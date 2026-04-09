Programul magazinelor de Paște 2026. Când e deschis la Lidl, Carrefour, Kaufland, Mega Image, Penny, Auchan, Profi și La Cocoș

Marile lanțuri de magazine din țară au un program special de Paște 2026. Află mai jos cum funcționează anul acesta Lidl, Carrefour, Mega Image, Auchan, Kaufland, Penny, Profi și La Cocoș!

În Sâmbăta Mare, cele mai multe dintre magazine vor avea un program redus. În prima zi de Paște este închis aproape peste tot, cu mici excepții.

Program magazine Paște 2026

Iată orarul de funcționare pentru marile magazine din România, în perioada Paștelui 2026.

Program magazine Lidl Paște 2026

„Pe 12 și 13 aprilie magazinele Lidl vor fi închise, astfel încât echipa noastră să se bucure de liniște și atmosfera Sărbătorilor Pascale. În restul zilelor, magazinele Lidl vor avea program normal de funcționare", au anunțat reprezentanții Lidl România. Așadar, programul de sărbători Lidl este următorul:

Vineri (10 aprilie): 07:00 - 22:00

Sâmbătă (11 aprilie): 07:00 -18:00

Duminică (12 aprilie): închis

Luni (13 aprilie): închis

Program magazine Carrefour Paște 2026

Magazinele Carrefour sunt închise duminică, în prima zi de Paște. În restul zilelor de sărbătoare, în funcție de magazin, ora deschiderii / închiderii poate să difere. Pe 13 aprilie, programul revine în format redus.

Hipemarket

Joi și Vineri: 9-10 aprilie: 07:00- 23:00

Sâmbătă, 11 aprilie - 07:00 - 19:00

Duminică, 12 aprilie - închis

Supermarket

10 aprilie: 07:00 - 22:00

11 aprilie 07:00 - 18:00

12 aprilie închis

13 aprilie - 09:00 -18:00

Program magazine Carrefour Kaufland 2026

Magazinele Kaufland au program prelungit în zilele de dinaintea Paștelui, iar în Sâmbăta Mare au program redus. Duminică sunt închise.

Vineri: 07:00 - 21:30/23:00

Sâmbătă: 07:00 - 18:00. Excepții: unele orașe (Harghita/Covasna) pot avea program mai lung

Duminică: închis

Luni: 09:00 - 18:00. excepție: magazine din mall-uri pot sta deschise până la 22:00

Program magazine Mega Image Paște 2026

Vineri: program normal (08:00 - 22:00)

Sâmbătă: până la 19:00

Duminică: închis

Luni: 09:00 -19:00

Program magazine Auchan Paște 2026

Vineri: până la 23:00. unele magazine (ex: Galați, Ploiești, Timișoara) închid la 22:00

Sâmbătă: până la 18:00, exceptând Auchan din AFI Cotroceni care e deschis până la 20:00

Duminică toate magazinele Auchan vor fi închise, în afară de Auchan AFI Cotroceni, care va avea program 14:00-22:00

Luni: cele mai multe magazine Auchan vor fi deschise de la 10:00

Program magazine Penny de Paște 2026

Vineri, 10 aprilie: 07:00-22:00

Sâmbătă, 11 aprilie: 07:00-18:00

Duminică, 12 aprilie: închis

Luni, 13 aprilie: 10:00-18:00

Program magazine Profi Paște 2026

Magazinele Profi vor fi închise în prima zi de Paște. Programul poate varia ușor în funcție de magazin și localitate.

Vineri: program normal

Sâmbătă, 11 aprilie 2026: program redus, cu închidere în jurul orei 19:00

Duminică, 12 aprilie 2026: închis la nivel național

Luni, 13 aprilie 2026: program special, în general între 10:00- 18:00

Program magazine La Cocoș Paște 2026

Rețeaua La Cocoș funcționează astfel în perioada Paștelui:

6 - 10 aprilie 2026: 07:30 - 21:30

11 aprilie 2026 (sâmbătă): 07:30 - 16:00

12 aprilie 2026 (duminică): î

nchis la nivel național 1

3 aprilie 2026 (luni): 10:00 - 18:30.

De marți, 14 aprilie, programul magazinelor revine la normal.

