Rețeta de drob de miel a lui chef Alexandru Sautner. Secretele lui pentru un preparat de Paște delicios. Cum pregătești pas cu pas

Drobul este preparatul care nu lipsește de pe masa de Paște a românilor. Chef Sautner gătește în fiecare an drob după rețeta mamei lui și are câteva secrete pentru un preparat delicios. 

Publicat: Marti, 07 Aprilie 2026, 07:30 | Actualizat Miercuri, 18 Martie 2026, 15:52
Rețeta de drob de miel a lui chef Alexandru Sautner | Antena 1& Instagram

Drobul este preparatul de Paște pe care chef Sautner îl savura cu cea mai mare plăcere în copilărie, iar în prezent îl gătește după rețeta care îi aduce aminte de vremurile acelea. Juratul de la Chefi la cuțite a arătat cum pregătește pas cu pas drobul de miel.

Rețetă de drob. Secretele lui chef Sautner pentru un drob de miel delicios. Cum să pregătești preparatul de Paște

Iată rețeta de drob de miel a lui chef Alexandru Sautner!

Ingrediente pentru rețeta de drob de miel a lui chef Alexandru Sautner

  • Organe: rinichi, inimă, ficat (atenție să-i scoateți fierea) plămâni;
  • usturoi verde;
  • ceapă verde;
  • mărar;
  • pătrunjel;
  • 6 ouă crude;
  • ouă fierte;
  • sare;
  • piper;
  • prapure.

Rețetă de drob de miel. Mod de preparare

Iată cum prepară chef Alexandru Sautner drobul pentru Paște!

Pasul 1:

Mai întâi, chef Alaxandru Sautner a luat toate organele de la miel și le-a tăiat în bucăți mari, apoi le-a pus la fiert circa 40 de minute.

Pasul 2:

În timp ce organele se aflau la fiert, chef Sautner a tocat ceapa și usturoiul verde destul de măricel, apoi le-a pus la călit. De asemenea, chef a tocat mărar și pătrunjelul fin.

Pasul 3:

Chef Alexandru a tocat în cubulețe organele fierte și le-a pus într-un castron mare (se pot da și la mașina de tocat, dar chef-ul preferă să le toace), a bătut cele 6 ouă și le-a adăugat în castronul cu organele.

Pasul 4:

Apoi, chef Sautner a adăugat peste organe și ou, ceapa, usturoiul, mărarul și pătrunjelul, apoi a pus sare, piper și un polonic din apa unde au fiert organele și a amestecat compoziția.

Pasul 5:

A uns tava cu unt, a pus prepure în tavă, apoi a pus compoziția și a întins-o cu o spatulă. De asemenea, a adăugat ouăle fierte, apoi a mai acoperit cu compoziție de organe și a închis drobul cu prapurele.

Pasul 6:

A băgat tava la cuptor 180 de grade 30-40 de minute.

Pasul 7:

Chef Sautner a scos drobul de la cuptor, a așteptat să se răcească și l-a tăiat în felii.

Secretele lui chef Sautner pentru un drob de miel delicios

Chef Sautner ne recomandă să nu adăugăm sare în apa unde se fierbe ficatul, ci în compoziție, după ce organele au fiert: „Când pui sare în apa în care fierbi organele, ficatul se strânge și devine prea tare. Un mic secret: când facem pasta, când facem toată compoziția aceea, nu aruncați apa în care au fiert organele. Dacă este prea sec, mai punem câte o lingură de apă din oală”, a declarat chef Sautner.

Chef Sautner nu bagă organele fierte la mașina de tocat, ci preferă să le toace foarte fin: „Dacă bagi la mașina de tocat, devine ca un pateu și mie nu îmi place”, a spus chef Sautner.

„Eu, crescut mai la ţară, este unul din preparatele mele pe care le aştept cu mare nerăbdare, în fiecare an de Paşte. Eu n-aş schimba copilăria mea. Drobul îmi plăcea mie cel mai mult când eram mic”, a mărturisit juratul de la Chefi la cuțite.

