere.

Româncei i s-a confirmat că nu sunt singurii care au fost țepuiți, ci mai există alt opt care au fost păcăliți.

Platforma prin care a închiriat apartamentul i-a oferit o altă alternativă, însă trebuie să aștepte pentru a primi banii înapoi. Până atunci, a scos alți bani din buzunar pentru a achiza cazarea care i-a fost propusă.

„Pentru cei ce susțin că **** este o platformă sigură, aflați că nu e nici pe departe așa. Am rezervat un aparatament pe care l-am achitat integral și când am ajuns la locație, surpriză: NU EXISTĂ!!! Am discutat cu o doamnă ce are un magazin la parterul blocului și care ne-a spus că suntem a opta familie cu țeapa asta...

Într-adevăr, am sunat la booking, ne-au găsit un apartament muuult mai departe, l-am achitat și pe ăsta și acum așteptăm banii de la booking.

Acestor escroci le doresc să le fie viața precum faptele pe care le fac”, a scris femeia pe grupul de Facebook Vacanțe sub 500 de euro.

