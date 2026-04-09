Programul magazinelor de Paște 2026. Când e deschis la Lidl, Carrefour, Kaufland, Mega Image, Penny, Auchan, Profi și La Cocoș

Marile lanțuri de magazine din țară au un program special de Paște 2026. Află mai jos cum funcționează anul acesta Lidl, Carrefour, Mega Image, Auchan, Kaufland, Penny, Profi și La Cocoș!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 09 Aprilie 2026, 12:11 | Actualizat Joi, 09 Aprilie 2026, 12:39
Programul magazinelor de Paște 2026 | Shutterstock

În Sâmbăta Mare, cele mai multe dintre magazine vor avea un program redus. În prima zi de Paște este închis aproape peste tot, cu mici excepții.

Program magazine Paște 2026

Iată orarul de funcționare pentru marile magazine din România, în perioada Paștelui 2026.

Program magazine Lidl Paște 2026

„Pe 12 și 13 aprilie magazinele Lidl vor fi închise, astfel încât echipa noastră să se bucure de liniște și atmosfera Sărbătorilor Pascale. În restul zilelor, magazinele Lidl vor avea program normal de funcționare", au anunțat reprezentanții Lidl România. Așadar, programul de sărbători Lidl este următorul:

  • Vineri (10 aprilie): 07:00 - 22:00
  • Sâmbătă (11 aprilie): 07:00 -18:00
  • Duminică (12 aprilie): închis
  • Luni (13 aprilie): închis

Program magazine Carrefour Paște 2026

Magazinele Carrefour sunt închise duminică, în prima zi de Paște. În restul zilelor de sărbătoare, în funcție de magazin, ora deschiderii / închiderii poate să difere. Pe 13 aprilie, programul revine în format redus.

Hipemarket

  • Joi și Vineri: 9-10 aprilie: 07:00- 23:00
  • Sâmbătă, 11 aprilie - 07:00 - 19:00
  • Duminică, 12 aprilie - închis

Supermarket

  • 10 aprilie: 07:00 - 22:00
  • 11 aprilie 07:00 - 18:00
  • 12 aprilie închis
  • 13 aprilie - 09:00 -18:00

Program magazine Carrefour Kaufland 2026

Magazinele Kaufland au program prelungit în zilele de dinaintea Paștelui, iar în Sâmbăta Mare au program redus. Duminică sunt închise.

  • Vineri: 07:00 - 21:30/23:00
  • Sâmbătă: 07:00 - 18:00. Excepții: unele orașe (Harghita/Covasna) pot avea program mai lung
  • Duminică: închis
  • Luni: 09:00 - 18:00. excepție: magazine din mall-uri pot sta deschise până la 22:00

Program magazine Mega Image Paște 2026

  • Vineri: program normal (08:00 - 22:00)
  • Sâmbătă: până la 19:00
  • Duminică: închis
  • Luni: 09:00 -19:00

Program magazine Auchan Paște 2026

  • Vineri: până la 23:00. unele magazine (ex: Galați, Ploiești, Timișoara) închid la 22:00
  • Sâmbătă: până la 18:00, exceptând Auchan din AFI Cotroceni care e deschis până la 20:00
  • Duminică toate magazinele Auchan vor fi închise, în afară de Auchan AFI Cotroceni, care va avea program 14:00-22:00
  • Luni: cele mai multe magazine Auchan vor fi deschise de la 10:00

Program magazine Penny de Paște 2026

  • Vineri, 10 aprilie: 07:00-22:00
  • Sâmbătă, 11 aprilie: 07:00-18:00
  • Duminică, 12 aprilie: închis
  • Luni, 13 aprilie: 10:00-18:00

Program magazine Profi Paște 2026

Magazinele Profi vor fi închise în prima zi de Paște. Programul poate varia ușor în funcție de magazin și localitate.

  • Vineri: program normal
  • Sâmbătă, 11 aprilie 2026: program redus, cu închidere în jurul orei 19:00
  • Duminică, 12 aprilie 2026: închis la nivel național
  • Luni, 13 aprilie 2026: program special, în general între 10:00- 18:00

Program magazine La Cocoș Paște 2026

Rețeaua La Cocoș funcționează astfel în perioada Paștelui:

  • 6 - 10 aprilie 2026: 07:30 - 21:30
  • 11 aprilie 2026 (sâmbătă): 07:30 - 16:00
  • 12 aprilie 2026 (duminică): î
  • nchis la nivel național 1
  • 3 aprilie 2026 (luni): 10:00 - 18:30.

De marți, 14 aprilie, programul magazinelor revine la normal.

