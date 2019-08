Cum se apără un primar din Gorj care a numit românii din Diaspora ”gunoaie, slugi occidentale, paraziți”: ”E cont fals!”

Un primar din județul Gorj este în centrului unui scandal uriaș. Acesta este acuzat că jignește, pe Facebook, românii din Diaspora, pe care îi numește ”gunoaie, slugi occidentale, paraziți”, însă el se apără și spune că totul este ”opera unui grup care lucrează puternic” împotriva lui.

Cosmin Pigui, primarul comunei Peştişani, din judeţul Gorj, a răspuns unui mesaj pe Facebook, spunând, miercuri, despre românii stabiliţi în străinătate că sunt ”nişte gunoaie, slugi occidentale, paraziţi”.

Citește și: Sex cu primarul din Coțofenii din Față. ”Tea-și f...ca un nebun. Ar fi dezastru ca-n războiul stelelor!” Cu penisul în castronul de ciorbă!!!

”Hai sictir, ălora care vă daţi cu părerea, dar nu trăiţi în România. Nişte gunoaie, slugi occidentale, paraziţi! Ruşine! Mă iau cu orice gunoi plecat din ţară de piept! Nu vă e ruşine? Aţi fost şcoliţi cu bani româneşti, nu plătiţi impozite în ţara asta, dar vă daţi cu părerea. V-aţi dat bacalaureatul? M-am săturat de bovinele care-şi dau cu părerea despre ţară şi locuiesc afară. Spălători de bude în occident. Nu mă umiliţi voi pe mine şi nici pe aleşii mei”, a scris Cosmin Pigui într-un mesaj pe Facebook.

Mesajul respectiv a stârnit mare vâlvă pe rețelele de socializare, însă primarul Cosmin Pigui neagă vehement că ar fi scris așa ceva. El susține că în localitate există un grup care ”lucrează puternic” împotriva lui, iar contul de pe care s-a scris mesajul nu i-ar aparţine.

Citește și: Tânărul care și-a dat foc în mașină, la Constanța, a murit la spital. Adrian Lipan a lăsat un mesaj video

”La Peştişani e creat un cerc foarte puternic, un grup care lucrează foarte puternic împotriva mea pe Facebook şi sunt creaţii. Eu sunt foarte puternic atacat, mi-au făcut conturi false, cel puţin cinci-şase conturi şi de un an mă toacă într-una. Îmi scot din context, fac tot felul de falsuri. Nu am scris eu aşa ceva. Nu este pe contul meu. Să dezmint ce nu am spus. Am început să adun din postările care sunt pe Facebook pentru a face plângere. Contul e cu numele meu”, a declarat primarul din Peştişani, potrivit Mediafax.