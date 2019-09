Povestea incredibilă a unei tinere de 23 de ani. A fugit din țara natală din cauza regimului. „Poliția secretă are un ciocănit specific. Cinci lovituri rapide, trei repetiții”

Ruvimbo Samanga sau Rue este o tânără de 23 de ani din Zimbabwe care s-a hotărât să fugă din țara sa natală pentru a scăpa de regimul opresiv și economia care este la pământ.

Zimbabwe e una dintre cele mai corupte țări din lume, locul 160 din 180, unde răpirile sunt la ordinea zilei și trei sferturi din populație trăiește cu mai puțin de 24 de lei pe zi. Dictatura lui Robert Mugabe, la putere din 1980 până în 2017, a făcut din Zimbabwe o țară în care curentul electric este restricționat la 4-6 ore pe noapte, iar apa curentă, la două zile pe săptămână.

“Cine a rămas în Zimbabwe, fie se ocupă cu lucruri ilegale, fie moare de foame. Am plecat pentru că nu există nici o șansă reală de a-mi face un trai decent în țara mea. Sau cel puțin un trai decent și cinstit”, declară Rue.

Tânăra care a reușit să scape de corupția din țara natală este seminaristă la o universitate din Africa de Sud și lucrează într-un program al NATO. Activismul politic al acesteia îi poate pune viața în pericol.

„În Zimbabwe avem un serviciu de poliție secretă. Și odată, unul dintre ei mi-a trimis un mesaj pe Twitter cu adresa mea de atunci. Și ce voiau să spună, de fapt, e: Știm unde stai”

Tatăl lui Rue, era CEO al uneia dintre cele mai mari companii de azbest din țară. În momentul în care a descoperit nivelul ridicat de corupție al firmei pe care o conducea, a dorit să facă acest lucru public. Însă în ziua în care trebuia să facă anunțul, acesta a dispărut timp de 24 de ore.

„Doar după câțiva ani, mi-a zis că l-au amenințat cu arma și că l-au amenințat că îi vor ucide familia și pe el dacă o să facă publică vreo bucățică din corupția pe care a descoperit-o.”

Din acel moment, viața fetei s-a schimbat radical. Forțată să renunțe la toate activitățile extrașcolare și cu o viață chinuită, tânăra vedea doar școala și interiorul casei unde locuia.

La vârsta de 17 ani, părinții ei au vândut tot ce se putea pentru ca aceasta să poată studia în Pretoria, Africa de Sud. Din acel moment a început și viața de activist politic.

Rue postează pe internet ideologiile pozitive pe care își dorește să le aibă guvernul din Zimbabwe, dar critică deschis și regimul totalitar. Din cauza politicienilor din țara natală care sunt conectați la internet, toate postările sensibile trebuie șterse după o oră, dar este destul pentru ca urmăritorii ei să poată vedea mesajul.

Sunetul terorii

„Poliția secretă are un ciocănit specific. Și toată lumea știe acel ciocănit. Când l-am auzit, am înghețat. Știam ce urma să se întâmple. În timpul ăsta, am sunat un prieten care stă în același bloc cu mine și i-am zis: Dacă nu vii acum, o să mor.”

Poliția secretă are un ciocănit specific prin care își anunță victimele că sunt acolo. Cinci lovituri rapide, trei repetiții.

Prima dată când i-a fost spartă casa a avut noroc, Rue era plecată. A găsit locul distrus complet, nici un bilet, nimic furat. Însă aceasta știa exact cine a fost.

A doua oară când au încercat să o prindă, Rue dormea. S-a trezit din cauza zgomotului și încercărilor de a sparge ușa. Se mutase abia de o lună, iar poliția secretă deja îi știa adresa.