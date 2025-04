Bogdan Mihai are o carieră impresionantă, dar încă este dornic să învețe lucruri noi. Cum s-a redescoperit la X Factor | Exclusiv

Bogdan Mihai i-a impresionat pe jurați în audiții, iar parcursul său în emisiune le-a arătat că nu s-au înșelat. Iată ce spune despre viața de artist.

Bogdan Mihai este un nume cunoscut în cercurile culturale. Acesta cântă pentru un public numeros la Opera Națională București și la Ateneul Român din București.

A intrat în lumea muzicală pe acorduri de vioară și a urmat cursurile de canto ale Universității de Muzică din București, la clasa baritonului Nicolae Constantinescu. De asemenea, timp de 12 ani își perfecționează tehnica și stilistica belcanto-ului italian, cu soprana Mariana Nicolesco. Vocalitatea de tenor și-o descoperă alături de soprana Mirella Freni, care îi oferă și o Bursă de Studii Nicolai Ghiaurov, în Italia. Pe scena Operei din București, debutează în 2007.

Celebrul tenor a ieșit într-o oarecare măsură din zona sa de confort și a urcat pe scena X Factor, unde în fața juriului a avut o prestație impecabilă.

În ediția de săptămâna trecută, Bogdan Mihai a fost repartizat în echipa lui Ștefan Bănică. ”Reîntors la școală”, școala X Factor, se adaptează la noua etapă din viața sa. Tenorul a vorbit despre parcursul său în emisiune, așteptări și public în exclusivitate pentru a1.ro.

I-ai impresionat pe jurați: „Superprofesionist.” Te-ai vedea pe scenă cu Delia sau cu Ștefan Bănică?

Cu siguranță mă văd pe scenă alături de Ștefan și Delia. Sunt doi artiști pe care îi iubesc și pentru care am o mare admirație! Mi-ar surâde o piesă sau un videoclip cu ei. O colaborare pop-opera, rock-opera sau chiar vocea mea adaptată stilului pe care vor să îl abordeze. Sunt sigur că ar ieși ceva unic!

Ce ai învățat în parcursul de la X Factor - de la jurați, ceilalți concurenți? Ce ai descoperit nou la tine?

Cu siguranță merg pe principiul că toată viața învățăm și ne descoperim, ne reinventăm. X Factor mi-a demonstrat, pe lângă multe alte lucruri, ce înseamnă stăpânirea de sine într-un univers nou pentru mine. Am învățat să fiu mai stăpân pe mine din punct de vedere emoțional. De ce spun asta? Când totul în jurul tău se transformă în agitație și tu reușești să rămâi calm și să te canalizezi strict pe ceea ce ai de făcut, când nimeni și nimic nu îți poate lua concentrarea... ăsta este un mare câștig!

De asemenea, respectul pe care trebuie să îl ai referitor la indicațiile clare pe care le primești de la mentor! La fel ca în lumea operei, unde trebuie respectat cu strictețe ceea ce dirijorul sau regizorul îți sugerează. La fel a fost și la X Factor! Toate sfaturile lui Ștefan Bănică m-au ajutat să pot să ofer tot ce am eu mai bun și mai frumos măriei sale Publicul.

La colegi am apreciat entuziasmul și focul viu ce arde în fiecare, atât de curat și de frumos. Dorința lor de a străluci! Stau și mă gândesc, ce poate fii mai frumos decât să asiști la astfel de momente!

Ai cântat alături de nume mari din industria muzicală. Pe cine ai mai dori alături de tine pe scenă?

Este adevarat că Dumnezeu a adus în parcursul vieții mele artistice de până acum nume sonore ale artei lirice universale, dar și artiști de marcă ai acestei țări. Mă văd cântând împreună cu Puya o piesa rap-opera (nu îl uit cum la audiție când am cântat piesa „Luna”, acesta a exclamat: <<Merge rap!>>).

Carlas Dreams este o trupă preferată, alături de care mă văd cântând. Cu trupa Holograf mă văd colaborând, cu buna mea prietenă și mare artistă a României, doamna Monica Anghel.

Sunt foarte mulți artiști cu care mi-ar face o imensă plăcere să colaborez.

Încet-încet și publicul de operă din România devine mai numeros. Cum i-ai atrage pe oameni în număr cât mai mare?

Publicul de operă din România este de la an la an mai mare. Pot confirma acest lucru fiind părtaș la spectacolele pe care le fac atât la Opera Națională București, cât și la Ateneul Român din București. De la an la an publicul umple sălile de concert până la refuz. Am cântat de foarte multe ori cu casa de bilete închisă, deoarece nu mai existau locuri.

Toate colaborările mele pe stilul pop-opera, musical și alte stiluri muzicale aduce public variat către ăalile de concert din țară. Așa cum am spus din prima zi când am venit la X Factor: vreau ca lumea să înțeleagă că opera, acest gen extraordinar, nu este plictisitor. Opera conține mesaje de viață, lacrimi, bucurii, totul se reflectă în muzică și în libretele scrise pentru spectacolele de operă.

Fiecare gen muzical are o culoare aparte și un mesaj de viață pentru suflet. Important este să avem curajul și deschiderea să ne apropiem de ele!

