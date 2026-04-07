Rețeta de drob de miel a lui chef Alexandru Sautner. Secretele lui pentru un preparat de Paște delicios. Cum pregătești pas cu pas

Drobul este preparatul care nu lipsește de pe masa de Paște a românilor. Chef Sautner gătește în fiecare an drob după rețeta mamei lui și are câteva secrete pentru un preparat delicios.

Drobul este preparatul de Paște pe care chef Sautner îl savura cu cea mai mare plăcere în copilărie, iar în prezent îl gătește după rețeta care îi aduce aminte de vremurile acelea. Juratul de la Chefi la cuțite a arătat cum pregătește pas cu pas drobul de miel.

Rețetă de drob. Secretele lui chef Sautner pentru un drob de miel delicios. Cum să pregătești preparatul de Paște

Iată rețeta de drob de miel a lui chef Alexandru Sautner!

Ingrediente pentru rețeta de drob de miel a lui chef Alexandru Sautner

Organe: rinichi, inimă, ficat (atenție să-i scoateți fierea) plămâni;

usturoi verde;

ceapă verde;

mărar;

pătrunjel;

6 ouă crude;

ouă fierte;

sare;

piper;

prapure.

Rețetă de drob de miel. Mod de preparare

Iată cum prepară chef Alexandru Sautner drobul pentru Paște!

Pasul 1:

Mai întâi, chef Alaxandru Sautner a luat toate organele de la miel și le-a tăiat în bucăți mari, apoi le-a pus la fiert circa 40 de minute.

Pasul 2:

În timp ce organele se aflau la fiert, chef Sautner a tocat ceapa și usturoiul verde destul de măricel, apoi le-a pus la călit. De asemenea, chef a tocat mărar și pătrunjelul fin.

Pasul 3:

Chef Alexandru a tocat în cubulețe organele fierte și le-a pus într-un castron mare (se pot da și la mașina de tocat, dar chef-ul preferă să le toace), a bătut cele 6 ouă și le-a adăugat în castronul cu organele.

Pasul 4:

Apoi, chef Sautner a adăugat peste organe și ou, ceapa, usturoiul, mărarul și pătrunjelul, apoi a pus sare, piper și un polonic din apa unde au fiert organele și a amestecat compoziția.

Pasul 5:

A uns tava cu unt, a pus prepure în tavă, apoi a pus compoziția și a întins-o cu o spatulă. De asemenea, a adăugat ouăle fierte, apoi a mai acoperit cu compoziție de organe și a închis drobul cu prapurele.

Pasul 6:

A băgat tava la cuptor 180 de grade 30-40 de minute.

Pasul 7:

Chef Sautner a scos drobul de la cuptor, a așteptat să se răcească și l-a tăiat în felii.

Secretele lui chef Sautner pentru un drob de miel delicios

Chef Sautner ne recomandă să nu adăugăm sare în apa unde se fierbe ficatul, ci în compoziție, după ce organele au fiert: „Când pui sare în apa în care fierbi organele, ficatul se strânge și devine prea tare. Un mic secret: când facem pasta, când facem toată compoziția aceea, nu aruncați apa în care au fiert organele. Dacă este prea sec, mai punem câte o lingură de apă din oală”, a declarat chef Sautner.

Chef Sautner nu bagă organele fierte la mașina de tocat, ci preferă să le toace foarte fin: „Dacă bagi la mașina de tocat, devine ca un pateu și mie nu îmi place”, a spus chef Sautner.

„Eu, crescut mai la ţară, este unul din preparatele mele pe care le aştept cu mare nerăbdare, în fiecare an de Paşte. Eu n-aş schimba copilăria mea. Drobul îmi plăcea mie cel mai mult când eram mic”, a mărturisit juratul de la Chefi la cuțite.