Citește și: Rețeta de cozonac pufos ca la bunica a lui chef Ștefan Popescu. Secretele sale pentru desertul de pe masa de Paște

Chefi la cuțite, 6 aprilie 2026. Florin Stamin a gătit încurajat de Raluca Bădulescu. Câte cuțite a primit...
AS.ro “A adunat toţi nepalezii” Milionarul român de doar 29 de ani a răbufnit după ce a primit un mesaj revoltător! &#8220;A adunat toţi nepalezii&#8221; Milionarul român de doar 29 de ani a răbufnit după ce a primit un mesaj revoltător!
Observatornews.ro Val de aer rece peste România. Temperaturile scad drastic și revin ninsorile Val de aer rece peste România. Temperaturile scad drastic și revin ninsorile
Antena 3 Un jucător la loto a pierdut premiul cel mare de 12 milioane de euro pentru că nu a revendicat banii la timp Un jucător la loto a pierdut premiul cel mare de 12 milioane de euro pentru că nu a revendicat banii la timp

Chefi la cuțite, 6 aprilie 2026. Florin Stamin a gătit încurajat de Raluca Bădulescu. Câte cuțite a primit
Chefi la cuțite, 6 aprilie 2026. Florin Stamin a gătit încurajat de Raluca Bădulescu. Câte cuțite a primit
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de... Catine.ro
Chefi la cuțite, 6 aprilie 2026. Chef Orlando a găsit oase în farfurie. Cine i-a pregătit „surpriza”: „Am venit să mă răzbun”
Chefi la cuțite, 6 aprilie 2026. Chef Orlando a găsit oase în farfurie. Cine i-a pregătit „surpriza”: „Am...
Ce a putut să găsească Sila Turkoglu în mașina partenerului său. Detaliul a lăsat-o fără cuvinte
Ce a putut să găsească Sila Turkoglu în mașina partenerului său. Detaliul a lăsat-o fără cuvinte Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Sfânta Lumină ajunge în România de la Ierusalim și anul acesta: „Cu ajutorul Lui Dumnezeu, vom veni cu o cursă specială”
Sfânta Lumină ajunge în România de la Ierusalim și anul acesta: „Cu ajutorul Lui Dumnezeu, vom veni cu o... Libertatea.ro
Halucinant. O româncă a fost la o secundă să câștige un Lamborghini de la Mr. Beast
Halucinant. O româncă a fost la o secundă să câștige un Lamborghini de la Mr. Beast AntenaSport
„Sunteți niște scorpii negre la suflet„ Mesajul dur transmis de Adelina Pestrițu după ce a fost criticată: „Am primit cele mai jignitoare comentarii...„
„Sunteți niște scorpii negre la suflet„ Mesajul dur transmis de Adelina Pestrițu după ce a fost criticată:... Elle
Jador, primul mesaj public pentru Oana Ciocan după despărțire:
Jador, primul mesaj public pentru Oana Ciocan după despărțire: "Ești prea..." Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pește la cuptor cu legume și lămâie. Rețetă ușoară pentru dezlegare în Postul Paștelui
Pește la cuptor cu legume și lămâie. Rețetă ușoară pentru dezlegare în Postul Paștelui HelloTaste.ro
Un jucător la loto a pierdut premiul cel mare de 12 milioane de euro pentru că nu a revendicat banii la timp
Un jucător la loto a pierdut premiul cel mare de 12 milioane de euro pentru că nu a revendicat banii la timp Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Unde s-au refugiat Codruța Filip și Valentin Sanfira după divorț? Unde a fost surprinsă
Unde s-au refugiat Codruța Filip și Valentin Sanfira după divorț? Unde a fost surprinsă BZI
Ioan-Aurel Pop pleacă azi din fruntea „nemuritorilor”: „După 7 aprilie, voi deveni un om liber! Politica nu este de mine și nici eu de ea”
Ioan-Aurel Pop pleacă azi din fruntea „nemuritorilor”: „După 7 aprilie, voi deveni un om liber! Politica nu... Jurnalul
Jachetele de inspirație militară revin în forță și sunt piesa vestimentară care nu trebuie să-ți lipsească din dulap!
Jachetele de inspirație militară revin în forță și sunt piesa vestimentară care nu trebuie să-ți lipsească... Kudika
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte Redactia.ro
Val de aer rece peste România. Temperaturile scad drastic și revin ninsorile
Val de aer rece peste România. Temperaturile scad drastic și revin ninsorile Observator
Beneficiile consumului de morcovi. De ce sunt importanți în alimentație
Beneficiile consumului de morcovi. De ce sunt importanți în alimentație MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Când începe bebelușul să se târască?
Când începe bebelușul să se târască? DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Tort cu decor iepuraș și ouă vopsite, pentru masa de Paște
Tort cu decor iepuraș și ouă vopsite, pentru masa de Paște Hello Taste