Citește și: Rețeta de drob de miel a lui chef Alexandru Sautner. Secretele lui pentru un preparat de Paște delicios. Cum pregătești pas cu pas

AS.ro Miliardarul care şi-a trimis bodyguarzii la Arena Naţională, înainte să vină să îşi ia rămas-bun de la Mircea Lucescu Miliardarul care şi-a trimis bodyguarzii la Arena Naţională, înainte să vină să îşi ia rămas-bun de la Mircea Lucescu
Observatornews.ro Salariul e aproape 2.400 €, dar nimeni nu vrea această meserie. Angajatorii sunt disperați Salariul e aproape 2.400 €, dar nimeni nu vrea această meserie. Angajatorii sunt disperați
Antena 3 Ucrainenii sunt indignați că o tânără, fost model care a pozat nud, a fost numită consul în Dominicană. A fost demisă după 14 zile Ucrainenii sunt indignați că o tânără, fost model care a pozat nud, a fost numită consul în Dominicană. A fost demisă după 14 zile
SpyNews Ultimul interviu al lui Mircea Lucescu! Marea neîmplinire a regretatului antrenor Ultimul interviu al lui Mircea Lucescu! Marea neîmplinire a regretatului antrenor

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Descoperă detalii despre viețile soțiilor și prietenelor fotbaliștilor din Premier League în documentarul Married to the Game. Primele episoade din sezonul 2 sunt în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Descoperă detalii despre viețile soțiilor și prietenelor fotbaliștilor din Premier League în documentarul Married to the Game. Primele episoade din sezonul 2 sunt în AntenaPLAY.
Citește și
(P) Tendințe în jocurile loto online în 2026
(P) Tendințe în jocurile loto online în 2026
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de... Catine.ro
(P) Bicarbonatul de sodiu în alimentație: ce beneficii are și cum îl folosești corect
(P) Bicarbonatul de sodiu în alimentație: ce beneficii are și cum îl folosești corect
Cine este Hilal Tufek, actrița din serialul turcesc Cealaltă soție – Kuma
Cine este Hilal Tufek, actrița din serialul turcesc Cealaltă soție – Kuma Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Fotograful Elenei Lasconi, dezvăluiri despre falsa întâlnire între Nicușor Dan, Florian Coldea și Victor Ponta: „M-au dat afară din birou”
Fotograful Elenei Lasconi, dezvăluiri despre falsa întâlnire între Nicușor Dan, Florian Coldea și Victor Ponta:... Libertatea.ro
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să reuşească”
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să... AntenaSport
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în... Elle
Ultimul interviu al lui Mircea Lucescu! Marea neîmplinire a regretatului antrenor
Ultimul interviu al lui Mircea Lucescu! Marea neîmplinire a regretatului antrenor Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pește la cuptor cu legume și lămâie. Rețetă ușoară pentru dezlegare în Postul Paștelui
Pește la cuptor cu legume și lămâie. Rețetă ușoară pentru dezlegare în Postul Paștelui HelloTaste.ro
Nu e aproape nimeni în avion. Rușii nu vor să viziteze Coreea de Nord, cursele subvenționate de la Moscova spre Phenian sunt goale
Nu e aproape nimeni în avion. Rușii nu vor să viziteze Coreea de Nord, cursele subvenționate de la Moscova spre... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Unde s-au refugiat Codruța Filip și Valentin Sanfira după divorț? Unde a fost surprinsă
Unde s-au refugiat Codruța Filip și Valentin Sanfira după divorț? Unde a fost surprinsă BZI
Industria românească de apărare trece pe nepalezi: Mecanicii, sudorii și strungarii vor fi aduși din Asia și Africa, pentru fabricile de armament
Industria românească de apărare trece pe nepalezi: Mecanicii, sudorii și strungarii vor fi aduși din Asia și... Jurnalul
Documentarul CERNOBÎL: DINCOLO DE TĂCERE face lumină asupra celei mai devastatoare catastrofe nucleare din istoria omenirii
Documentarul CERNOBÎL: DINCOLO DE TĂCERE face lumină asupra celei mai devastatoare catastrofe nucleare din istoria... Kudika
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte Redactia.ro
Salariul e aproape 2.400 €, dar nimeni nu vrea această meserie. Angajatorii sunt disperați
Salariul e aproape 2.400 €, dar nimeni nu vrea această meserie. Angajatorii sunt disperați Observator
Cauze ale durerilor în talpă. Ce poate determina aceste simptome
Cauze ale durerilor în talpă. Ce poate determina aceste simptome MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Bebelușii născuți în aprilie. Lucruri uimitoare pe care le poți afla despre aceștia
Bebelușii născuți în aprilie. Lucruri uimitoare pe care le poți afla despre aceștia DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Colomba di Pasqua. Rețetă tradițională de cozonac italian
Colomba di Pasqua. Rețetă tradițională de cozonac italian Hello Taste
