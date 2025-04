Ducesa de Sussex a lansat noul brand cu mare fast, însă fericirea inițială a fost rapid domolită. Iată ce s-a întâmplat cu produsele sale.

Noul business al lui Meghan Markle a fost promovat pe toate rețelele de socializare. Entuziasmată, Ducesa de Sussex a avut așteptări mari de la „As Ever”. Cu toate acestea, afacerea s-a dovedit a fi un eșesc.

Afacerea lui Meghan Markle sub scrutinul publicului. Deși și-a epuizat stocul într-o oră, clienții cer banii înapoi

Brandul „As Ever” a fost lansat pe 2 aprilie, iar la scurt timp stocul era epuizat. Clienții au părut încântați de produsele regăsite în lista companiei. Însă, ulterior, compania a realizat că va fi imposibil să onoreze toate comenzile. Situația a devenit critică în ceea ce privește unul dintre produse, și anume mierea de flori sălbatice cu fagure. Acest produs fiind extrem de rar.

Tocmai de aceea, Ducesa de Sussex s-a văzut nevoită să își ceară scuze public consumatorilor. Aceasta a publicat un mesaj pe data de 7 aprilie, special pentru clienții care nu au primit ceea ce au comandat.

„Dragă prietene, Doamne, ce vârtej a fost săptămâna aceasta! Îți mulțumesc foarte mult pentru sprijin. Înseamnă foarte mult pentru mine. Mi-a părut atât de rău să aud ce s-a întâmplat cu comanda ta și că, din cauza vânzării excesive, nu am reușit să îți livrăm mierea în ediție limitată. Te rog să ne crezi că echipa a muncit foarte mult în fiecare departament și am aflat din mers ce se întâmplă”, este mesajul lui Meghan.

De asemenea, aceasta i-a asigurat pe oameni că vor primi toți banii înapoi pentru mierea în ediție limitată. Totodată, vor primi o mică atenție prin poștă, în semn de scuze pentru încurcătura creată.

Prin intermediul emailului, compania sa a dat o declarație oficială, explicând în detaliu ce s-a întâmplat:

„Emoția începutului a creat un volum de trafic pe site pe care nici măcar noi nu l-am fi putut anticipa (totul s-a vândut într-o oră). Comenzile s-au efectuat atât de repede, încât back-endul site-ului nu a avut nicio șansă să țină pasul cu comenzile și e posibil să fi achiziționat un articol care nu se mai afla pe stoc. Îți mulțumim pentru înțelegere”, este specificat, conform unei surse.

În ciuda criticilor internauților în ceea ce o privește pe Meghan Markle, afacerea ei a primit extrem de multă atenție, dovadă și vânzările brandului.

„As Ever” reflectă atenția Ducesei spre gătit, grădinărit, organizare de evenimente, bucuria de a trăi viața zi de zi, mai exact, o extensie a pasiunilor sale. Produsele pentru care s-au ”bătut” oamenii sunt, pe lângă miere, gemuri, mixuri pentru prăjituri și alte articole de bucătărie și un stil de viață în legătură cu natura.

Nici numele brandului nu a scăpat de controverse. O firmă de îmbrăcăminte din New York, As Ever, a pornit o analiză a opțiunilor legale împotriva brandului lansat de fosta actriță.

Cu toate aceste controverse, fiecare acțiune a lui Meghan Markle generează bani. Show-ul ei de gătit a adus o expunere media estimată la 10 milioane de dolari pentru brand, conform sursei menționate anterior.